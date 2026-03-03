LA NACION

La fórmula con sal en la ventana para erradicar el “asesino invisible” del hogar

Los expertos en limpieza aseguran que utilizar este mineral puede ser vital para eliminar la suciedad y microorganismos impregnados por las superficies

La fórmula con sal en la ventana para erradicar el “asesino invisible” del hogar (Foto ilustrativa generada con IA)
La fórmula con sal en la ventana para erradicar el “asesino invisible” del hogar (Foto ilustrativa generada con IA)

El hogar es un sitio que se considera como nuestro refugio. Permanecer allí es sinónimo de cuidado y protección, pero siempre pueden existir ciertos peligros que atentan contra la salud. Entre ellos se encuentran la humedad y los microorganismos que, a largo plazo y en acumulado, pueden desgastar la calidad de vida; de ahí la mención de “asesinos silenciosos”. Por ese motivo deberías aplicar el truco de la sal en la ventana, que es fácil y económico.

En las redes sociales figuran diferentes consejos para eliminar la humedad y el moho de las paredes y habitaciones, y esta fórmula en particular se constituyó como una de las más eficientes, ya que impide que el aire cargado de H2O se propague por el ambiente en temporadas como otoño e invierno, donde las ventanas no se abren seguido y el nivel de ventilación es menor.

Poner sal en espacios donde la humedad es habitual tiende a impedir que se propague y afecte a toda la casa
Poner sal en espacios donde la humedad es habitual tiende a impedir que se propague y afecte a toda la casa(Fuente: Pexels)

Cuando el aire caliente golpea contra la ventana fría, sucede la condensación que los empaña y genera gotas que quedan fijas o caen hasta la superficie. La humedad puede afectar a las personas con enfermedades respiratorias o alérgicas y, a largo plazo, tiende a ser un problema difícil de erradicar.

¿Cómo aplicar el truco de la sal?

  • Con solo colocar un recipiente con sal fina en el marco de la ventana, esta absorberá la humedad del aire e impedirá que se genere moho. Este método casero no requiere de esfuerzo ni implica un gasto de dinero significativo. 
  • Tené en cuenta que, cuanto más grande sea la ventana, mayor será el recipiente con sal que necesitarás agregar. 
  • Cuando la sal se aglutine, deberás hacer un recambio para que se mantenga siempre limpia y surta efecto. 

¿Qué más hacer para evitar la condensación?

  • Ventilá la casa varias veces al día. 
  • Mantené cálidas las habitaciones con la misma temperatura constante. 
  • Instalá un deshumidificador.
  • Evitá secar ropa dentro del hogar. 
  • Si hervís agua para cocinar, hacelo con la olla tapada. 
