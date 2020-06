Compra y venta en 1817. Cómo eran los avisos en tiempos de la Independencia

Imagen de la Catedral de Buenos Aires hacia 1817 Crédito: R. E. I. Eliot

En tiempos de la Independencia, la compra y la venta cotidiana no contaba con demasiado medios de difusión. Por lo general, el boca a boca era la forma habitual de comunicar la oferta y también la demanda. En caso de bienes inmuebles, una opción era colocar letreros. Como complemento de los sistemas mencionados, estaban los avisos publicados, una costumbre traída de Europa y que comenzó a usarse en los primeros periódicos del Río de la Plata. Tanto el Telégrafo Mercantil , como La Estrella del Sud y el Correo de Comercio incorporaron en la parte inferior de la última página, avisos de todo tipo.

Avisos y vida cotidiana

En este caso, vamos a presentar una síntesis de los que fueron incorporados en las ediciones de la Gazeta de Buenos Aires durante 1817, y que nos brindará la posibilidad de abordar algunos aspectos de la vida cotidiana en aquella época.

- 1 de febrero. Se vende una criada, soltera, joven, ladina, de todo servicio, el que la quiera comprar se verá con su amo D. Joaquín Belgrano.

Este aviso nos permite explicar que el comercio de esclavos aún no había sido erradicado. Recordemos que la Asamblea del Año XIII promovió la libertad de vientres (es decir, para los que nacieran a partir de entonces), no el fin de la esclavitud. Ladina era la mujer que no solo entendía el idioma español, sino que también podía hablarlo. Asimismo agregamos que Joaquín Belgrano era hermano del prócer.

- 15 de marzo. El que quiera comprar un caballo chileno de gallarda presencia, braceador y de excelentes condiciones; ocurra a esta imprenta que se le dará razón del que lo quiere vender.

El caballo braceador posee la cualidad de doblar sus extremidades con gracia y elegancia. Esto elevaba su precio en el mercado de los equinos. Por último, era habitual que se invitara a los interesados a concurrir (ocurra, dice el aviso) a la propia imprenta, en este caso de la Gazeta , para que se le dieran los datos del vendedor.

- Misma fecha. En la fábrica de sombreros finos de Don Juan José de Sarratea, cerca de la Iglesia de San Juan, manzana número 162, se admiten por ahora hasta ocho jóvenes americanos que quieran aprender el oficio, el que se les enseñará con esmero, por el maestro principal de la fábrica, también americano, Don Pedro Salgueyro. Los que gusten dedicarse a este arte, se le presentarán en toda la semana siguiente en dicha casa.

La industria siempre se valía de aprendices. Era la forma en que muchos se iniciaban en los oficios. Juan José de Sarratea era hermano de Manuel, el miembro del Triunvirato. Por otra parte, el comerciante fue una de las amistades que cosechó San Martín en Buenos Aires. En cuanto a la iglesia de San Juan, se encuentra en la intersección de las actuales Alsina y Piedras.

- 26 de abril: José Guth, últimamente llegado de París, profesor de dibujo, pintura histórica y retratista al óleo, tiene el honor de participar al público que vive en la calle de la Catedral, de la plaza dos y media cuadras para el Retiro a mano izquierda, en los altos de la casa de la Sra. Doña María Thomson.

Se lisonjea que desempeñará con la mayor exactitud y esmero las funciones de su arte en obsequio de las personas que tengan a bien ocuparlo: también dará lecciones de dibujo en casas particulares.

- Misma fecha: Dos fundidores de metales, últimamente llegados a esta capital, tienen el honor de participar al público que han establecido su laboratorio en la calle de la Catedral para el Retiro, dos y media cuadras, a mano izquierda, casa de la Sra. Doña María Thomson. La fundición de campanas de todos tamaños, y toda clase de piezas anexas a esta facultad serán trabajadas con el mejor gusto, y esperan que a satisfacción de las personas que tengan a bien ocuparlos.

