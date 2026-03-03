La fórmula con sal en la ventana para erradicar el “asesino invisible” del hogar
Los expertos en limpieza aseguran que utilizar este mineral puede ser vital para eliminar la suciedad y microorganismos impregnados por las superficies
- 2 minutos de lectura'
El hogar es un sitio que se considera como nuestro refugio. Permanecer allí es sinónimo de cuidado y protección, pero siempre pueden existir ciertos peligros que atentan contra la salud. Entre ellos se encuentran la humedad y los microorganismos que, a largo plazo y en acumulado, pueden desgastar la calidad de vida; de ahí la mención de “asesinos silenciosos”. Por ese motivo deberías aplicar el truco de la sal en la ventana, que es fácil y económico.
En las redes sociales figuran diferentes consejos para eliminar la humedad y el moho de las paredes y habitaciones, y esta fórmula en particular se constituyó como una de las más eficientes, ya que impide que el aire cargado de H2O se propague por el ambiente en temporadas como otoño e invierno, donde las ventanas no se abren seguido y el nivel de ventilación es menor.
Cuando el aire caliente golpea contra la ventana fría, sucede la condensación que los empaña y genera gotas que quedan fijas o caen hasta la superficie. La humedad puede afectar a las personas con enfermedades respiratorias o alérgicas y, a largo plazo, tiende a ser un problema difícil de erradicar.
¿Cómo aplicar el truco de la sal?
- Con solo colocar un recipiente con sal fina en el marco de la ventana, esta absorberá la humedad del aire e impedirá que se genere moho. Este método casero no requiere de esfuerzo ni implica un gasto de dinero significativo.
- Tené en cuenta que, cuanto más grande sea la ventana, mayor será el recipiente con sal que necesitarás agregar.
- Cuando la sal se aglutine, deberás hacer un recambio para que se mantenga siempre limpia y surta efecto.
¿Qué más hacer para evitar la condensación?
- Ventilá la casa varias veces al día.
- Mantené cálidas las habitaciones con la misma temperatura constante.
- Instalá un deshumidificador.
- Evitá secar ropa dentro del hogar.
- Si hervís agua para cocinar, hacelo con la olla tapada.
- 1
Bullying anti-K: Milei conectó el respirador
- 2
La decisión que tomó Volkswagen sobre los precios de sus autos en marzo
- 3
La automotriz que vende sus autos 0km en cuotas a tasa 0 y permite pagar la primera cuota a los 60 días
- 4
De la pensión de Boca a Gibraltar: Marcos Zappacosta ataja en el peñón y cruza la frontera cada día