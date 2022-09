Denunció que su vecina le hace vivir una pesadilla: le arroja excremento y huevos a su puerta

Cansado de la pesadilla que le hace vivir su vecina cada semana, un joven recurrió a las redes sociales para denunciar las maldades que sufre en la puerta de su departamento y en el ascensor del edificio. Huevos, materia fecal y mensajes intimidatorios son algunos de los recursos que utiliza la señora para hacerle la vida imposible a este usuario que se volvió viral por el desagradable momento que atraviesa.

“En mi edificio tenemos una señora que, de la nada y porque sí, te llena la puerta de huevos o te unta la puerta con mie..., como si fuera dulce de leche en una tostada”, aseguró Chino Spinosa (@chino_cab) en Twitter y abrió un hilo para relatar su calvario con lujo de detalles.

La fuerte denuncia del usuario en las redes sociales (Foto: Twitter @chino_cab)

El joven de 27 años encabezó la seguidilla de pruebas con dos capturas del horror que le toca vivir al menos dos o tres veces por semana: la puerta de su casa llena de material fecal o huevos que, gracias a las cámaras de seguridad del edificio, se pudo verificar que fueron arrojados por la vecina. Como si fuera poco, aseguró que no es el único damnificado y remarcó que la señora tiene un encono personal con el 2º B.

“La noche de anoche fue una más en la que vino y se desquitó con la puerta de al lado. Fue una más de las tantas veces que se la agarró con ese edificio. Es que la tiene con el 2° B. ¡Y lo peor es que ahí ya hubo tres inquilinos distintos! Pero a cada uno que pasa, le hace lo mismo”, explicó el usuario y compartió las imágenes de la mujer tirándole huevos a la puerta. Tal como se puede ver en el video, el hecho ocurrió el pasado viernes 23 de septiembre a las 22:56.

El usuario adjuntó además varias fotos de los mensajes plagados de insultos y discursos de odio que la vecina escribe en el espejo del ascensor. “Es increíble que habiendo sumado tantas de estas no se pueda hacer algo con esta señora”, se lamentó Chino y argumentó: “A las puertas les tiró huevos, mie..., pis, vinagre, las rayó. A las personas, agresión física y verbal, piedrazos. Al ascensor, lo escribe. La puerta de entrada al edificio, toda rayada”, enumeró.

Su vecina le hace vivir una pesadilla: algunas de las maldades que sufre

“Que no parezca que fueron hechos aislados. Puedo subir un hilo con 1000 tuits que me voy a quedar corto. Acá, otra vez tiró mie...”, escribió el joven y compartió otro video desagradable. “Díganme, ¿cómo alguien puede vivir en un departamento al que dos o tres veces por semana le llenan la puerta de mie...? Llegás de laburar y ves tu puerta así”, agregó para llamar a la reflexión general.

También publicó un recorte en el que se puede escuchar cómo reacciona la mujer cuando van a reclamarle sus acciones, con insultos y acusaciones de todo tipo. “Cuando vas a recriminarle lo que hace, le agarra este ataque de locura que termina con incoherencias totales”, sostuvo el usuario.

“Yo entiendo que es una mujer que no está bien. Ok, ‘pobre’… hasta que te jode una, dos veces… 20, 25, 30… Llega un momento que te cansás. Y te asusta lo que pueda llegar a hacer”, cerró el hilo el joven.

Así reacciona la vecina cuando van a recriminarle sus acciones

Los usuarios reaccionaron de inmediato y lo llenaron de preguntas sobre el caso. Allí explicó que la mujer es propietaria y que está “anclada con el edificio”. Y aseveró: “Te dé o no lástima, es un peligro para el resto. No me sorprendería que un día prenda fuego el edificio entero”. Además, remarcó que quisieron ayudarla “mil veces”, pero que suele cambiar de humor de manera repentina.

“Cuando estás ayudándola, de la nada pira y te llena todo el piso de mie... y te putea. Es complicadísimo. Una vecina del edificio se había hecho ‘amiga’... hasta que un día parece que la loca le entró al departamento y le hizo destrozos”, reveló el joven y dijo que recurrió a las redes porque no tuvieron suerte llamando a la policía. ”El manotazo de ahogado, por mi parte, después de intentar de todo, es viralizar el caso”, expresó.