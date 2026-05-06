Un especialista en lenguaje no verbal explicó qué dice de una persona la forma en que saluda

La forma en la que una persona saluda puede decir más de lo que imagina. En ámbitos laborales, entrevistas de trabajo, reuniones importantes o incluso en una venta, el primer contacto físico se convierte en una poderosa carta de presentación. Así lo sostiene el experto en lenguaje corporal Andy Salandy, quien asegura que el apretón de manos, puede revelar liderazgo, inseguridad, deseo de dominio o incluso atracción.

“Pero mucho ojo porque a mí siempre me están preguntando de esto del liderazgo, de cómo te presentas en grupo, en personas importantes. Miren, el saludo, lo primero que haces, y sobre todo el saludo de mano puede decir más de ti de lo que tú jamás te has imaginado. Es clave en el trabajo, en una entrevista, te estás vendiendo”, advirtió el especialista.

Salandy explicó cómo se debe poner la mano y el brazo para el apretón de manos (Foto: Captura de pantalla)

Salandy explicó que la posición de la mano es determinante. “Los saludos deben ser lineales. La mano siempre debe ser lineal. A veces los hombres tienen tendencia a saludar con la mano menos acercada. Pero no hay mucha distancia. Esto es una línea de relajo, estoy alineado para conversar contigo y conocerte”, señala.

La distancia corporal también juega un papel fundamental en esa primera impresión. “Muchas veces cuando tenemos una reunión de trabajo, lo primero que hacemos es acercar a la persona. Esto hace que el cuerpo de alguna manera sienta que me estás violando mi espacio físico. Es muy importante mantener la distancia”, sostuvo.

Otro punto clave es la intensidad del apretón. “La otra pregunta que muchas personas siempre me hacen es qué tan fuerte o de qué manera dar la mano. Es muy importante. La mano debe ser lineal si yo quiero que el negocio se dé y que el negocio de alguna manera beneficie a más partes. Esto da la estabilidad como negocio, debemos mantener el equilibrio, no presionar mucho porque sería una parte de abuso corporal”, indicó Salandy.

El especialista también advirtió sobre un gesto que puede interpretarse como intento de dominio. “Ahora bien, mucho cuidado por acá: pasa que a veces las personas ponen la mano y te bajan la mano. Esto es una señal de que la persona tiene poder sobre ti, tiene control, quiere dominar y que probablemente la negociación sea más a su favor que a favor de ti. Es importante que si esto ocurre, tratar de nivelar la mano de manera sutil al momento de saludar”, afirmó.

La persona puede demostrar dominancia al saludar (Foto: Captura de pantalla)

Finalmente, Salandy alerta sobre los apretones excesivamente fuertes. “Normalmente cuando una persona viene con muchísima fuerza al saludo, y esto pasa bastante en el sexo masculino cuando quieres saludar incluso a una dama, tienen que medir la fuerza de la otra mano. Esto a veces pasa porque la persona lo que tiene es inseguridad. Normalmente los hombres que dan la mano con demasiada fuerza se sienten inseguros“, alertó el experto.

Según el especialista, prestar atención a estos detalles puede marcar la diferencia entre proyectar confianza y liderazgo o transmitir inseguridad sin decir una sola palabra. Por eso, hay que estar atentos en el momento del saludo para transmitir la postura que se busca.