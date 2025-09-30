El mal olor en los zapatos es un problema común que puede generar incomodidad, afectar nuestra confianza e incluso dañar nuestras prendas favoritas.

Los pasos para quitar el mal olor del calzado Shutter

Ya sea por el uso diario, la transpiración excesiva o la falta de ventilación, el olor desagradable puede instalarse y parecer imposible de eliminar. Sin embargo, con los cuidados adecuados y algunos trucos efectivos, es posible despedirse del mal olor de forma definitiva.

A continuación, algunas sugerencias para saber cómo eliminar el mal olor de los zapatos de forma definitiva y prevenir que regrese.

¿Por qué huelen mal los zapatos?

El mal olor en los zapatos suele ser consecuencia de una combinación de sudor, calor, bacterias y humedad.

Los pies contienen más de 250.000 glándulas sudoríparas, y al pasar varias horas dentro de un zapato cerrado, la transpiración no tiene cómo evaporarse.

Esta humedad acumulada se convierte en el ambiente perfecto para que proliferen bacterias y hongos, responsables del característico mal olor. Si a esto le sumamos el uso de materiales sintéticos, una ventilación deficiente y la falta de higiene, el problema se potencia.

Higiene diaria: la clave para prevenir

Antes de hablar de soluciones, es importante entender que la higiene diaria es el primer paso para eliminar y prevenir el mal olor.

Lavar los pies a diario, prestando atención especial entre los dedos. Secarlos muy bien después del baño, dado que la humedad es un caldo de cultivo para hongos como el pie de atleta.

Usar medias de algodón o materiales transpirables y cambiarlas cada día. Evitar las de poliéster u otros tejidos sintéticos que retienen la transpiración.

Por último, alternar los zapatos. No usar el mismo par dos días seguidos, darles tiempo de airearse entre usos ayuda a que se sequen completamente.

La higiene diaria es elemental para evitar malos olores

Limpiar por dentro: fundamental

Muchas veces nos enfocamos en mantener limpios los exteriores del calzado, pero descuidamos su interior, donde realmente se acumula el olor.

Para limpiarlos en profundidad:

Lavado en seco con bicarbonato: espolvorear una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio dentro de cada zapato y dejarlo actuar toda la noche. Es excelente neutralizador de olores y ayuda a absorber la humedad.

espolvorear y dejarlo actuar toda la noche. Es excelente neutralizador de olores y ayuda a absorber la humedad. Vinagre blanco y agua : mezclar partes iguales y aplicar con un rociador o un paño. El vinagre tiene propiedades antibacterianas naturales.

: mezclar partes iguales y aplicar con un o un paño. El vinagre tiene propiedades antibacterianas naturales. Alcohol medicinal: rociar ligeramente el interior con alcohol isopropílico. Además de eliminar bacterias, acelera el secado.

El truco con bicarbonato de sodio para eliminar la humedad y el mal olor en los zapatos Archivo

Plantillas antiolor: una gran aliada

Si los zapatos tienen plantillas removibles, lo ideal es lavarlas con frecuencia o reemplazarlas por unas especiales antiolor.

Existen plantillas con carbón activado, bicarbonato o fibras antimicrobianas que ayudan a mantener el interior más fresco y libre de bacterias.

Además, se puede optar por plantillas desechables, sobre todo en épocas de calor o si se transpiran mucho los pies.

Trucos caseros que sí funcionan

Existen varios métodos caseros para eliminar el mal olor de los zapatos, y muchos son simples, económicos y efectivos:

Bolitas de papel con bicarbonato y aceites esenciales : colocar en cada zapato un pequeño saquito o bolita de papel con bicarbonato y unas gotas de aceite esencial de lavanda, árbol de té o eucalipto. Ayuda a neutralizar el olor y deja un aroma agradable.

: colocar en cada zapato un pequeño saquito o bolita de papel con bicarbonato y unas gotas de aceite esencial de lavanda, árbol de té o eucalipto. Ayuda a neutralizar el olor y deja un aroma agradable. Bolsas de té usadas : una vez secas, las bolsitas de té negro pueden colocarse dentro del calzado durante la noche. Tienen propiedades antibacterianas y absorben olores.

: una vez secas, las bolsitas de té negro pueden colocarse dentro del calzado durante la noche. Tienen propiedades antibacterianas y absorben olores. Congelar los zapatos: colocar los zapatos (en una bolsa hermética) en el freezer durante una noche puede eliminar muchas bacterias causantes del mal olor. Es aconsejable siempre asegurarse de que estén secos antes de hacerlo.

Las bolsitas de té negro pueden colocarse dentro del calzado durante la noche

Qué evitar: errores comunes

No usar el mismo par todos los días: darle descanso al calzado es tan importante como limpiarlo.

darle descanso al calzado es tan importante como limpiarlo. Guardar los zapatos húmedos o sucios: nunca los guardes después de caminar bajo la lluvia o con las suelas mojadas. La humedad encerrada genera hongos rápidamente.

nunca los guardes después de caminar bajo la lluvia o con las suelas mojadas. La humedad encerrada genera hongos rápidamente. Perfumes o desodorantes comunes: algunos intentan enmascarar el olor con perfumes o desodorantes comunes, pero esto solo mezcla fragancias con el mal olor. Siempre usar productos diseñados específicamente para calzado o soluciones naturales.

Eliminar el mal olor de los zapatos no es imposible. Con constancia, una buena rutina de higiene, ventilación y algunos remedios naturales, es posible decirle adiós definitivamente a este problema tan común como molesto.