Los consumidores argentinos se vieron atraídos últimamente por la oferta de artículos de la plataforma comercial china y muchos tienen la inquietud de cómo descargo la app de Temu, y así poder realizar compras desde el celular.

La aplicación de Temu es una de las más descargadas en los EE.UU.

Cómo descargo la app de Temu

El primer paso para comprar en Temu es crear una cuenta. Se puede hacer desde la página web o desde la aplicación, disponible tanto para celulares Android como para iOS.

Para ello, es necesario abrir la App Store (en iPhone) o la Play Store (en Android).

(en iPhone) o la (en Android). Buscar “Temu” en el listado

en el listado Seleccionar la aplicación para instalarla .

. Una vez completada la descarga, abrir la aplicación para empezar a usarla.

El proceso de compra es muy similar al de otras plataformas como Amazon, Shein o AliExpress.

Una vez registrado, se puede explorar el catálogo, hacer búsquedas específicas o navegar por las categorías recomendadas.

Cada producto tiene una ficha con fotos, descripción, especificaciones, opciones de color o talle y reseñas de otros usuarios.

Es recomendable revisar los comentarios antes de comprar, dado que pueden dar una idea más clara de la calidad y la experiencia de otros compradores.

Al igual que en otras plataformas, se puede ir agregando productos al carrito y luego proceder al pago.

Temu acepta diversas formas de pago: tarjetas de crédito, débito, PayPal, y en algunos países también ofrece opciones como pagos contra entrega o billeteras digitales locales.

Temu ofrece un amplio abanico de productos personales y para el hogar Richard Drew - AP

Cuánto tardan en llegar las compras de Temu

Los productos de Temu vienen principalmente desde China, por lo que los tiempos de entrega pueden variar entre 7 y 20 días hábiles, aunque esto depende del país y del tipo de producto.

Uno de los principales diferenciales de esta empresa es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos puede haber condiciones mínimas de compra.

¿Qué es Temu?

Cuáles son las principales recomendaciones para comprar en Temu

Para comprar en la plataforma hay ciertos puntos que conviene tener en cuenta: