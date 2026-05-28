Por qué recomiendan poner papel aluminio detrás del radiador
Conocido popularmente como el “truco alemán”, mantiene la casa templada y alivia el bolsillo en la factura de energía; los detalles
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Además de utilizarse para cocinar, conservar alimentos frescos o congelados y como barrera de la luz, el oxígeno y los malos olores, el papel de aluminio tiene otros usos prácticos del hogar; y entre estos, se encuentra uno muy poco conocido: mantener el calor en los ambientes.
Aunque lo dio a conocer la revista francesa Maison & Travaux, este método es popularmente conocido como el “truco alemán”. Su fama se extendió rápidamente por los países de climas fríos debido a su gran efectividad para retener las cálidas temperaturas en la vivienda.
Pero, ¿de qué se trata? El secreto es tan simple como efectivo: colocar papel de aluminio detrás de los radiadores o estufas. De esta forma, el calor se proyecta hacia el ambiente en lugar de perderse en la pared, lo que mantiene la casa templada y alivia el bolsillo en la factura de energía.
¿Por qué colocar papel de aluminio detrás de estufas y radiadores?
Este material absorbe el calor, ya que evita que se “pierda” en las paredes, y lo difunde uniformemente por el interior del ambiente. Así, la calefacción podrá estar menos tiempo encendida o a una temperatura más baja.
Paso a paso para aplicar el truco alemán con papel aluminio:
- Cortá una lámina de papel aluminio del tamaño del radiador o estufa que vayas a usar como fuente de calor.
- Ubicá el aluminio por detrás del artefacto, con el lado brillante hacia el ambiente, de manera que actúe como un reflector de calor.
- Acomodalo bien contra la pared, asegurándote de que no toque partes calientes del equipo para evitar riesgos. Podés sujetarlo con cinta, ganchos o apoyarlo directamente si queda firme.
Recomendaciones
- Recortar el papel del rollo al tamaño de la estufa o radiador donde lo vas a colocar.
- El papel aluminio no debe ir apoyado sobre el calefactor o estufa, sino sobre la pared, detrás del aparato.
- Si el aluminio está en contacto con la resistencia, se puede sobrecalentar y generar un accidente.
- Es importante que, si se usa una cinta o gancho para sujetar, no esté en contacto con el aparato y que no sea de un material que se pueda derretir con el calor.
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