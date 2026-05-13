Los chef franceses cuentan la verdad: “El puré de papa cremoso se hace con ajo confitado”
El truco consiste en sumar un ingrediente inesperado que transforma por completo la textura y el sabor de una de las preparaciones más clásicas de la cocina argentina
- 4 minutos de lectura'
El puré de papa es uno de esos platos clásicos de la cocina que nunca fallan. Fácil de preparar y perfecto para acompañar carnes, verduras o pescados, suele convertirse en un salvavidas tanto para el almuerzo como para la cena. Sin embargo, chefs franceses aseguran que existe un pequeño truco culinario capaz de transformar esta receta tradicional en una versión mucho más sofisticada.
La clave está en incorporar ajo confitado. Se trata de una técnica muy utilizada en la cocina europea que suaviza el sabor intenso del ajo y le aporta una textura untuosa ideal para mezclarse con las papas. El resultado es una preparación conocida por muchos como “puré al ajillo”, pero con un sabor mucho más delicado y elegante que le da el ajo crudo tradicional.
Ingredientes
Para realizar esta receta cremosa y llena de sabor, los chefs recomiendan utilizar ingredientes simples pero de buena calidad:
- 1 kilo de papas
- 6 dientes de ajo
- 100 gramos de manteca
- 200 ml de leche
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Opcional: queso crema, hierbas frescas o queso rallado suave
Utensilios
Aunque parece un detalle menor, los cocineros aseguran que utilizar las herramientas correctas puede cambiar completamente el resultado final del puré.
- Olla grande
- Sartén pequeña o cacerola para confitar el ajo
- Pasapurés o prensa manual
- Cuchillo y tabla
- Cuchara de madera o espátula
Los especialistas desaconsejan el uso de batidora eléctrica o procesadora porque pueden volver la mezcla demasiado pesada y gomosa.
Paso a paso de la preparación del puré de papas con ajo confitado
Hervir las papas
El primer paso consiste en hervir las papas con cáscara en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. Cocinarlas enteras ayuda a que absorban menos agua y mantengan una textura más consistente.
Preparar el ajo confitado
Mientras las papas se cocinan, se prepara el ajo confitado. Para eso, los dientes de ajo pelados deben colocarse en una sartén pequeña cubiertos con aceite de oliva y cocinarse a fuego mínimo durante aproximadamente 20 o 30 minutos. El objetivo es que queden blandos y ligeramente dorados, sin llegar a quemarse.
Preparar la mezcla para el puré
Una vez listas las papas, se pelan todavía calientes y se pisan utilizando un pasapurés o prensa manual. Luego se agrega la manteca y la leche tibia de manera gradual mientras se mezcla suavemente.
Sumar los ajos confitados
Después se incorporan los ajos confitados triturados hasta formar una crema suave que se integra perfectamente con el puré. En este punto también pueden sumarse hierbas frescas, queso crema o un toque extra de aceite de oliva para potenciar el sabor.
Según explican los chefs franceses, el secreto está en no trabajar demasiado la preparación para conservar una textura aireada y cremosa.
Los errores más comunes al preparar puré de papa
Aunque parece una receta sencilla, existen varios errores que pueden arruinar la textura y el sabor del puré. Uno de los más frecuentes es utilizar una batidora eléctrica o procesadora. Este método libera demasiado almidón de las papas y provoca que el puré quede pegajoso o gomoso en lugar de suave.
Otro fallo habitual es agregar leche fría directamente sobre las papas calientes. Los especialistas recomiendan que tanto la leche como la manteca estén tibias o a temperatura ambiente para lograr una mezcla mucho más homogénea y cremosa.
También puede afectar el resultado cocinar demasiado las papas o cortarlas en trozos muy pequeños antes de hervirlas, ya que absorben exceso de agua y el puré pierde consistencia.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Más notas de Alimentación saludable
- 1
Llega el MSC Seaview: una experiencia completamente nueva, por primera vez con embarque en Argentina
- 2
Fue productor de televisión, cocinaba para amigos y una noche, un local destruido lo flechó: “La esquina me pareció perfecta para restaurante”
- 3
Café usado y bicarbonato de sodio: la fórmula infalible para desinfectar superficies
- 4
Cómo calefaccionar la casa sin estufas