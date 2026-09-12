Saltar al contenido principal
LA NACION

Cómo calcular las frigorías del aire acondicionado

Elegir equipo con la potencia adecuada evita gastos innecesarios y garantiza que el ambiente se enfríe de manera eficiente; conocé todos los detalles en la nota

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Elegir mal la potencia es uno de los errores más comunes al momento de comprar un aire acondicionado
Elegir mal la potencia es uno de los errores más comunes al momento de comprar un aire acondicionadoENDESA - ENDESA

La frigoría es la unidad que indica cuánta energía térmica puede extraer un equipo de un ambiente por hora. Elegir mal la potencia es uno de los errores más comunes al momento de comprar un equipo, y puede derivar en un mayor consumo eléctrico o en un enfriamiento insuficiente. Antes de definir la compra, también conviene tener en cuenta cuánto sale instalarlo según el tipo de vivienda.

A continuación, te explicamos cómo calcular las frigorías necesarias para cada ambiente.

1

El cálculo rápido

Una fórmula simple consiste en tomar el volumen del ambiente (largo x ancho x altura, en metros) y multiplicarlo por 50. Por ejemplo, una habitación de 4 x 4 metros con 2,60 metros de altura tiene un volumen aproximado de 41,6 m³, lo que da como resultado unas 2080 frigorías necesarias.

2

El cálculo más preciso

Para un resultado más ajustado, se puede multiplicar el volumen del ambiente por un coeficiente de entre 50 y 60, según el nivel de calor esperado: 50 para ambientes moderados y hasta 60 para espacios muy expuestos al sol o con mucha circulación de personas.

3

Variables que suman frigorías extra

La orientación de la habitación, la cantidad de ventanas, la exposición solar directa, el número de personas que la ocupan habitualmente y la presencia de electrodomésticos que generan calor son factores que pueden requerir sumar frigorías adicionales al cálculo base.

4

Cuándo conviene un balance térmico profesional

En ambientes grandes, locales comerciales o viviendas con características particulares, lo más recomendable es solicitar un balance térmico a un técnico especializado, ya que contempla variables que un cálculo casero no siempre puede prever con precisión.

5

Frigorías y BTU: la otra unidad de medida

En las etiquetas de muchos equipos, especialmente los importados, la potencia figura en BTU (British Thermal Unit) en lugar de frigorías.

La equivalencia aproximada es de 1 frigoría cada 4 BTU, por lo que un equipo de 9000 BTU corresponde a unas 2250 frigorías. Tenerlo en cuenta evita confusiones al comparar modelos de distintas marcas antes de comprar.

6

Un ejemplo práctico

Para un dormitorio de 3,5 x 4 metros con 2,60 metros de altura, el volumen es de aproximadamente 36,4 m³.

Multiplicando ese valor por 50, se obtienen unas 1820 frigorías; si la habitación recibe sol directo durante gran parte del día, conviene redondear hacia arriba y buscar un equipo de al menos 2000 o 2250 frigorías para asegurar un buen rendimiento.

Para un dormitorio de 3,5 x 4 metros con 2,60 metros de altura, el volumen es de aproximadamente 36,4 m³.
Para un dormitorio de 3,5 x 4 metros con 2,60 metros de altura, el volumen es de aproximadamente 36,4 m³.Nattawut Jaroenchai - Shutterstock

Errores frecuentes al elegir la potencia

Comprar un equipo con menos frigorías de las necesarias obliga al motor a trabajar de forma constante para intentar alcanzar la temperatura deseada, lo que se traduce en mayor consumo y menor vida útil del aparato.

Por el contrario, un equipo sobredimensionado también resulta ineficiente: enfría demasiado rápido, apaga y enciende el compresor con frecuencia, y encarece la instalación sin necesidad real.

Una decisión que impacta en la factura de luz

Calcular correctamente las frigorías antes de comprar un aire acondicionado no solo mejora el confort del hogar: también influye directamente en el consumo eléctrico mes a mes. Dedicar unos minutos a este cálculo antes de la compra es una inversión que se recupera rápido, tanto en el gasto de energía como en la vida útil del equipo, que sufre menos desgaste cuando trabaja con la potencia justa para cada ambiente.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. José Puchol, veterinario: “Hoy los dueños están dispuestos a hacer lo que haga falta por su perro”
    1

    José Luis Puchol, veterinario: “Llegamos más lejos de lo lógico y los tutores están dispuestos a hacer lo que haga falta por su perro o gato”

  2. Todos los invitados a la comida de Haciendo Camino en San Isidro
    2

    En fotos. Todos los invitados a la tradicional comida de Haciendo Camino en San Isidro

  3. Rafael Hidalgo, personal trainer: “Si una persona de más de 70 años camina 20 minutos al día, ya se obtienen beneficios”
    3

    Rafael Hidalgo, personal trainer: “Si una persona de más de 70 años camina 20 minutos al día, ya se obtienen beneficios”

  4. Cómo darle una pastilla a un gato
    4

    Los veterinarios coinciden: cómo darle una pastilla a un gato