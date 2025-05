Científicos revelaron cuándo será la fecha de muerte del universo

El fin del mundo y de las galaxias es un tema que genera intriga, interés y preocupación desde hace muchos años. Recientemente, una nueva investigación realizada por tres científicos de la Universidad Radboud de Nijmegen ubicada en Países Bajos, expuso que el universo se desintegra mucho más rápido de lo que se creía. Se trata del segundo estudio que los expertos Michael F. Wondrak, Walter Van Suijlekom y Heino Falcke llevaron a cabo para dar respuesta a cuánto tarda la duración del proceso.

Simulación de una estrella de neutrones que se "evapora" lentamente a través de una radiación similar a la de Hawking (Foto: Gentileza Universidad Radboud de Nijmegen)

En su primera investigación publicada en la revista Journal of Cosmology and Astroparticle Physics demostraron que no solo los agujeros negros, sino también otros objetos como las estrellas de neutrones, pueden “evaporarse” mediante un proceso similar a la radiación de Hawking. La Sociedad Española de Astronomía lo define como “un tipo de radiación producida en el horizonte de sucesos de un agujero negro que produce la emisión neta de radiación, esta pérdida gradual de masa y, por tanto, de energía se conoce como evaporación”.

Stephen Hawking sostuvo que las partículas y la radiación podían escapar de un agujero negro y una de las consecuencias es que un agujero negro se desintegra muy lentamente en partículas y radiación. Esto contradice la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que afirma que los agujeros negros solo pueden crecer.

Foto tomada desde el espacio el 27 de enero, mientras el Sol comenzaba a salir sobre un océano Pacífico nublado; muestra la amplia franja de la Vía Láctea, nuestra galaxia, sobre la aurora (Foto: NASA)

A partir de esa publicación, los expertos recibieron numerosas preguntas, tanto dentro como fuera de la comunidad científica, sobre la duración del proceso. Fue por este motivo que decidieron continuar con la investigación. Y llegaron a un resultado que sorprendió: calcularon que el fin del universo está a unos 10^78 años (es decir, un 1 con 78 ceros). Sobre este hallazgo, Heino Falcke afirmó: “El fin definitivo del universo llega mucho antes de lo esperado, pero afortunadamente aún tarda mucho tiempo”.

Este es el tiempo que tardan las estrellas enanas blancas (el estado final de vida de muchas estrellas, como el Sol), los cuerpos celestes más persistentes, en desintegrarse. Estudios previos, que no había consideraron este efecto, estimaron la vida de las enanas blancas en 10^1100 años (es decir, un 1 con 1100 ceros).

Publicada en 2019, esta es la primera imagen de un agujero negro y su sombra (Foto: NASA)

Además, Wondrak, Van Suijlekom y Falcke calcularon que, en teoría, el proceso de la radiación de Hawking también se aplica a otros objetos con campo gravitacional. Los cálculos demostraron que el tiempo de evaporación de un objeto depende únicamente de su densidad. Por ejemplo, las estrellas de neutrones y los agujeros negros estelares tardan el mismo tiempo en desintegrarse: 10^67 años (es decir, un 1 con 67 ceros). Se trata de un resultado inesperado y novedoso, ya que los agujeros negros tienen un campo gravitacional más intenso, lo que debería provocar su evaporación más rápida.

Por último, calcularon cuánto tardan la Luna y un ser humano en evaporarse mediante radiación similar a la de Hawking. Indicaron que equivale a 10^90 años (un 1 con 90 ceros). Es importante resaltar que en la investigación se señala que existen otros procesos que podrían provocar que los humanos y la Luna desaparezcan más rápido de lo calculado.

El 31 de agosto de 2012, el Sol emitió un largo filamento de material hacia el espacio (Foto: NASA)

La investigación es una colaboración entre diferentes disciplinas como la astrofísica, física cuántica y la matemática. “Al plantearnos este tipo de preguntas y analizar casos extremos, queremos comprender mejor la teoría y, quizás algún día, desentrañar el misterio de la radiación de Hawking”, finalizó Walter Van Suijlekom.