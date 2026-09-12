Cómo calcular las frigorías del aire acondicionado

La frigoría es la unidad que indica cuánta energía térmica puede extraer un equipo de un ambiente por hora. Elegir mal la potencia es uno de los errores más comunes al momento de comprar un equipo, y puede derivar en un mayor consumo eléctrico o en un enfriamiento insuficiente. Antes de definir la compra, también conviene tener en cuenta cuánto sale instalarlo según el tipo de vivienda.

A continuación, te explicamos cómo calcular las frigorías necesarias para cada ambiente.

1 El cálculo rápido

Una fórmula simple consiste en tomar el volumen del ambiente (largo x ancho x altura, en metros) y multiplicarlo por 50. Por ejemplo, una habitación de 4 x 4 metros con 2,60 metros de altura tiene un volumen aproximado de 41,6 m³, lo que da como resultado unas 2080 frigorías necesarias.

2 El cálculo más preciso

Para un resultado más ajustado, se puede multiplicar el volumen del ambiente por un coeficiente de entre 50 y 60, según el nivel de calor esperado: 50 para ambientes moderados y hasta 60 para espacios muy expuestos al sol o con mucha circulación de personas.

3 Variables que suman frigorías extra

La orientación de la habitación, la cantidad de ventanas, la exposición solar directa, el número de personas que la ocupan habitualmente y la presencia de electrodomésticos que generan calor son factores que pueden requerir sumar frigorías adicionales al cálculo base.

4 Cuándo conviene un balance térmico profesional

En ambientes grandes, locales comerciales o viviendas con características particulares, lo más recomendable es solicitar un balance térmico a un técnico especializado, ya que contempla variables que un cálculo casero no siempre puede prever con precisión.

5 Frigorías y BTU: la otra unidad de medida

En las etiquetas de muchos equipos, especialmente los importados, la potencia figura en BTU (British Thermal Unit) en lugar de frigorías.

La equivalencia aproximada es de 1 frigoría cada 4 BTU, por lo que un equipo de 9000 BTU corresponde a unas 2250 frigorías. Tenerlo en cuenta evita confusiones al comparar modelos de distintas marcas antes de comprar.

6 Un ejemplo práctico

Para un dormitorio de 3,5 x 4 metros con 2,60 metros de altura, el volumen es de aproximadamente 36,4 m³.

Multiplicando ese valor por 50, se obtienen unas 1820 frigorías; si la habitación recibe sol directo durante gran parte del día, conviene redondear hacia arriba y buscar un equipo de al menos 2000 o 2250 frigorías para asegurar un buen rendimiento.

Para un dormitorio de 3,5 x 4 metros con 2,60 metros de altura, el volumen es de aproximadamente 36,4 m³. Nattawut Jaroenchai - Shutterstock

Errores frecuentes al elegir la potencia

Comprar un equipo con menos frigorías de las necesarias obliga al motor a trabajar de forma constante para intentar alcanzar la temperatura deseada, lo que se traduce en mayor consumo y menor vida útil del aparato.

Por el contrario, un equipo sobredimensionado también resulta ineficiente: enfría demasiado rápido, apaga y enciende el compresor con frecuencia, y encarece la instalación sin necesidad real.

Una decisión que impacta en la factura de luz

Calcular correctamente las frigorías antes de comprar un aire acondicionado no solo mejora el confort del hogar: también influye directamente en el consumo eléctrico mes a mes. Dedicar unos minutos a este cálculo antes de la compra es una inversión que se recupera rápido, tanto en el gasto de energía como en la vida útil del equipo, que sufre menos desgaste cuando trabaja con la potencia justa para cada ambiente.