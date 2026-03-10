Adiós a los cuadros y espejos: la tendencia que redefine la decoración de las paredes del hogar

Los hogares argentinos atraviesan una transformación profunda en sus paredes. La tendencia actual marca un alejamiento definitivo de los cuadros y espejos colgados para dar paso a alternativas decorativas más dinámicas, económicas y naturales. Esta iniciativa, que gana terreno entre quienes buscan renovar sus ambientes sin realizar grandes inversiones, prioriza la creatividad por sobre las normas establecidas. Con simples cambios, se puede alcanzar grandes resultados, por lo que vale la pena replicarlo en la casa propia.

Este cambio de paradigma propone que cualquier espacio puede convertirse en el centro de atención con pocos recursos y una mirada fresca sobre el diseño interior. La versatilidad de estos nuevos elementos permite que cada vivienda cuente su propia historia y que refleje fielmente cómo es la personalidad de la persona que habita ese lugar.

La clave reside en jugar con diversas texturas, materiales y colores. Entre las opciones más elegidas destacan los tapices tejidos, como aquellos realizados en lana o macramé, que otorgan una cuota de calidez y un aire bohemio a los ambientes. Por otro lado, los murales pintados a mano ganan espacio al permitir la inclusión de paisajes, frases o diseños geométricos que reflejan la identidad de quienes habitan el hogar. Estas propuestas actúan como una alternativa accesible para romper con la monotonía visual de las paredes lisas o con empapelados tradicionales.

Los jardínes verticales son cada vez más populares (Foto: Freepik) Photographer:ManuReyes

Otra tendencia también abarca la implementación de elementos naturales emplazados directamente sobre la pared. Los jardines verticales se posicionan como una solución eficaz para departamentos o espacios reducidos, ya que logran combinar la decoración con la frescura de la naturaleza en una sola estructura.

En esta misma línea, la composición con platos de cerámica y cestos de fibras naturales, como el mimbre, aparece como una forma de aportar movimiento y dinamismo a los sectores de la casa. Estas piezas, que en el pasado solían tener funciones utilitarias, se utilizan hoy como objetos decorativos que rompen con los esquemas rígidos del diseño interior clásico.

La elección de estos recursos responde a varios factores prácticos. Además de su bajo costo en comparación con las obras de arte convencionales, estas opciones ofrecen una facilidad de instalación que no requiere de especialistas. La personalización se presenta como el motor principal de esta transformación, donde el usuario deja de ser un espectador pasivo para intervenir su propio entorno.

Las paredes son un espacio para expandir la creatividad (Foto: Freepik)

La propuesta invita a experimentar con las mezclas de materiales, un ejercicio que fomenta la creatividad y el descubrimiento de detalles únicos en cada habitación. El diseño de interiores actual prioriza la originalidad y el estilo personal frente a las reglas rígidas del pasado, por lo que es una propuesta para explorar las texturas, los colores y las innovaciones naturales.

En una era donde el hogar funciona como un refugio de identidad, estas alternativas decorativas se consolidan como las favoritas para quienes buscan renovar sus espacios con elegancia pero sin complicaciones innecesarias. El desafío actual consiste en atreverse a probar, combinar y transformar los límites tradicionales para crear ambientes que se ajusten a los gustos y ritmos de vida de cada persona, democratizando así el acceso a una decoración con sello propio y diseño contemporáneo.