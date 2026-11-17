La banana es una de esas frutas que pueden pasar de estar verdes a demasiado maduras casi sin que nos demos cuenta. Basta dejar el racimo unos días sobre la mesa para que la cáscara comience a llenarse de manchas negras y la pulpa pierda firmeza. Para algunos, es la señal de que llegó el momento de desecharlas. Pero no necesariamente.

La maduración es un proceso natural durante el cual parte del almidón de la fruta se transforma en azúcares. Por eso, una banana madura suele tener un sabor más dulce, una pulpa más blanda y una textura cremosa que puede resultar especialmente útil en la cocina.

Además de su sabor, conserva nutrientes como potasio, magnesio, fibra, vitamina C y vitamina B6. Su estado de maduración, por tanto, no significa que haya perdido automáticamente sus propiedades. Eso sí, conviene diferenciar una fruta madura de una que realmente se ha deteriorado: la presencia de moho, olores desagradables o una pulpa en mal estado son motivos para desecharla.

Las bananas más maduras son más dulces y tienen un índice glucémico más alto (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Antes de hacerlo, hay varias maneras de aprovechar esas bananas que ya no parecen tan apetecibles para comer solas.

Formas de aprovechar las bananas maduras

1. Congelarlas para utilizarlas después

Una de las alternativas más prácticas es retirarles la cáscara, cortarlos en trozos y guardarlos en un recipiente o bolsa para congelador. Así se pueden utilizar posteriormente en batidos, helados caseros o preparaciones de repostería.

2. Incorporarlas a los batidos

Su consistencia blanda permite triturarlas fácilmente y aporta dulzor y cremosidad a las bebidas. Combinan bien con leche o bebidas vegetales, avena, cacao y otras frutas.

3. Aprovecharlas en los desayunos

Machacadas con un tenedor pueden mezclarse con yogur, avena o cereales. También funcionan como acompañamiento de tostadas, especialmente si se combinan con canela o frutos secos.

4. Utilizarlas en lugar de parte del azúcar o el huevo

En algunas preparaciones de repostería, el puré de banana permite reducir la cantidad de azúcar añadido. También puede sustituir al huevo en ciertas masas húmedas y densas, como las de algunos bizcochos y panes dulces. No obstante, el resultado depende de la receta y no funciona como reemplazo universal.

Las bananas maduras son peligrosas para las personas con diabetes debido a su alto índice glucémico Foto ilustrativa: PIXABAY

5. Preparar masas para tortas y panes: la banana madura

Es uno de los ingredientes principales del conocido banana bread o pan de banana. También puede incorporarse a bizcochos, muffins, crepes y tortitas. Su textura ayuda a mantener la humedad de estas preparaciones y su dulzor combina con ingredientes como el chocolate y los frutos secos.

6. Caramelizarlas en la sartén

Cortadas por la mitad o en rodajas, pueden dorarse con un poco de mantequilla y acompañarse con canela. Es una alternativa sencilla para servir como postre o complementar un desayuno.

7. Hornearlas para preparar postres

El calor suaviza todavía más la pulpa y concentra su sabor dulce. Se pueden servir con chocolate, frutos secos o especias, o utilizar como base para preparaciones como una tarta invertida de banana.

8. Convertirlas en postres y meriendas

También sirven para preparar mousse, tartas, cremas y helados caseros. Otra posibilidad es combinarlas con harina de almendras y chocolate para elaborar pequeños bocados horneados.

Para algunos, es la señal de que llegó el momento de desecharlas. Pero no necesariamente

Recetas para probar con bananas maduras

Si se busca ir un paso más allá de estas ideas, hay preparaciones que permiten aprovechar varias bananas de una sola vez. El pan de banana y los muffins con arándanos son opciones para quienes prefieren hornear; las crepes rellenas de chocolate permiten incorporarlos desde la masa hasta el relleno.

Para quienes buscan un postre más elaborado, están la tarta tatin de banana, la tarta de queso con banana y el banoffee, que combina esta fruta con galleta, toffee y nata. También se pueden preparar mousses con galleta o pequeñas palmeritas de banano, almendra y chocolate.

La próxima vez que el racimo comience a oscurecerse sobre la mesa, no hay que apresurarse a tirarlo. En muchos casos, esas bananas que parecen haber pasado su mejor momento pueden convertirse en el ingrediente principal de una nueva preparación.

Por Juan Jose Rios Arbelaez