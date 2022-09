Compraron una casa y descubrieron que el dueño anterior les dejó una horrible sorpresa

Una pareja de jóvenes inglesas que pudo cumplir el ansiado sueño de la casa propia se horrorizó al descubrir lo que les había dejado el dueño anterior en el inmueble. Felices por su gran adquisición, las chicas decidieron registrar cada instante con sus teléfonos celulares, pero lo que se encontraron las dejó atónitas.

Alicia (@aliciam.ia) fue la que encargada de utilizar su cuenta de TikTok para mostrarles a los usuarios el estado en el que encontraron su flamante hogar. Y en apenas cuatro días, la publicación superó el millón y medio de reproducciones. Además, obtuvo más de 150.000 likes y cosechó más de 700 comentarios. “Justo lo que soñamos en nuestro primer día en nuestra nueva casa”, escribió la joven con ironía en el epígrafe del video.

Compraron una casa y se horrorizaron con lo que les dejó el dueño anterior

“Cosas lindas que dejó nuestro anterior dueño en la casa para nosotras”, indicó Alicia al comienzo del clip y mostró la foto en la que están sonrientes delante del cartel de “vendida”. Acto seguido, comenzó a enumerar las desagradables sorpresas con las que se toparon en el interior de su nuevo hogar.

Platos, vasos y utensilios de cocina sucios; una manzana pudriéndose en la mesada; la cama hecha y amueblada con las valijas de la mudanza encima y todo el armario desarmado; una gigantografía de la familia que ocupa toda una pared del altillo; ropa interior tirada en el baño; inodoro completo “con excrementos”, según informó la chica; y hasta una cama elástica desvencijada en el patio a la que bautizaron como “trampa mortal”.

Encontraron excremento en el inodoro de su nueva casa (Foto: Captura de video)

Según consignó el diario británico The Sun, la pareja le compró la casa a un hombre que tenía “semanas para empaquetar [sus pertenencias] y mudarse”. Sin embargo, después de cerrar el trato el desorden quedó y las jóvenes no tuvieron más remedio que terminar de hacer el trabajo.

Al final del video que se volvió viral, la pareja aclaró que el hombre en realidad dejó “todas sus pertenencias” en la vivienda. Y que fueron ellas las que lo ayudaron a terminar de mudarlas. “Fue un tipo muy agradable y literalmente lo ayudamos a trasladar sus cosas con él”, explicó Alicia.

Sin embargo, más allá de la decepción que sintieron al encontrar el inmueble en pésimo estado, también hubo espacio para las risas. Es que el enorme mural de la familia no solo llamó la atención de la pareja, sino también la de los usuarios de TikTok, que no dudaron en pedirles que no lo tapen.

El mural que encontraron en el altillo (Foto: Captura de video)

En la foto se puede ver a una señora mayor, una niña, una mujer y un hombre posando delante de una palmera. Nadie sabe quiénes son, ni si tienen relación alguna con el anterior inquilino, pero los seguidores de Alicia fueron unánimes: la gigantografía se queda.

“Honestamente, mantengan el mural”, les pidió un usuario. “Mantengan el mural. Conviértanlo en un santuario cómico para confundir a los nuevos huéspedes”, les recomendó otro. “La gran foto de la familia tiene que quedarse, lo siento”, remarcó otro. “Por favor, mantengan el mural, sería un gran tema de charla en una habitación de invitados”, sostuvo un cuarto.