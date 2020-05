"Chaumonogamia": la idea que propone convivir con múltiples formas de amar

María Pettinelli Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2020 • 19:05

¿Es posible abandonar la monogamia? ¿De qué modo? Existen diferentes formas de amar. Denise Nenesian, de 42 años, autora de la novela Chaumonogamia, propone relaciones más "livianas", que no estén cargadas de conflictos y en donde ambas personas funcionen como un equipo en el que puedan expresar sus deseos. La idea abre interrogantes para experimentar otros modos posibles de entablar vínculos, en donde todo sea válido mientras esté conectado con la verdad.

Nenesian plantea un cuestionamiento de las relaciones tradicionales. "No estoy en contra de las parejas que se aman para toda la vida, el tema es que todos seguimos el mismo camino y me pregunto: ¿cómo puede ser si no somos todos iguales?".

En Chaumonogamia una mujer deseante se abre paso entre lo establecido y, luego de una infidelidad, le plantea a su pareja la posibilidad de abrir su relación. Poco a poco, mientras ambos conocen a otras personas, y se hacen partícipes de ello, su amor crece y se intensifica.

La autora habla apasionada, por momentos susurra en un tono de voz cálido y del mismo modo, entremezclado, combina en su discurso lo que piensa y cree, con lo que siente Desirée, el personaje de su primera novela publicada por la editorial rangún. Un álter ego insoslayable.

Denise Nenesian, autora de Chaumonogamia Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Nenesian partió del deseo de pensar los vínculos y se lanzó a un mar de palabras que le era ajeno. Para ella, escribir era como el mar: algo a lo que adentrarse. Actriz e instructora de yoga, el mundo editorial le era desconocido.

"¿Qué sucede en la vida cuando una persona te atraviesa, mientras vos estás en formato de pareja?", plantea Nenesian. Y arriesga una respuesta: "Lo que no está bueno es pensar que eso está mal".

Aunque busca todo el tiempo separarse de Desirée, cuando conversa el personaje se cuela entre sus ideas y ya no se sabe quién está hablando. "No busco decir cómo deben ser las relaciones para ser felices. Lo que sí, para mí, como para el personaje, lo que no está bueno es mentir, engañar, engañarse; pero para eso hay que encontrar a una persona que te deje ser", dice.

-¿Qué sucede cuando el otro no está buscando lo mismo?

-Me parece válido que alguien no quiera o sienta que aquello lo puede lastimar. De eso quise hablar, de que no hagamos cosas que nos hagan mal. En el caso de la pareja de la novela, a él al principio le cuesta aceptarlo, pero luego se da cuenta que también lo desea.

Desirée, la protagonista de Chaumonogamia , es una mujer joven que se anima a viajar sola por el mundo, allí comienza a conectarse con sus deseos, con su sexualidad y empieza a conocer sus fantasías. El hilo conductual en la historia de esta joven es aquello que siente, que la va guiando por diversas situaciones. "Lo aclaro porque lo siento, y cuando yo siento es una revolución", dice la protagonista.

Desde el comienzo, Nenesian quiso escribir sobre aquello que pasa en el cuerpo cuando alguien decide compartir la vida con un otro y sobre las dificultades que se enfrentan en el camino. Quiso también que su novela no arrastre preconceptos, ni que sea un manual a seguir, sino que los lectores puedan verse con la idea, repensar sus relaciones y elegir.

La cultura mainstream refleja, en muchos casos, al amor rodeado de engaños, mentiras y vericuetos y existen frases repetidas en el discurso colectivo de mucha violencia y agresión frente a una posible infidelidad.

"Yo quise abrir interrogantes sobre cómo nos vinculamos y poder demostrar que uno puede hacerlo de una manera más liviana, que las relaciones no tienen por qué estar cargadas de conflictos", dice.

El reconocimiento del Estado sobre las familias "diversas" ha cuestionado la forma tradicional de relacionarse. Durante los últimos años, la sociedad conoció diferentes tipos de géneros y dejó atrás el binarismo, también empezó a darle lugar a múltiples orientaciones sexuales como la bisexualidad, la homosexualidad y la pansexualidad. "De la misma forma que estamos incorporando distintos tipos de géneros, la novela busca mostrar que puede haber otras formas de amar", dice Nenesian.

La autora plantea, desde el punto de vista de Desirée, una nueva forma de pensar y de vivir la sexualidad dentro de un contexto de empoderamiento de las mujeres, que se muestran libres de ejercer sus placeres sin tabúes y que parten del goce del propio cuerpo. "Este es un personaje que está vinculado con el placer y con cómo hacer para no sentir culpa cuando a vos te está pasando algo en el cuerpo y no coincide moral y culturalmente", sostiene.

La protagonista de la novela -dice- no está en contra de ningún concepto. "Ella busca ser ella misma". Es en ese transcurrir, cuando Desirée conoce a varios hombres, encuentra en su pareja alguien con quien "armar un equipo". Para la autora es importante estar conectado con lo que uno desea y lograr un diálogo sincero con los otros.

"La novela habla del amor desde el respeto, no es que yo digo que las parejas sí o sí tienen que ser no monogámicas para que sean felices. Es la exploración del personaje a partir del goce", aclara.

Chaumonogamia invita a la reflexión y plantea un cuestionamiento de las relaciones tradicionales. ¿Será posible? Lo cierto es que se abre el abanico de posibilidades y cada pareja es capaz de plantear sus propias reglas. No obstante, los interrogantes son varios: ¿Qué pasa si la otra persona se enamora?¿Se abandona la monogamia o en realidad se pasa a una relación en pareja, pero con condiciones diferentes?

La autora propone: "Hago un paralelismo con los cambios que vemos en el mar, que un día es de una forma y está calmo y al otro día está revuelto. Pienso que los vínculos son también así, hay que estar despiertos y entender que todo cambia; una pareja puede arrancar con ciertas reglas que más tarde necesitan ser reformuladas".

Y concluye: "De lo que quise escribir es de que hay que estar conectado con lo que realmente uno desea y tratar de estar atentos al otro, atentos como en el mar".

La autora estudió actuación y entre sus trabajos sobresalen su paso por el programa del filósofo Darío Sztajnszrajber en la TV Pública, Mentira la verdad, y Trátame bien, una serie de Polka, con Cecilia Roth y Julio Chávez. También es instructora de yoga, un tema que aparece muy presente en la novela.