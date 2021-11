Cinco recetas ideales para agasajar a las personas de Escorpio

Las personas de Escorpio se caracterizan por ser las más sensuales e intensas del zodíaco. Son enigmáticas y adoran el misterio. Para este signo de agua, no existen los grises y las cosas deben ser determinantes. De esta manera, su apetito es exigente. Les interesa notar cierta pasión en sus comidas, ya sea por la complejidad de sabores o por ser un plato elaborado con amor. Sentir la calidez y dedicación detrás de una receta, es un aspecto fundamental para este signo.

Prefieren los pescados por sobre cualquier otra carne, consecuente con su elemento principal, el agua. Les gusta la combinación de texturas y temperaturas, exteriores crocantes y dorados, con interiores cremosos y suaves.

La comida debe ser presentada cuidadosamente, llamándole la atención. Si una persona de Escorpio no siente apetito por lo presentado ante sus ojos, raramente lo probará. Es obstinado y si se convence de que algo no le gustará, no lo hará. Para ganar su intriga se pueden utilizar distintos colores y hierbas decorativas como complemento del plato.

Las especias como el pimentón ahumado, el curry, el ají molido y el jengibre son grandes aliados a la hora de cocinar. Escorpio se destaca por su gusto complejo en sabores. Si un plato contiene elementos picantes, sin dudas ganará el corazón de las personas de Escorpio.

En cuanto a los platos dulces o postres, les gustan los sabores intensos. Prefieren el chocolate amargo antes que el blanco o chocolate con leche.

A continuación, cinco recetas ideales para agasajar a alguien de Escorpio.

Sushi bowl o Poke

Como buen signo de agua, las personas de Escorpio disfrutan los platos de mar. Esta preparación es una gran alternativa a su versión original, ya que conlleva menos técnica y puede personalizarse a gusto. Si bien el Sushi es una comida de origen Japonés, esta reinterpretación surgió en Hawai y fue replicado por muchos restaurantes del mundo.

El sushi bowl o Poke consiste en un plato hondo con una base de arroz base para sushi también denominado koshihikari o arroz de grano largo.

Suele acompañarse con una proteína como el salmón ahumado, kanikama, brótola o lenguado. Incluye zanahoria en juliana, arvejas, palta, chauchas, tomates cherry, pepino, cilantro, rodajas de limón, salsa de soja o teriyaki.

Carpaccio de vieiras a los cítricos

Este plato Italiano tiene múltiples versiones posibles, las cuales incluyen diferentes tipos de carnes como base. En el caso de un comensal de Escorpio, la mejor opción es utilizar vieiras. Este exquisito molusco tiene un sabor similar al del cangrejo o langosta, con un interior suave y un tanto salado, recordando el gusto del mar.

Para esta preparación se recomienda utilizar cítricos como la naranja y la lima, ya que son los menos ácidos. Debe utilizarse tanto su jugo como la ralladura de su cáscara, junto con un poco de jengibre rallado. Al abrir las vieiras, se colocan sobre un plato bañándose de la preparación cítrica y dejándolas macerar en la heladera por una hora.

Lomo a la pimienta con papas a la crema

Esta preparación tiene sus orígenes en Francia y se ha convertido en un clásico de la gastronomía mundial. Puede encontrarse en cualquier restaurante o bodegón. Su sabor picante de la pimienta, junto con la suavidad de la crema y las deliciosas papas son una combinación que cualquier persona de Escorpio disfrutará.

Su preparación puede ser simple consistiendo en sólo cuatro ingredientes: lomo, pimienta, papas y crema.

El lomo es una excelente opción para los escorpianos que gustan de las carnes rojas

Aún así, para las personas que busquen sabores un poco más complejos, existen interpretaciones más elaboradas que llevan panceta, cebollas, pimientos y queso. En el caso de un comensal de Escorpio, se recomienda utilizar hierbas como el tomillo, laurel y romero para marinar la carne.

Tacos

Este tradicional plato mexicano es una gran opción para las personas de Escorpio debido a su combinación de sabores ácidos, frescos y picantes. Existen muchas versiones que llevan distintas proteínas y tortillas, siendo las de trigo y las de maíz las más populares. Es fundamental acompañarlo con guacamole, para una explosión de sabores.

Para este signo de agua, unos tacos de cerdo son una gran opción. Puede cocinarse al horno, a la olla o a la parrilla. Se puede acompañar con cebolla y pimientos salteados con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. Lo interesante de este plato son sus salsas. La combinación de un poco de salsa Tabasco por encima del guacamole genera un contraste ácido y picante único.

Volcán de chocolate amargo

Toda buena comida concluye con un postre. En el caso de las personas de Escorpio, este plato de la gastronomía francesa es una gran opción. La sorpresa del interior de esta preparación será de gran agrado. El sabor del chocolate amargo resultará intenso.

Volcán de chocolate con helado: la combinación de temperaturas lo hace un postre indescriptible. Shutterstock

Su presentación siempre incluye azúcar impalpable espolvoreada. El exterior de este postre es tierno y esponjoso, mientras que el interior es tibio y líquido. Se recomienda acompañar con helado de crema americana, para balancear tanto los sabores dulces y amargos, como las temperaturas de las preparaciones. En cuanto a salsas, una compota de frutos del bosque es ideal.