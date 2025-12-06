Por qué los perros no tienen que dormir en el suelo, según una veterinaria

En muchos hogares permanece la costumbre de dormir con los perros sobre la cama. Algunos dueños prefieren pasar la noche con sus mascotas y otros designaron espacios de la casa exclusivamente para ellos.

Ahora se conoció que dejar dormir a los caninos en el piso podría traer efectos a largo plazo. Así lo reveló la veterinaria detrás de la cuenta de TikTok, @lauracromía, que se hizo conocida por sus recomendaciones para los dueños de mascotas.

Según la especialista, la costumbre de los perros de dormir en el suelo puede ocasionar problemas en su espalda y dolores en sus articulaciones que derivarían en enfermedades graves más adelante.

Lo ideal es que los perros puedan dormir en una camita especial para ellos Foto ilustrativa: PIXABAY

“Es habitual que algunos perros disfruten dormir en el piso. Sin embargo, no es lo más recomendable para su salud, ya que puede generar problemas como dolores articulares, rigidez o lumbalgia”, indicó la especialista.

En el caso de los cachorros, el frío y la humedad propia de los suelos podría afectar sus extremidades y causar molestias en sus huesos. “Los cachorros no tienen la capacidad para regular su temperatura, por lo que el frío del suelo puede afectarlos negativamente”, añadió.

Las superficies duras, que generan molestias en espalda y cuello, también pueden causar la aparición de callos e irritaciones en la piel de los perros. Se cree que, además, los pisos no les permiten descansar de manera cómoda y, por esa razón, los animales cambian de posición constantemente. En climas fríos o demasiado calientes, las superficies transmiten temperaturas poco agradables para las mascotas.

¿Dónde deberían dormir los perros?

Lo ideal para garantizar el sueño de los perritos es acomodarlos en una cama acolchada que pueda amortiguar sus articulaciones, cuello y columna para evitar problemas futuros.

En temporadas de frío, es aconsejable que duerman en lugares elevados, lejos del piso y que no tengan cerca ninguna corriente de aire que pueda afectarlos.

Si bien pueden dormir en el sillón o en la cama, se recomienda que cada perro tenga su lugar personal

Se recomienda que su espacio para dormir esté aislado de ruidos constantes o fuertes. Se puede usar una manta que mantenga el calor y que les resulte segura para que la asocien a la sensación de protección.

Lo mejor es estar atentos al lenguaje corporal de cada mascota para saber qué problemas de salud tiene y cómo es la calidad de su descanso.

Por Silvia Contreras Rodelo