En los últimos años, las plataformas de compras online revolucionaron la manera en que se adquirieren productos. Una de las que más dio de qué hablar es Temu, una plataforma internacional de e-commerce que ofrece una amplísima variedad de productos a precios muy competitivos. Desde ropa y accesorios hasta artículos de cocina o decoración, se convirtió en una opción tentadora para quienes buscan buenas ofertas sin salir de casa.

Para quienes están considerando hacer su primera compra o simplemente conocer mejor cómo funciona esta plataforma, a continuación esto es todo lo que hay que saber sobre cómo hacer compras online con Temu.

¿Qué es Temu?

¿Qué es Temu?

Temu es una tienda online con sede en Estados Unidos. Sin embargo, forma parte del grupo chino PDD Holdings, también dueño de Pinduoduo, uno de los sitios de e-commerce más grandes del país oriental.

A través de la plataforma, los usuarios pueden comprar directamente a fabricantes y vendedores mayoristas, lo que reduce costos y permite acceder a precios muy bajos. Esta se popularizó por su estrategia de marketing agresiva, promociones constantes y un catálogo casi interminable.

Cómo hacer compras online con Temu

Estos son los pasos a seguir para realizar compras a través de Temu:

Crear una cuenta

El primer paso para comprar en Temu es crear una cuenta. Se puede hacer desde la página web o desde la aplicación, disponible tanto para celulares Android como para iOS.

Para ello, es necesario ingresar los datos básicos, como nombre, correo electrónico y una contraseña segura. También es posible registrarse con una cuenta de Google, Apple o Facebook para mayor rapidez. Una vez creada la cuenta, ya se puede comenzar a navegar por la web y explorar las categorías de productos disponibles.

Buscar productos

La interfaz de Temu es intuitiva y fácil de usar. Se pueden buscar artículos de tres formas:

Utilizar el buscador en la parte superior y escribir palabras clave sobre lo que se desea comprar (por ejemplo, auriculares bluetooth, pantalón cargo, organizadores de cocina).

Explorar las categorías (moda, electrónica, hogar, belleza, mascotas, etc.).

Revisar las ofertas del día, que suelen tener descuentos importantes.

En cada producto se pueden encontrar fotos, descripción, opciones de color o tamaño, opiniones de compradores y una calificación promedio que puede ayudar a evaluar la calidad del artículo.

Tips para encontrar productos en Temu (AP Foto/Richard Drew, archivo) Richard Drew - AP

Leer las reseñas

Una de las claves para comprar con confianza en Temu es leer las reseñas de otros usuarios. Muchas personas suben fotos reales del producto que recibieron y dejan comentarios sobre su calidad, funcionalidad y tiempos de entrega. Esto permite tomar decisiones más informadas y evitar sorpresas.

Agregar al carrito y revisar el pedido

Cuando se encuentra un producto que se desea comprar, simplemente se debe hacer click en agregar al carrito o comprar ahora. Si se desea adquirir varios artículos, es recomendable usar un solo carrito para hacer una sola compra y aprovechar mejor los costos de envío (que muchas veces son gratuitos).

Antes de finalizar la compra:

Revisar el detalle del pedido: precios, talles, colores y cantidad.

Asegurarse de que esté todo correcto para evitar errores o devoluciones innecesarias.

Ingresar la dirección de envío

Al momento de hacer el checkout, hay que ingresar la dirección de envío completa, incluyendo nombre, calle, número, código postal, ciudad y país. Se sugiere verificar que todos los datos estén correctos, dado que Temu envía los productos directamente desde los fabricantes (la mayoría en China) y un error podría retrasar o impedir la entrega.

Elegir el método de pago

La plataforma acepta una gran variedad de métodos de pago seguros, como:

Tarjetas de crédito o débito (Visa, Mastercard, American Express)

PayPal

Apple Pay o Google Pay (dependiendo del dispositivo)

Otros métodos locales según el país

La plataforma utiliza cifrado de datos para proteger la información del usuario, por lo que es una transacción segura.

Confirmar la compra y hacer seguimiento

Una vez confirmado el pago, Temu enviará un mail con el detalle del pedido y el número de seguimiento. A su vez, también se puede hacer el seguimiento del envío y ver en qué etapa se encuentra desde la sección “Mis pedidos”.

Generalmente, los tiempos de entrega varían entre 7 y 20 días hábiles, dependiendo de la ubicación. Algunos artículos pueden tardar más si hay demoras en aduanas o por alta demanda.

Recibir el producto y dejar la reseña

Temu ofrece devoluciones gratuitas PenguinLens - Shutterstock

Cuando llegue el pedido, se recomienda revisar que esté completo y en buen estado. Si se está conforme con la compra, se puede dejar una reseña en Temu para ayudar a otros compradores. En caso de que algo no sea lo esperado, la plataforma ofrece devoluciones gratuitas dentro de los 90 días en la mayoría de los casos.