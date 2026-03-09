Ni plomeros ni productos químicos: cómo destapar una cañería con ingredientes caseros

Un desagüe tapado es uno de los problemas domésticos más inoportunos y frecuentes. Por acumulación de restos de comida en la cocina o por residuos de jabón en el baño, la obstrucción de las cañerías suele manifestarse en el momento menos pensado.

Si bien la primera reacción suele ser comprar productos químicos industriales, estos pueden ser altamente corrosivos para las tuberías de plástico y peligrosos para la salud. La tendencia hacia un hogar más sustentable revaloriza el uso de ingredientes que todos tenemos en la alacena.

Métodos caseros para limpiar las cañerías Getty Images

Las soluciones caseras no solo son más amigables con el medio ambiente, sino que suelen ser suficientes para resolver obstrucciones superficiales o preventivas. El secreto reside en la reacción química natural que se produce al combinar elementos ácidos y alcalinos, capaz de remover la grasa y los sedimentos adheridos a las paredes de los caños.

Todos los métodos: ¿cómo destapar una cañería con ingredientes caseros?

1 El clásico, bicarbonato de sodio y vinagre blanca

Esta es la fórmula de oro de la limpieza del hogar. La reacción efervescente que generan estos dos ingredientes es ideal para desprender la suciedad acumulada.

verter media taza de bicarbonato de sodio por el desagüe seco. Luego, añadir media taza de vinagre blanco. Tapar el orificio con un tapón o un trapo para que la efervescencia trabaje hacia abajo. Tiempo de espera: dejar actuar por 20 o 30 minutos y finalmente, verter una pava de agua hirviendo para arrastrar todos los residuos.

2 Sal, bicarbonato y agua hirviendo

Para obstrucciones que parecen estar un poco más pegadas, la sal actúa como un agente abrasivo suave que ayuda a despegar la materia orgánica.

Paso a paso: mezclar media taza de sal fina con media taza de bicarbonato. Arrojar la mezcla por la cañería y dejar reposar al menos una hora (o toda la noche si es posible). Al igual que en el método anterior, finalizar con abundante agua muy caliente para limpiar el conducto.

Vinagre y bicarbonato se utiliza para limpiar las cañerías (Pixabay)

3 El poder del agua hirviendo y el detergente

A veces, el problema es simplemente una acumulación de grasa fría (muy común en cocinas). El agua hirviendo por sí sola es un potente desengrasante.

Estrategia: calentar una olla con agua. Antes de tirarla, verter abundante detergente concentrado por el desagüe. El detergente va a ayudar a que la grasa se disuelva más rápido mientras el agua hirviendo la arrastra hacia el sistema cloacal.

4 Cuándo llamar a un plomero

Es importante reconocer los límites de los métodos caseros.

Si después de dos o tres intentos el agua sigue sin drenar, o si se escuchan ruidos extraños en otras rejillas de la casa al abrir una canilla, es probable que la obstrucción sea profunda o que haya un objeto sólido bloqueando el paso. En estos casos, insistir con agua hirviendo o introducir alambres puede dañar las uniones de las cañerías, por lo que la intervención de un profesional es la opción más segura.

En caso de no poder resolver el problema, es necesaria la intervención de un profesional Getty Images

El mantenimiento preventivo es la mejor herramienta. Realizar una limpieza con bicarbonato y vinagre una vez al mes evita que los residuos se solidifiquen. Cuidar lo que se arroja por el desagüe y utilizar rejillas protectoras permitirá que las cañerías de tu hogar funcionen correctamente durante todo el año, ahorrándote tiempo y gastos innecesarios de reparaciones mayores.