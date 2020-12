Los investigadores encontraron lo que creen que es una especie desconocida de ballena picuda frente a la costa de México Crédito: seashepherd.org

Investigadores marinos creen haber descubierto una nueva especie de ballena "totalmente desconocida" hasta el momento. Sucedió en aguas mexicanas, y aún están a la espera de los resultados para confirmar el hallazgo.

El 17 de noviembre pasado, el grupo de estudiosos se encontraban a bordo del barco Martin Sheen de la Sea Shepherd Conservation Society. Según el portal Stuff, los expertos buscaban realizar por primera vez avistaje en vivo de ballenas picudas de Perrin, una de las 23 especies conocidas de ballenas picudas. Sin embargo, en ese momento, vieron tres ballenas picudas emergiendo a unos 160 kilómetros al norte de las islas San Benito de México.

Los animales vistos durante el viaje eran zifios, pero no pertenecían a la especie Perrin ni a ninguna otra conocida. "Vimos algo nuevo. Algo que no se esperaba en esta área, algo que no coincide, ni visual ni acústicamente, con todo lo que se sabe que existe", explicó el investigador de mamíferos marinos Jay Barlow, quien además es profesor adjunto de oceanografía biológica en la Institución Scripps, con sede en San Diego, Estados Unidos.

Barlow se mostró entusiasmado con la novedad y con la posibilidad de haber logrado algo que parecía imposible: "Encontrar un gran mamífero que existe en esta tierra y que es totalmente desconocido para la ciencia".

Las señales acústicas de los animales eran diferentes a las señales previamente grabadas Crédito: seashepherd.org

El grupo grabó videos y las señales acústicas de los animales, recolectó muestras genéticas ambientales y está a la espera de confirmar que se trate de una especie de ballena nueva. Según aclararon desde la ONG, la señal acústica emitida por la supuesta nueva especie era diferente a la señal previamente grabada que se creía proveniente de una ballena de Perrin y no era ningún otro sonido conocido por la ciencia.

Los investigadores se encontraban en el agua en búsqueda de otra especie cuando descubrieron a los nuevos ejemplares Crédito: seashepherd.org

"Realizamos una expedición para encontrar un animal, pero lo que vimos fue aún más sorprendente", sintetizó Barlow, quien narró que los animales de esta especie desconocida se acercaron a su embarcación.

"Vinieron a nosotros dos o tres veces. Estaban investigando el hidrófono que pusimos en el agua. Fue el encuentro más asombroso de ballenas picudas que he tenido", destacó el especialista.