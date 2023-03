Como Tinder, pero plant based: al fin vegetarianos y veganos tienen una aplicación de citas para encontrar su alma gemela

escuchar

Acostumbrados a que en los restaurantes los miren raro -pese a que la ciencia da pruebas de sus beneficios y muchos cocineros ya se plegaron a la tendencia-, veganos y vegetarianos siguen sufriendo el bullying de los carnívoros. En una salida de amigos siempre habrá un impaciente poniendo cara de fastidio mientras en la carta buscamos sin suerte alguna opción potable para quienes eligen no comer animales. Ni hablar cuando lo aclaramos entre los filtros de las aplicaciones de citas: simplemente nos pasan de largo, y en Argentina la oferta se acota más dada la alta población de ‘carnícolas’. La noticia es que ahora salió al mercado del dating una aplicación exclusiva para solteros veggies que buscan su alma gemela.

“No diría que he tenido malas experiencias saliendo con personas que coman carne, pero sí he vivido situaciones de tensión en aplicaciones de citas convencionales, muchos debates y descartes rápidos. Ves con frecuencia perfiles diciendo ‘No salgas conmigo si eres vegano’, lo cual es bastante frustrante”, afirmaba al diario El País el empresario Lewis Foster, fundador de la primera aplicación para solteros veganos y vegetarianos.

Surgida en el Reino Unido con fin de conectar a quienes tienen algo tan importante en común, como el amor por los animales, Grazer viene a ser una suerte de Tinder “plant based” que está operativo en todo el mundo, aunque aún no en países de habla hispana. Foster, declarado vegano desde hace más de una década, no exagera: lo que comemos define lo que somos, lo que pensamos, en muchos aspectos de la vida. Así como con la política hemos comprobado que “te la baja” salir con alguien de principios opuestos, ser siempre el que come diferente también tiene sus conflictos.

Compartir valores para conectar

El objetivo de la aplicación no es provocar otra grieta sino acercar personas de sensibilidades afines. “Vemos en Grazer un catalizador. Creo que todos sentimos una conexión más profunda cuando conocemos a alguien que comparte nuestros valores, por eso las personas veganas tienen más posibilidades de congeniar”, opinaba Foster sobre su proyecto, próximo a estrenarse en España.

Antes de presentarlo sondeó las tendencias e intereses de la comunidad, y detectó que el 67% de los veggies son gente flexible capaz de dar una oportunidad como potencial pareja a alguien que “no es de su tipo” solo por el hecho de compartir el mismo estilo de vida. También detectó lo que ya sabemos: hay más mujeres que hombres veganos. “Menos del 22% de perfiles de Tinder son de mujeres, mientras que, en nuestro caso, el 48% son mujeres y el 2% son personas no binarias” decía, y bromeaba respecto de la poca oferta de hombres heterosexuales veganos que hay en el mundo, una especie en alarmante peligro de extinción.

La mesa divide, tarde o temprano. Cuando no toca alguien que quiere convertirte porque te ve “pálida, como anémica”, surge el dilema de a dónde encontrar una propuesta gastronómica que satisfaga a ambos. La mayoría de los sitios cuenta con pocas opciones disfrazadas, pues muchas veces las recetas incluyen ingredientes como mantecas y otros derivados. La cosa se pondrá espesa si además de preguntar ‘¿por qué no comes carne?’ insiste con… ‘¿y tampoco comés pescado?’ Y peor, romperás antes de empezar si te alguien te invita a cenar a su casa y despúes de comer educadamente, sale con la clásica broma de que la comida tenía… caldo de pollo. Esos mismos individuos son los que cuando van a un cóctel o un cumpleaños dejan la dieta cárnica y arrasan con las contadas alternativas para invitados veganos.

Hay seres flexibles a la hora de compartir un momento romántico, y es cierto que ser vegano no te exime de un montón de otras razones por las que no te darían like en las redes de cita. De todos modos, a estas alturas tenemos la certeza de que mejor solos que mal acompañados, y eso cuenta también en el plano de la comida. “Al final, a lo largo del día te enfrentas a muchas situaciones hostiles, te estás peleando y no quieres llegar a casa para seguir teniendo los mismos problemas o que no haya nada de comer para ti”, razonaba con cierta lógica una vegetariana en el artículo de El País.

Solo resta esperar que Grazer esté disponible (y que no cuelen carnívoros encubiertos….)

