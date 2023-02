¿Cómo enseñarle a un gato a usar el arenero?

escuchar

Si bien para algunos dueños de mascotas esto es muy sencillo, ya que sus gatos se acostumbran de inmediato a usar el arenero, existen casos en los que es muy difícil que un felino se acostumbre a hacer sus necesidades en este espacio.

Para la veterinaria Paz Bringas, esto no precisamente está relacionado a un problema de conducta, sino más bien a un problema de salud, ya que podría evidenciar que algo no está bien con la mascota. “Algunos gatos no usan el arenero cuando están estresados o tienen una enfermedad que afecta su tracto urinario”, señala.

La veterinaria Paz Bringas es jefa de Investigación y Desarrollo de Gatuario y fundadora de Catmiunity Perú, grupo de estudios de medicina felina El Tiempo/Colombia

Bringas explica que, existen casos, en donde los gatos son adoptados de adultos y, por ello, no están acostumbrados a esta rutina. “Pueden no haber desarrollado la conducta o familiarización con la caja de arena y, por ende, preferir espacios con tierra o jardín”, dice.

Familiarizar a un gato con el arenero

Según Bringas, el tipo de caja de arena y la ubicación en la casa, pueden ser factores determinantes para que el gato no quiera entrar a ese espacio. A la par, hay algunos cambios que podemos hacer en casa para ayudarlos.

“Si son cachorros, se puede llevar al gatito a la caja de arena después de comer y varias veces al día; además, debemos colocar la caja en un ambiente que sea muy accesible para él. En gatos adultos, podemos colocar la caja de arena al lado del lugar en donde haya hecho sus necesidades para que asocie el olor con la arena”, recomienda.

“En algunos casos, se pueden recoger los excrementos y colocarlos en la arena para que se guíen del olor. También podemos colocar varias cajas en diferentes lugares para que sea muy accesible para el gato. Finalmente, siempre debemos premiar o reforzar positivamente la conducta de entrar a la caja”, añade.

¿Existe una arena ideal? La veterinaria indica que no, ya que eso depende mucho de las preferencias de cada gato y el gusto del propietario. Sin embargo, aconseja tener en cuenta algunos detalles.

Algunos gatos que han sido rescatados y/o adoptados, podrían no estar familiarizados con el arenero Freepik

“Lo ideal es usar arenas fabricadas y no arena del exterior u otros materiales. La arena ideal debe ser agradable para el gato, tanto en cuestiones de tacto como olor, y para el propietario, ya que esta debe absorber de forma adecuada y no debe dejar olores”, enfatiza.

Recordá que, si tu gato se niega a utilizar el arenero, lo más importante es llevarlo a un veterinario y descartar que no se trate de una enfermedad. Si el caso es conductual, podés intentar solucionarlo con los consejos de este artículo; y, si esto no funciona, siempre podés recurrir a jardines artificiales para ubicar en el interior de tu casa.

El Comercio (Perú)