Tienen 108 y 107 años, se convirtieron en la pareja más longeva del mundo y revelaron el secreto de su éxito

La historia de Lyle Gittens, de 108 años, y Eleanor Gittens, de 107, parece sacada de un cuento. Juntos desde 1942, acaban de ser reconocidos por Guinness World Records como la pareja casada viva más anciana del mundo y también como la pareja casada más longeva de la historia. Ocho décadas después de su boda, todavía se acompañan, se miran con cariño y se toman de la mano como el primer día.

Su historia comenzó en los pasillos de Clark Atlanta University, a principios de los años 40. Lyle era un destacado jugador de básquet, figura central del equipo universitario, y ella una estudiante dedicada que no tardó en llamarle la atención. En una entrevista reciente a longeviquest, ella confesó que ni siquiera recuerda el resultado del encuentro en el que lo vio por primera vez, solo recuerda la sensación de haberse enamorado perdidamente. Él, años más tarde, sería incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Masculino de la institución.

Se conocieron en la universidad y decidieron casarse (Foto: thewestsidegazette)

Los primeros años de su relación estuvieron atravesados por la Segunda Guerra Mundial. A pesar de saber que Lyle sería llamado al servicio, planearon su boda para el 4 de junio de 1942. El ejército le otorgó un pase de solo tres días para viajar desde Fort Benning, Georgia, hasta Bradenton, Florida, la ciudad natal de ella. Algo llamativo es que fue recién en esta celebración que Lyle conoció a la familia de Eleanor.

En una entrevista brindada a The Westside Gazette, Eleanor aseguró que después de despedirlo, lo que pensaba todos los días era si “volvería a verlo” o moriría en el campo de batalla de una de las guerras más largas y hostiles de la humanidad. Mientras la contienda bélica avanzaba, Lyle fue enviado a Italia con la 92ª División de Infantería. Eleanor, embarazada, se mudó a Nueva York, donde conoció a la familia de su esposo y consiguió trabajo en la nómina de una empresa que fabricaba piezas de aviación.

Eleanor y Lyle, la pareja más longeva del mundo cuentan su historia

Durante todo ese tiempo, la única comunicación entre ellos fueron cartas que se encontraban censuradas casi en su totalidad por el correo militar. A veces, según recordó Eleanor, había más tachaduras que palabras visibles para leer. Terminado el conflicto, se reencontraron y pudieron comenzar a proyectar su familia juntos.

Así fue como se instalaron los dos en Nueva York, donde nacieron sus tres hijos: Lyle Rogers, Angela e Ignae. Tener una familia numerosa en estos tiempos no era tarea fácil, en parte porque el empleo era escaso ante la llegada inminente de los soldados. Sin embargo, ambos aprobaron el examen de servicio civil y consiguieron trabajos en el gobierno.

Aunque pronto se convirtieron en una familia acomodada de los Estados Unidos, la pareja más longeva del mundo recuerda que casi no tenían tiempo para verse debido a las largas jornadas de trabajo que tenían. Para evitar las fricciones, Lyle propuso tener un ritual mágico al final del día. Preparaba dos martinis, uno para cada uno, y compartían un momento de calma juntos donde hablaban sobre todo lo que habían vivido en el día.

La pareja fue premiada con dos Guinness World Records (Foto: thewestsidegazette)

Su amor por el estudio era otro de los puntos en común que tuvieron desde jóvenes. Eleanor obtuvo su doctorado en Educación Urbana en la Universidad de Fordham a los 69 años y la pareja se mantuvo activa en la Asociación de Antiguos Alumnos de Clark Atlanta por décadas. También formaron parte del Congreso Internacional de Arqueología del Caribe, lo que los llevó a recorrer distintos países y consolidó a la isla de Guadalupe como su destino favorito en el mundo.

Ocho décadas después de aquel “sí”, la pregunta inevitable de todos los que los conocen es: ¿cuál es el secreto para sostener un amor durante 83 años? Eleanor lo resumió así: “Nos amamos”. Lyle, fiel a su estilo, completó: “Amo a mi esposa”.