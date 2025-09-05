Cómo descargo la app de Temu
Quienes deseen comprar en la plataforma pueden hacerlo de manera simple desde el celular; cuáles son los pasos para elegir productos
- 3 minutos de lectura'
Los consumidores argentinos se vieron atraídos últimamente por la oferta de artículos de la plataforma comercial china y muchos tienen la inquietud de cómo descargo la app de Temu, y así poder realizar compras desde el celular.
Cómo descargo la app de Temu
El primer paso para comprar en Temu es crear una cuenta. Se puede hacer desde la página web o desde la aplicación, disponible tanto para celulares Android como para iOS.
- Para ello, es necesario abrir la App Store (en iPhone) o la Play Store (en Android).
- Buscar “Temu” en el listado
- Seleccionar la aplicación para instalarla.
- Una vez completada la descarga, abrir la aplicación para empezar a usarla.
El proceso de compra es muy similar al de otras plataformas como Amazon, Shein o AliExpress.
Una vez registrado, se puede explorar el catálogo, hacer búsquedas específicas o navegar por las categorías recomendadas.
Cada producto tiene una ficha con fotos, descripción, especificaciones, opciones de color o talle y reseñas de otros usuarios.
Es recomendable revisar los comentarios antes de comprar, dado que pueden dar una idea más clara de la calidad y la experiencia de otros compradores.
Al igual que en otras plataformas, se puede ir agregando productos al carrito y luego proceder al pago.
Temu acepta diversas formas de pago: tarjetas de crédito, débito, PayPal, y en algunos países también ofrece opciones como pagos contra entrega o billeteras digitales locales.
Cuánto tardan en llegar las compras de Temu
Los productos de Temu vienen principalmente desde China, por lo que los tiempos de entrega pueden variar entre 7 y 20 días hábiles, aunque esto depende del país y del tipo de producto.
Uno de los principales diferenciales de esta empresa es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos puede haber condiciones mínimas de compra.
Cuáles son las principales recomendaciones para comprar en Temu
Para comprar en la plataforma hay ciertos puntos que conviene tener en cuenta:
- Política de devolución: Temu ofrece devoluciones gratuitas en la mayoría de los casos, aunque el plazo varía según el país. La interfaz de usuario permite gestionar devoluciones de forma sencilla.
- Protección al comprador: si el producto no llega, o si lo hace en mal estado, la plataforma suele reembolsar el dinero o enviar un reemplazo.
- Reputación del vendedor: al igual que en otros marketplaces, hay vendedores con mejor reputación que otros. Leer reseñas y prestar atención al puntaje del producto es clave para evitar malas experiencias.
- Calidad variable: dado que muchos productos se fabrican a bajo costo, la calidad puede no ser la mejor. Es ideal para compras pequeñas, accesorios o artículos de uso ocasional, pero quizás no sea la mejor opción para productos de alto valor.