Los dos avisos fueron publicados el mismo día y mencionan al pintor suizo José Guth (que dominaba el sombreado con lápiz), como así también, la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, mencionada en ambos como "Thomson". Su marido había viajado en misión diplomática a los Estados Unidos. Para la fecha de los anuncios, ya había sido desplazado por orden del Director Supremo Juan Martín de Pueyrredon. Sin dudas, Mariquita se vio en la necesidad de buscar algún ingreso extra para mantener la casa y ocuparse de la crianza de sus cinco hijos. De todos modos, en Buenos Aires y en las otras ciudades del territorio era habitual que los propietarios de las principales casas alquilaran espacios para el comercio u otros asuntos.

Fabricante de licores y perfumes compra frasquitos vacíos de agua colonia a medio cada uno

Asimismo, aclaramos que la calle de la Catedral es la actual San Martín, aunque el frente del hogar de la dama se encontraba sobre la hoy popular Florida. De todas maneras, la información no es errónea, ya que la casona atravesaba la manzana y tenía ingresos por las dos calles. Aunque la publicada no era la principal.

- 17 de mayo: D. Agustín Negrotto fabricante de licores y perfumes compra frasquitos vacíos de agua colonia a medio cada uno; y los tarros de pomada a cuartillo; los que tengan de éstos o aquellos podrán llevarlos a su fábrica sita en la calle de Santo Domingo 3 ½ cuadras para el campo.

La calle de Santo Domingo es la actual Venezuela. "Para el campo", significa hacia el oeste, es decir, alejándose del río. Negrotto, por su parte, fue el dueño de la destilería más importante por un par de décadas. Como vemos, la necesidad de envases hacía que los usados se reinsertaran en el mercado. Se utilizaban frascos de vidrio y tarros de lata.

- Misma fecha: La noche del 14 del corriente se hizo un robo de todo equipaje al Capitán de Artillería Don Antonio Ramírez (comprendidos en el dicho robo su casaca de uniforme y otras prendas militares). Quien supiere o delatare, será gratificado por el dicho capitán.

Antonio "Macana" Ramírez era un reconocido artillero que participó en la tercera campaña al Norte, al mando del general Rondeau. Al regresar a Buenos Aires, por goce de licencia, padeció el robo. Las recompensas por objetos perdidos o robados era común en los anuncios de la Gazeta.

- 14 de junio: Don José Levitt sastre y modista de Londres ha abierto una sastrería en frente de la casa de comedia y se ofrece a servir a las personas que le ocupen con toda satisfacción y esmero.

La Casa de Comedia se encontraba en las actuales Reconquista y Perón. Probablemente, el sastre se haya instalado en una edificación vecina a la iglesia de la Merced, en pleno Microcentro. Que proviniera de Londres, significaba que ofrecería modelos y cortes de última moda, al estilo del dandismo.

- 2 de julio: Acaba de llegar de París una composición o pomada llamada de la reina para teñir las canas a un hermoso color castaño oscuro o negro que no mancha ni el cutis ni nada, y mantiene el color cuatro meses. Igualmente, un repuesto de aceite imperial de Rusia en botellitas, que es el mayor preservativo que hasta ahora se ha conocido para el pelo pues lo nutre, impide que se caiga y se encanezca, y aun en las calvas hace salir el pelo en continuando su uso diariamente. Se vende en la tienda de quinquilleria de D. Juan García casi enfrente del Correo en Buenos Aires.

Acaba de llegar de París una composición o pomada llamada de la reina para teñir las canas

Esta novedad era para beneficio de hombres y mujeres. El Correo se encontraba en la calle Perú, entre las actuales Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina. Quinquillería era la tienda que vendía todo tipo de objetos caseros de metal, como tijeras y dedales.

- 12 de julio: Se vende una quinta con tres cuartos de terreno, y tres habitaciones; del hueco de Doña Gracia cuadra y media para Recoleta; quien quiera comprarla véase con la dueña que es Doña Francisca Paula Uriarte que vive del Café de Catalanes para el Retiro en la botica de Escalada.

