Cleptómanos de hotel: instrucciones para turistas 5 estrellas y entusiastas que pueden rozar la ilegalidad

Un shampoo, una crema de enjuague, pañuelos descartables, hisopos, café… ¿La lista del supermercado? No: algunos de los tantos productos que uno puede llevarse de un hotel cinco estrellas (y de muchos cuatro estrellas también) para amortizar mejor el costo de la habitación.

El desmantelamiento de la habitación requiere de astucia y de criterio. La astucia es imprescindible a la hora de determinar el plan que permitirá alzarnos con la mayor cantidad de productos dentro de nuestro bolso. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer una vez que el botones abandona la habitación y nos desea una feliz estadía es ir hasta el baño y arrasar con las amenities: allí se puede conseguir shampoo, crema de enjuague, jabón, cepillo de dientes, dentífrico, hisopos, algodón y hasta un kit de costurero. ¿Cuál es la urgencia? Que probablemente, en su siguiente visita, la chica encargada de la limpieza haga una reposición total que usted puede volver a vaciar a la siguiente jornada. Pero atención: una vez que la susodicha muchacha se de cuenta de que usted es una rata que cayó allí por casualidad, comenzará a escatimar algunos refuerzos. Así, si el primer día le repone las tres botellitas (shampoo, acondicionador y jabón corporal), al quinto día probablemente sólo ponga la del shampoo. Y al séptimo, si es que la estadía se estira tanto, tal vez escarbe dentro de su equipaje y vuelva a colocar algunas de las botellitas que usted ya había robado.

Pantuflas, toallas, shampoo y otros accesorios gratis en los hoteles 5 estrellas

Revisar los cajones y roperos: la famosa esponjita de lustrar zapatos

Es importante revisar bien el baño, con cajones y todo, porque en ocasiones esconden algunos otros productos adicionales. Un caso típico es el de esa esponjita para lustrar zapatos, que se hace irresistible a los ojos del cleptómano de hotel, aún cuando sabe a priori que jamás la va a utilizar y que casi seguro la tirará a la basura cuando haga la siguiente limpieza general de su hogar, tres años después.

Las batas, las pantuflas y las toallas, en particular si tienen el logo del hotel, sacan baba de la boca a la mayoría de los huéspedes. Lamentablemente, muchos han decidido poner un cartelito en el bolsillo de la bata indicando su precio, como para dejar bien en claro que llevarla ya no es una gracia (como lo es con las botellitas de shampoo), sino un delito. Sin embargo, con estos elementos existe lo que se ha dado en llamar “maniobra distractiva para artículos de blanquería”. Consiste en levantar el tubo del teléfono, llamar a housekeeping y decir: “necesitaría una toalla adicional, porque en el baño me han dejado sólo una y aquí dormimos dos personas”. La persona que llegue hasta su habitación jamás chequeará en el baño si usted le estaba diciendo la verdad, en particular si la atiende en paños menores (o directamente desnudo) con la puerta apenas entreabierta, como quien está a punto de bañarse y que está demorado en ese menester por la poca eficiencia mostrada por los empleados del hotel en reponer la toalla faltante. El mismo truco puede llevarse a cabo con la bata y con las pantuflas, por supuesto, aunque estas últimas vienen cada vez de menor calidad (lo que las convierte en gratuitas).

Productos de oficina

Desarrolladas las estrategias para artículos de baño y de blanquería, llega el turno de los productos de oficina. Si revisa la habitación como corresponde, tiene que encontrar algunos anotadores (en el escritorio y cerca de todos los teléfonos), biromes por doquier (de todas formas, cada vez que se cruce con un empleado del hotel en cualquier lugar del hotel, debe decirle “¿podrá facilitarme una lapicera, por favor?”, simular que anota algo en un papel y no devolverla) y, si el hotel es muy bueno, sobres y postales. Si usted es una persona lo suficientemente creyente como para querer tener su propia Biblia, pero no tanto como para suponer que va a ir al infierno por robar una, puede tomar la que se ubica generalmente en el segundo cajón de la mesita de luz.

Algunos "recuerdos" pueden volver en la valija, aunque siempre con criterio

La tentación del frigobar

El último punto a revisar son las inmediaciones del frigobar, porque por allí siempre aparecen algunos sobrecitos de té o café de cortesía, rodeados siempre por azúcar y edulcorante, productos que cotizan alto en las góndolas de los supermercados y por los que nadie debería pagar ya que también se regalan en bares y restaurantes.

Decíamos que se necesitaba astucia, pero también criterio. Este último es esencial, porque el cleptómano de hotel, llegado un momento, pierde el foco de sus actividades y es capaz de tentarse con los veladores, el televisor, los muebles o alguno de los cuadros que adornan la habitación.