Nikola Tesla: “La vida es y siempre será una ecuación incapaz de resolverse, pero contiene ciertos factores conocidos”

Nikola Tesla fue un inventor croata y nacionalizado estadounidense, padre del diseño moderno de suministro de corriente alterna. Entre las frases célebres que se le atribuyen, se halla: “La vida es y siempre será una ecuación incapaz de resolverse, pero contiene ciertos factores conocidos”.

En aquella expresión, el científico compara la vida con una ecuación para transmitir que existe cierto orden o lógica en la realidad, pero al mismo tiempo reconoce que no todo puede conocerse ni resolverse completamente.

A lo largo de su vida Nikola Tesla reflexionó sobre la vida y la asoció a la ciencia

Para Tesla los “factores conocidos” serían todo aquello que sí podemos entender o medir: lo tangible, las leyes de la naturaleza, nuestras decisiones, el contexto en el que vivimos, incluso la ciencia. Sin embargo, también hay partes de la vida que funcionan como variables identificables.

Cuando Tesla menciona: “Incapaz de resolverse”, introduce el límite. La vida no tiene una solución final, única y cerrada, como una ecuación matemática clásica. Siempre hay incertidumbre, azar, emociones, y variables que cambian.

La realidad tiene estructura y se puede comprender en una mínima parte, pero nunca de forma total ni definitiva. También se puede leer como una advertencia: confiar en la ciencia y la razón, pero sin caer en la ilusión de que todo en la existencia humana puede explicarse o predecirse.

Nikola Tesla entendía que en la vida no todo puede conocerse ni resolverse completamente

Otras frases que se le atribuyen a Nikola Tesla:

A lo largo de su vida Nikola Tesla vinculó su trabajo como inventor y lo asoció a las cuestiones cotidianas. Hacía comparativas y reflexionaba sobre el mundo en que se desarrolla la vida humana. A continuación te dejamos una lista con las cinco más importantes y sus respectivos significados.