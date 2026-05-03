Nikola Tesla: “La vida es y siempre será una ecuación incapaz de resolverse, pero contiene ciertos factores conocidos”
El inventor mencionó esta frase que no tiene una única interpretación oficial, pero que apunta a una idea filosófica acerca de las complejidades de la realidad que transitan los seres humanos
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Nikola Tesla fue un inventor croata y nacionalizado estadounidense, padre del diseño moderno de suministro de corriente alterna. Entre las frases célebres que se le atribuyen, se halla: “La vida es y siempre será una ecuación incapaz de resolverse, pero contiene ciertos factores conocidos”.
En aquella expresión, el científico compara la vida con una ecuación para transmitir que existe cierto orden o lógica en la realidad, pero al mismo tiempo reconoce que no todo puede conocerse ni resolverse completamente.
Para Tesla los “factores conocidos” serían todo aquello que sí podemos entender o medir: lo tangible, las leyes de la naturaleza, nuestras decisiones, el contexto en el que vivimos, incluso la ciencia. Sin embargo, también hay partes de la vida que funcionan como variables identificables.
Cuando Tesla menciona: “Incapaz de resolverse”, introduce el límite. La vida no tiene una solución final, única y cerrada, como una ecuación matemática clásica. Siempre hay incertidumbre, azar, emociones, y variables que cambian.
La realidad tiene estructura y se puede comprender en una mínima parte, pero nunca de forma total ni definitiva. También se puede leer como una advertencia: confiar en la ciencia y la razón, pero sin caer en la ilusión de que todo en la existencia humana puede explicarse o predecirse.
Otras frases que se le atribuyen a Nikola Tesla:
A lo largo de su vida Nikola Tesla vinculó su trabajo como inventor y lo asoció a las cuestiones cotidianas. Hacía comparativas y reflexionaba sobre el mundo en que se desarrolla la vida humana. A continuación te dejamos una lista con las cinco más importantes y sus respectivos significados.
- “Nuestros primeros esfuerzos son puramente instintivos, de una imaginación vívida e indisciplinada”. Cuando empezamos a indagar en la ciencia todos somos novatos, el tiempo determinará nuestro éxito.
- “La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal”. Una lengua universal sería algo tremendamente útil para el ser humano, favorecería en gran medida nuestras relaciones sociales.
- “La idea vino como un flash de rayos y en un instante, la verdad se reveló”. Las ideas se le presentaban a este inventor de una forma totalmente fugaz, ni él sabía de dónde procedían.
- “Si tuviera la suerte de alcanzar alguno de mis ideales, sería en nombre de toda la humanidad”. Durante toda su carrera, Tesla siempre quiso mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos.
- “Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia”. Cuando se separan, el hombre no existe. Como muy bien nos dice Tesla en esta cita, nuestras virtudes y defectos definen quiénes somos.