Los chef franceses cuentan la verdad: “El puré de papa cremoso se hace con ajo confitado”

El puré de papa es uno de esos platos clásicos de la cocina que nunca fallan. Fácil de preparar y perfecto para acompañar carnes, verduras o pescados, suele convertirse en un salvavidas tanto para el almuerzo como para la cena. Sin embargo, chefs franceses aseguran que existe un pequeño truco culinario capaz de transformar esta receta tradicional en una versión mucho más sofisticada.

La clave está en incorporar ajo confitado. Se trata de una técnica muy utilizada en la cocina europea que suaviza el sabor intenso del ajo y le aporta una textura untuosa ideal para mezclarse con las papas. El resultado es una preparación conocida por muchos como “puré al ajillo”, pero con un sabor mucho más delicado y elegante que le da el ajo crudo tradicional.

El puré de papas puede adoptar un gusto más sabroso con pequeños ingredientes (imagen ilustrativa) (Foto: FreePick)

Ingredientes

Para realizar esta receta cremosa y llena de sabor, los chefs recomiendan utilizar ingredientes simples pero de buena calidad:

1 kilo de papas

6 dientes de ajo

100 gramos de manteca

200 ml de leche

Aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Opcional: queso crema, hierbas frescas o queso rallado suave

Utensilios

Aunque parece un detalle menor, los cocineros aseguran que utilizar las herramientas correctas puede cambiar completamente el resultado final del puré.

Olla grande

Sartén pequeña o cacerola para confitar el ajo

Pasapurés o prensa manual

Cuchillo y tabla

Cuchara de madera o espátula

Los especialistas desaconsejan el uso de batidora eléctrica o procesadora porque pueden volver la mezcla demasiado pesada y gomosa.

Paso a paso de la preparación del puré de papas con ajo confitado

1 Hervir las papas

El primer paso consiste en hervir las papas con cáscara en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. Cocinarlas enteras ayuda a que absorban menos agua y mantengan una textura más consistente.

2 Preparar el ajo confitado

Mientras las papas se cocinan, se prepara el ajo confitado. Para eso, los dientes de ajo pelados deben colocarse en una sartén pequeña cubiertos con aceite de oliva y cocinarse a fuego mínimo durante aproximadamente 20 o 30 minutos. El objetivo es que queden blandos y ligeramente dorados, sin llegar a quemarse.

3 Preparar la mezcla para el puré

Una vez listas las papas, se pelan todavía calientes y se pisan utilizando un pasapurés o prensa manual. Luego se agrega la manteca y la leche tibia de manera gradual mientras se mezcla suavemente.

4 Sumar los ajos confitados

Después se incorporan los ajos confitados triturados hasta formar una crema suave que se integra perfectamente con el puré. En este punto también pueden sumarse hierbas frescas, queso crema o un toque extra de aceite de oliva para potenciar el sabor.

Según explican los chefs franceses, el secreto está en no trabajar demasiado la preparación para conservar una textura aireada y cremosa.

¿Cómo preparar un puré de papa con ajos?

Los errores más comunes al preparar puré de papa

Aunque parece una receta sencilla, existen varios errores que pueden arruinar la textura y el sabor del puré. Uno de los más frecuentes es utilizar una batidora eléctrica o procesadora. Este método libera demasiado almidón de las papas y provoca que el puré quede pegajoso o gomoso en lugar de suave.

Otro fallo habitual es agregar leche fría directamente sobre las papas calientes. Los especialistas recomiendan que tanto la leche como la manteca estén tibias o a temperatura ambiente para lograr una mezcla mucho más homogénea y cremosa.

También puede afectar el resultado cocinar demasiado las papas o cortarlas en trozos muy pequeños antes de hervirlas, ya que absorben exceso de agua y el puré pierde consistencia.