El Hueco de Doña Engracia (mencionada en el aviso como Doña Gracia; ambos nombres se le daba) es hoy la plaza Libertad, rodeada por las calles Cerrito, Paraguay, Marcelo T. de Alvear y Libertad. La indicación "cuadra y media para Recoleta" señalaba a Cerrito y Juncal, ya que allí se encontraba el camino que conducía a la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en Recoleta. En cuanto al Café de los Catalanes, estaba situado en San Martín y Perón actuales.

- 26 de julio: Del cargamento de la fragata Margarita Luisa procedente de Marsella se vende en la calle de las Torres, casa de Gálvez, lo siguiente: frutas en aguardiente, aceite, aceitunas, anchoas, licor. Estos efectos se hallan en cajas con doce frasquitos cada una. Salchichones y vino de Bordeaux.

A falta de archivos donde constatar la ubicación de la casa de Gálvez, contamos que la calle de las Torres era la actual Rivadavia y rescatamos las delicias que llegaban desde el puerto francés.

- 13 de septiembre: Un negro africano nombrado Pedro, de 25 años de edad, alto, flaco, ñato, ojos grandes, cara redonda picada de viruela, barba cerrada, y bastante ladino ha fugado de su amo el 31 de agosto. Quien diera noticia o lo presentare en casa de D. José Santos, se le gratificará.

Por lo general, las señas particulares alcanzaban para identificar a la persona buscada. Para complementar una información que dimos con el anuncio del 1 de febrero, acotamos que ladino se llamaba al negro astuto, que llevaba suficiente tiempo en la ciudad como para conocer el idioma y la geografía del lugar. José Santos Rubio, quien había sido socio de Martín de Álzaga, era un comerciante de posición económica elevada.

- Misma fecha: Si hubiese dos negras con leche para criar a venta ocurran al director de la casa de niños expósitos que es el Dr. Don Saturnino Segurola que satisfará su importe de inmediato.

La Casa de los Niños Expósitos, es decir, los huerfanitos de la ciudad, solicitaba un par de negras para amamantar a los bebes del Hogar. Esto era una costumbre de la época, incluso en las casas en las que tenían muy resuelta todas sus necesidades. Se dice que Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle fueron amamantados por la misma negra, lo que los convirtió en "hermanos de leche".

- 11 de octubre: El que hubiere encontrado un par de botones de crisolitas ocurra a esta imprenta donde se le dará un buen hallazgo.

Se refiere a pequeños botones de piedra color verde esmeralda. "Dar un buen hallazgo" significaba dar una buena recompensa.

El que hubiere encontrado un par de botones de crisolitas ocurra a esta imprenta donde se le dará un buen hallazgo

- 13 de diciembre: Se vende una pulpería de muy poco principal debajo de los altos de D. José Antonio Escalada el que quisiera comprar véase con su amo que vive en ella.

Los Altos de Escalada (altos se llamaba a las construcciones de más de una planta) se encontraban frente al costado sur de lo que es hoy la Plaza de Mayo, en la actual Yrigoyen entre Defensa y Bolívar. "Muy poco principal" quiere decir que la entrada es modesta y no está a nivel del piso, sino más bien hacia abajo.

Solían aparecer unos ocho a diez anuncios por número. En algunos casos, se repetía en ediciones consecutivas. La forma de expresar las ubicaciones nos permite entender que en aquel tiempo así se hablaba en Buenos Aires cuando necesitaba dar indicaciones. Expresiones como "el Correo", "la calle de las Torres", "el hueco de Doña Gracia" o "la casa de Doña María de Thompson" eran suficientemente entendidas por el vecindarios que conformaba la sociedad selecta de la ciudad en 1817, el año del Cruce de los Andes y la victoria del Ejército Libertador en Chacabuco.