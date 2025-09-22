Cómo hacer limpieza profunda de primavera: consejos para organizar tu hogar

La llegada de la primavera es el momento perfecto para renovar la energía del hogar. Con el cambio de estación, surge un impulso natural por abrir ventanas, dejar entrar el aire fresco y poner orden en los espacios que nos rodean. Una limpieza profunda no solo ayuda a eliminar la acumulación de polvo y objetos innecesarios, sino que también genera un impacto positivo en el bienestar físico y emocional propio.

Es por ello que muchos consideran la limpieza profunda de primavera mucho más que una tarea doméstica: es un ritual de renovación. Al ordenar y limpiar tu hogar, también se despeja la mente para crear un ambiente más armonioso para vos y tu familia. Con un poco de planificación, organización y constancia, se puede disfrutar de un hogar fresco, ordenado y lleno de energía positiva durante toda la temporada.

Todo lo que hay que saber para hacer una limpieza profunda de primavera (FreeP¡CK)

A continuación, una guía práctica con consejos para hacer una limpieza profunda de primavera y organizar el hogar paso a paso.

Planificar la limpieza

Antes de limpiar y organizar, es necesario dedicar un tiempo a planificar. Para ello, se puede hacer una lista de las áreas que se quieren abarcar (cocina, dormitorio, armarios, garaje, etc.) y establecer un cronograma realista. Además, se debe tener a mano los productos de limpieza necesarios: bolsas de basura, cajas para donar o reciclar, guantes, trapos de microfibra y un buen limpiador multiuso.

Un truco eficaz es dividir la limpieza en bloques de tiempo. Por ejemplo, trabajar durante dos horas y luego tomarse un descanso. Esto evita el agotamiento y mantiene la motivación.

Empezar por el desorden

No tiene sentido limpiar a fondo si primero no se despejan los espacios. Es aconsejable revisar habitación por habitación y clasifica los objetos en tres categorías:

Guardar : aquello que realmente se usa y tiene un lugar asignado.

: aquello que realmente se usa y tiene un lugar asignado. Donar/reciclar : ropa en buen estado, libros, juguetes o utensilios que ya no se necesitan, pero pueden servir a otros.

: ropa en buen estado, libros, juguetes o utensilios que ya no se necesitan, pero pueden servir a otros. Descartar: lo que está roto, vencido o en mal estado.

Otro consejo práctico es aplicar la regla del año: si no se usó algo en los últimos 12 meses, probablemente no sea necesario.

Limpieza profunda de superficies

Una vez despejado el desorden, llega el turno de la limpieza en sí. Para alcanzar una buena profundidad, se precisa aspira o barrer cada rincón, incluyendo detrás de los muebles. No se puede olvidar limpiar interruptores, manijas y rodapiés que suelen pasar desapercibidos, pero acumulan suciedad. A su vez, se recomienda lavar ventanas y espejos para dejar entrar más luz natural.

Un detalle clave es ventilar bien mientras se limpia. El aire fresco contribuye a eliminar olores y renueva la energía del hogar.

Limpiar habitación por habitación

Luego de planificar la limpieza y deshacerse del desorden, se debe limpiar cada ambiente según las necesidades que presentan. Cada espacio es distinto y requiere diferentes tareas de aseo.

Cocina

Es indispensable limpiar los electrodomésticos de la cocina Foto: FreeP¡CK

La cocina suele ser una de las áreas más utilizadas y donde más se acumulan cosas. Lo mejor es empezar por vaciar las alacenas y limpiar cada estante. En ese proceso, se puede revisar fechas de vencimiento en alimentos y condimentos, y deshacerse de lo que ya no sirva. Luego, se recomienda lavar los electrodomésticos por dentro y por fuera, prestando especial atención al horno y la heladera.

Dormitorios

Limpiar a fondo los dormitorios aporta una gran sensación de frescura. Para eso, es indispensable lavar o cambiar las cortinas, además de aspirar colchones y girar los que sean reversibles.

Por otro lado, es un buen momento para ordenar el armario y separar ropa por temporada: guardar lo de invierno en cajas herméticas y dejar a mano prendas ligeras. También se puede aprovechar para donar aquello que ya no se usa.

Living

Un living ordenado invita a relajarse y disfrutar del tiempo en casa. Para ello, se requiere sacudir sillones y alfombras, limpia los muebles con productos adecuados y revisar cables o dispositivos electrónicos.

Baño

La limpieza profunda de este ambiente exige desinfectar superficies, grifería y azulejos. También se puede lavar cortinas de baño o reemplázalas si es necesario.

En tanto, es aconsejable colocar organizadores en cajones y estantes para mantener todo en su lugar. Durante este proceso, se puede eliminar productos de higiene y maquillaje vencidos.

Tips para limpiar a fondo el baño rawpixel.com / Chanikarn Thongsu

Espacios exteriores

Si se cuenta con balcón, terraza o jardín, este es el momento de limpiarlos a fondo: barrer, lava los muebles de exterior y revisar plantas o macetas. Añadir flores nuevas puede darle un aire renovado a tu hogar.

Organización inteligente

La limpieza de primavera es una gran oportunidad para mejorar la organización de la casa. Estas son algunas ideas prácticas para ello:

Usa cajas transparentes o etiquetadas para almacenar.

Instala estantes flotantes para ganar espacio vertical.

Emplea organizadores de cajones para mantener todo en su lugar.

Implementa la regla “uno entra, uno sale”: cada vez que adquieras un objeto nuevo, procura dar salida a otro similar.

Una casa organizada no solo se ve mejor, sino que también ahorra tiempo y reduce el estrés diario.

Cómo organizar mejor el hogar durante la limpieza de primavera Shutterstock

Añadir toques de renovación

Después de la limpieza profunda, llega el momento de darle un aire fresco a la decoración. No es necesario gastar mucho: cambiar la disposición de los muebles, sumar plantas de interior, agregar cojines de colores vivos o colgar cuadros nuevos puede transformar un espacio.