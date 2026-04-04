Jorge Tartaglione, cardiólogo: “Vivimos interrumpidos, saltando de un estímulo a otro”

En un presente signado por la hiperconectividad, la capacidad de atención humana sufrió una transformación drástica. El médico cardiólogo Jorge Tartaglione advirtió que la dinámica digital actual impacta directamente en nuestro funcionamiento cognitivo. Según explicó el especialista en sus redes sociales, “hace 20 años podíamos mantener la atención dos minutos y medio, mientras que hoy, solamente 47 segundos”. Esta fragmentación, potenciada por el uso constante de pantallas y redes sociales, genera una “hiperalerta constante” en la que el cerebro vive “esperando notificaciones”, una mecánica que erosiona nuestra capacidad de mantener el foco en tareas complejas.

El profesional detalló que este fenómeno responde a procesos neurobiológicos específicos: “Muchos dicen que la dopamina es la hormona del placer, pero no, en realidad es la hormona de la anticipación”. Con esto, Tartaglione señaló que esta se activa ante la incertidumbre de recibir un mensaje o una interacción en el dispositivo móvil. Las redes sociales capitalizan esta expectativa mediante recompensas variables, lo que mantiene al usuario en un estado de búsqueda constante.

“A veces hay notificaciones y a veces no; esa incertidumbre mantiene al cerebro buscando la próxima recompensa”, remarcó el médico. El resultado es evidente: la mayoría de las personas cambia de actividad tras apenas unos segundos frente a un contenido digital.

La adicción al celular impacta directamente en el funcionamiento cognitivo Freepik

Los efectos de esta conducta son significativos y medibles: “El uso frecuente de las redes sociales se ha vinculado con una reducción de 10 a 20% de la capacidad de memoria de trabajo y mayor tendencia al mind-wandering [divagación mental] durante tareas cognitivas”. El impacto es particularmente preocupante en edades tempranas, donde investigaciones de instituciones como el Instituto Karolinska de Suecia sugieren que el uso intensivo de estos entornos en niños de nueve a 14 años se asocia con una mayor inatención y síntomas similares al TDAH. “Un patrón que no se observa con el uso de televisión o videojuegos pasivos”, aclaró Tartaglione.

Para enfrentar este desafío, el cardiólogo propone estrategias de entrenamiento cerebral: trabajar en bloques de 25 a 45 minutos sin distracciones, cuestionarse la necesidad inmediata de consultar el celular y priorizar el contacto con la naturaleza, a lo que denomina “vitamina N”. “La concentración debe entrenarse”, sostuvo en un contexto donde subrayó que el problema trasciende el plano digital y afecta la calidad de vida.

Tartaglione afirma que la concentración debe entrenarse luego del impacto generado por los celulares Freepik

“Vivimos interrumpidos, saltando de un estímulo a otro, de una pantalla a otra, de una idea a ninguna. Sin darnos cuenta, empezamos a perder la capacidad de escuchar, de pensar con calma y de estar presentes”, continuó. Esta atención al bienestar integral se extiende a la salud física preventiva, donde durante su visita a los estudios de LN+, enfatizó la importancia de la vacunación como pilar de la medicina.

Al abordar la gripe, señaló: “La gripe parece una infección banal, pero no lo es, porque el corazón también se vacuna”. El especialista advirtió que, ante un cuadro gripal, “se multiplica por seis el riesgo de infarto” y “aumenta por ocho el riesgo de ACV”. Con una caída del 70% en la tasa de vacunación nacional en los últimos años, el médico insistió en la necesidad de retomar estas prácticas, dado que “vacunarse contra la gripe previene en hasta un 45% las chances de sufrir un infarto”.