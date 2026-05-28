Por qué recomiendan poner papel aluminio detrás del radiador

Además de utilizarse para cocinar, conservar alimentos frescos o congelados y como barrera de la luz, el oxígeno y los malos olores, el papel de aluminio tiene otros usos prácticos del hogar; y entre estos, se encuentra uno muy poco conocido: mantener el calor en los ambientes.

El truco es sencillo: colocar papel de aluminio detrás de los artefactos que irradian calor (Unsplash)

Aunque lo dio a conocer la revista francesa Maison & Travaux, este método es popularmente conocido como el “truco alemán”. Su fama se extendió rápidamente por los países de climas fríos debido a su gran efectividad para retener las cálidas temperaturas en la vivienda.

Pero, ¿de qué se trata? El secreto es tan simple como efectivo: colocar papel de aluminio detrás de los radiadores o estufas. De esta forma, el calor se proyecta hacia el ambiente en lugar de perderse en la pared, lo que mantiene la casa templada y alivia el bolsillo en la factura de energía.

¿Por qué colocar papel de aluminio detrás de estufas y radiadores?

Este material absorbe el calor, ya que evita que se “pierda” en las paredes, y lo difunde uniformemente por el interior del ambiente. Así, la calefacción podrá estar menos tiempo encendida o a una temperatura más baja.

Paso a paso para aplicar el truco alemán con papel aluminio:

Cortá una lámina de papel aluminio del tamaño del radiador o estufa que vayas a usar como fuente de calor.

del tamaño del radiador o estufa que vayas a usar como fuente de calor. Ubicá el aluminio por detrás del artefacto , con el lado brillante hacia el ambiente, de manera que actúe como un reflector de calor.

, con el lado brillante hacia el ambiente, de manera que actúe como un reflector de calor. Acomodalo bien contra la pared, asegurándote de que no toque partes calientes del equipo para evitar riesgos. Podés sujetarlo con cinta, ganchos o apoyarlo directamente si queda firme.

En las semanas más frías del año, mantener el calor en los hogares es más fácil con una idea simple que todos podemos aplicar Shutterstock

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