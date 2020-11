Con la casa a cuestas: las motorhomes, listas para salir a la ruta

Iara Salvati y Guillermo Barretta ponen a punto el camper: con dimensiones reducidas, ellos lo aprovechan al máximo Fuente: LA NACION - Crédito: Patricio Pidal / AFV

Las vacaciones en motorhome están encendiendo sus motores. La tendencia de viajar con la casa a cuestas y en contacto con la Naturaleza se acelera al ritmo de los protocolos previstos para un verano atípico. Es que el formato rodante minimiza los riesgos de contagio, garantiza el aire libre y asegura el distanciamiento social. Un boom que impulsa los viajes cápsula ya está cambiando la manera de vacacionar. Ahora pica en punta el turismo doméstico y de proximidad, en grupos reducidos o directamente, burbujas familiares en busca de nuevos horizontes.

En colectivos customizados como departamentos de dos ambientes, pick ups transformadas en camper o motorhome de última generación, muchos argentinos y argentinas ya están poniendo a punto sus ganas de salir a rodar por las rutas argentinas. Las consultas por alquileres, compra o equipamiento de unidades se dispararon. "Mi living parece un call center, no damos abasto con la demanda", se entusiasma Gabriel Mirón, al frente de Motorhome Time, una agencia que también fabrica este tipo de vehículos recreativos. "Se despertó la inquietud. Ya hay reservas firmes, un 100% más que durante 2019 dentro del mercado local. Este año no creo que tengamos tantos turistas europeos", advierte.

Cuando le dieron los resultados de la biopsia de Safira, Federico prometió que su perra Shar Pei no se iría sin conocer otro paisaje que el de Lomas del Mirador. "Vivo en un departamento chico, postergué esta idea mucho tiempo, pero con la pandemia tomé el envión. Safira tiene cáncer de piel, el tiempo corre", explica el técnico en refrigeración que compró un colectivo de media distancia y lo está adaptando con sus propias manos. "Menos para soldar me doy maña para todo. El armado vino bien como proyecto para pasar la cuarentena", dice Federico. Su primer destino será Villa La Angostura, destino al que también se sumará su otro perro, Tupac. "No tengo fecha de vuelta", aclara, mientras controla la instalación de los paneles solares y las baterías. "Si me sorprende otra pandemia quiero estar bien equipado, solo me falta terminar el baño y la habitación", plantea.

Federico (izq.)compró un colectivo de media distancia y lo adaptó para viajar al sur con sus perros Safira y Tupac Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

El sueño de vivir viajando también se hizo realidad para Cristina Le Mehuaté, paisajista. Mientras por video llamada ultima los detalles de Mecha, la motorhome Mercedes Benz con la que recorrerá el país, enumera los motivos que la llevaron a desprenderse de casi todas sus cosas: "La pandemia reafirmó todo lo que venía pensando, lo subrayó con marcador fosforescente. Siempre trabajé a distancia, con lo cual durante todo este tiempo encerrada solo aceité el mecanismo. Fue más fácil de lo que me había imaginado". La arquitecta de 68 años proclama que "el paisajismo es arte en movimiento". Y fiel a sus principios emprenderá el viaje ligera de equipaje en su motorhome de estilo minimalista que se está armando en Chivilcoy. Junto a Yelma y Yaka, sus perras, visitará distintas ciudades, dará charlas y organizará espectáculos. Lleva un piano digital y 240 títeres de dedo. "Se viene un cambio de paradigma, la vida me dio muchísimo. Ahora es tiempo de agradecer", cuenta Le Mehuaté.

Cristina Le Mehuaté ultima por videollamada los arreglos de la motorhome con la que recorrerá el país Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Dorys Delgado (60) y Rodolfo (62) no ven la hora de estrenar su motorhome, una Renault Rodeo gasolera, de 1995, ploteada con paisajes. "La pandemia nos agarró por sorpresa, estamos desesperados por salir a la ruta. Somos nuevos en esta aventura, queremos recorrer el país. Nos encanta viajar y conocer. Pero los alquileres están por las nubes esta temporada. Arrancaremos por Federación (Entre Ríos) y después veremos", comenta Dorys, peluquera. Entre las comodidades de su próximo hogar con autonomía propia, enumera orgullosa: horno, heladera, TV, baño con ducha, paneles solares, agua caliente. "La libertad de movernos y parar donde tengamos ganas no se compara con nada", concluye.

Elegir dónde dormir, a qué ritmo manejar y cuánto tiempo quedarse en cada lugar son las cualidades más elogiadas del formato que reconquistó la pandemia. La flexibilidad y el privilegio de abrir las ventanas a las mejores vistas requieren planificación y voluntad organizativa. El espacio no abunda y es necesario que el orden contribuya a un viaje placentero. Seleccionar la vajilla imprescindible, la indumentaria correcta y los productos de limpieza esenciales resulta clave para garantizar una experiencia exitosa.

