Reapareció Contender: así está hoy el tiburón blanco macho más grande registrado en el Atlántico

Un colosal tiburón blanco macho, el más grande jamás registrado en el océano Atlántico, fue descubierto recientemente cerca de las costas de Estados Unidos y capturó la atención de científicos y público. Apodado Contender, este impresionante ejemplar que se destaca por su magnitud y poderío en las profundidades marinas es clave para estudiar el comportamiento de la especie en la zona, lo que a su vez permite generar datos científicos cruciales.

La organización de rastreo de tiburones OCEARCH fue la responsable de este hallazgo. El primer contacto con Contender fue el 17 de enero, cerca de la frontera entre Florida y Georgia. Posteriormente, fue detectado esta semana, moviéndose más hacia el sur a lo largo de la costa de Florida. Estas detecciones consecutivas permitieron a los investigadores confirmar su ubicación y comenzar el seguimiento de sus patrones migratorios en tiempo real.

El rastreo del animal permite generar datos científicos muy valiosos (Foto: @ocearch)

Contender, un gigante del mar

El tamaño de Contender es notable: el ejemplar mide aproximadamente 4,21 metros de largo y se estima que su peso alcanza los impresionantes 750 kilogramos. Estas dimensiones lo posicionan como un hito significativo en el registro de tiburones blancos en el Atlántico.

La relevancia de este descubrimiento no radica únicamente en su tamaño récord. OCEARCH aseguró que a través de seguirlo con un dispositivo, el tiburón “proporcionará datos valiosos en tiempo real durante aproximadamente cinco años”. Esta tecnología es fundamental para rastrear sus movimientos con precisión y comprender mejor sus complejos patrones de migración a lo largo del océano.

Además del monitoreo, se recolectaron “muestras biológicas importantes”, incluyendo “material urogenital”, las cuales están siendo sometidas a análisis exhaustivos para obtener información crucial sobre la fisiología y la salud de estos depredadores marinos.

Los tiburones son uno de los grandes depredadores de los océanos (Foto: @ocearch)

El nombre Contender no fue elegido al azar. El rastreador de tiburones explicó que se le asignó en honor a Contender Boats, un socio de larga data de OCEARCH. Esta empresa colabora activamente con la organización, proporcionando las embarcaciones necesarias para llevar a cabo sus vitales misiones de investigación en aguas abiertas.

OCEARCH compartió con el público un video en redes sociales que documentó el momento de la captura del tiburón para el proceso de etiquetado y rastreo. La descripción del video resaltó el logro: “¡Contender es el tiburón blanco macho más grande jamás capturado, con etiqueta SPOT, liberado y ahora estudiado en la población de tiburones blancos del Atlántico Noroeste!”. El video generó una significativa interacción con los usuarios, que calificaron al gran pez como “hermoso” y una “criatura asombrosa”.

Durante los 25 días posteriores a su etiquetado, ‘Contender’ ha recorrido una distancia de 450 kilómetros. Aunque algunos usuarios expresaron inquietudes sobre la captura del tiburón en los comentarios del video, OCEARCH reiteró que el procedimiento se realizó exclusivamente con fines de investigación científica y explicaron la importancia de estos estudios para la conservación de la especie.

Es importante destacar que, si bien Contender establece un récord para machos en el Atlántico, la hembra de tiburón blanco más grande de la historia superó estas dimensiones, midiendo aproximadamente 5,82 metros y pesando alrededor de 2.000 kilos.

Generalmente, los machos de esta especie suelen medir entre 3,35 a 3,96 metros, mientras que las hembras son naturalmente más grandes, alcanzando entre 4,57 a 4,88 metros. Un estudio realizado en 2014 reveló que la esperanza de vida de estos magníficos colosos marinos se estima en unos 70 años o incluso más. Por lo tanto, dado su tamaño excepcional y la vasta información que puede brindar, es probable que Contender continúe nadando en estas aguas durante un considerable período, aportando datos valiosos a lo largo de su extensa vida.