Iara Salvati y Guillermo Barretta, de 31 y 33 años, se conocieron en los pasillos de Movistar. Ambos trabajaban en el sector de atención al cliente. Y renunciaron para cumplir el sueño de viajar "sin rumbo fijo". La pandemia aceleró las ganas de recorrer el país y sumar más panorámicas al álbum de fotos rodante que arrancó en Brasil y Uruguay. Llevan recorridos más de 30 mil kilómetros junto a Ettore, el perro fiel, un tripulante VIP con espacios diseñados especialmente. El camper, una Renault Kangoo 2007 cuenta con dimensiones reducidas. "Después de ver miles de tutoriales en internet desarrollamos los interiores para optimizar cada centímetro con puertas, canastos, contenedores, tablas rebatibles y bolsillos. La cuarentena nos despertó la curiosidad de una vida nómade. A fin de mes salimos. No nos interesa la ruta Argentina-Alaska, este país tiene miles de lugares por descubrir", promete la pareja de Burzaco que publica los detalles de sus circuitos en el canal de YouTube Rodando por ahí.

Los números

Mientras el Ministerio de Turismo de la Nación ajusta protocolos y normativas con vistas al inicio de la temporada, los clics en Mercado Libre se multiplican y las páginas que nuclean a los caravanistas suman fans. Según consignan en la compañía de comercio electrónico, la categoría Motorhome subió en interés de compra (cantidad de contactos) un 23% en julio respecto a junio, y casi un 50% comparado con julio del año pasado. A nivel demanda, en tanto, el crecimiento fue del 20% en julio versus junio, y 42% con respecto a julio del año pasado.

Por otra parte, las búsquedas en Pinterest aumentaron un 20% desde setiembre de 2019 con respecto al mismo período de 2020. "Si bien es cierto que las ganas de viajar se incrementaron la otra verdad es que el miedo prevalece. Por eso la seguridad debe ser la premisa en cualquier experiencia", señala Sandy Machuca, directora del grupo de Turismo de Another Company, la agencia de comunicación estratégica que relevó que el 77% de la gente prefiere realizar viajes nacionales en lugar de cruzar fronteras.

"Recibo entre 15 y 20 pedidos por día. Hay más preguntas que reservas pero notamos que al público específico ahora se está sumando el turista más gasolero", reconoce Juan Melo, que hace 26 años dirige Motor Home Mis Angelitos, una de las firmas pioneras. Entre los valores que se manejan en el mercado se puede conseguir una motorhome súper equipada para 4 personas y con 200 kilómetros libres diarios por US$150 por día.

En tanto, fabricarla cuesta aproximadamente US$10 mil, de acuerdo a los valores que maneja Cristian Torlasco, de Andean Roads: "Los clientes que tenían ahorros en dólares tomaron la decisión y se volcaron al armado de colectivos y camionetas. La demanda es tremenda", consigna. Según Torlasco, los precios de mercado pueden trepar muchísimo: "Es que el amor que le ponen los dueños impacta directamente en los costos. Muchos invierten años y años para armar una motorhome, le dedican muchísimo tiempo y esfuerzo", explica sobre el perfil de los usuarios.

¿Qué tipo de inodoro aconsejan? ¿Cuál es el mejor revestimiento para la cocina? ¿Dónde conviene parar si voy por la Patagonia? El intercambio generoso de consejos abunda en las páginas de Facebook que nuclean a viajeros experimentados y nuevos aventureros. En Motor Home Argentina, por ejemplo, sumaron 1500 seguidores en una semana. Ya son 30 mil los seguidores que publican inquietudes, fotos y datos útiles. Lo mismo pasa en Compra Venta de Motor Home en Argentina, la página que en un año nucleó a 29 mil usuarios.

Entre los requisitos básicos para salir a la ruta se exige la homologación del vehículo certificada por un ingeniero mecánico. Además, la VTV (Verificación Técnica Vehicular), cuyo trámite se realiza como cualquier auto. Las motorhomes o campers no están categorizadas como transporte de carga. Corresponden a la categoría B2, válida para automóviles y camionetas hasta 3.500 kilos de peso con un acoplado de hasta 750 kg o una casa rodante no motorizada. Superados los 3.500 kilos se solicita un registro profesional.

¿Camping o estación de servicio? Esta es la pregunta más frecuente que circula en las redes sociales. Como aún no está definido si el Ministerio de Turismo de la Nación habilitará la apertura de los campings (muchos disponen de parcelas especiales para estacionar), los que están definiendo recorridos ya están fijando clavijas en las estaciones de servicio. "Es la mejor solución y la más segura, además de las zonas de camping libre que abundan en el sur del país", consigna Juan Enrique, de Mundo Bondi, la empresa que alquila y fabrica motorhomes hace 25 años. "Con los camioneros está todo bien, en cambio en los campings está lleno de pibes que ponen la música al taco, y uno quiere descansar bien a la noche", se queja. Juan confirma que la reactivación del sector es un hecho: "Tuve que tomar empleados porque la demanda creció más del 200%".

Argentinos por el mundo

Cuando Nueva York explotaba de casos por coronavirus Sofía Willemoës decidió cambiar el esquema de encierro familiar de Manhattan por el contacto con la naturaleza. La interiorista y diseñadora radicada en Estados Unidos eligió las playas de Miami para pasar el verano. "No podíamos viajar en avión y no queríamos asumir el riesgo de parar en hoteles si lo hacíamos en auto. A mi hija de 11 años se le ocurrió la modalidad RV (vehículos recreativos). El viaje duró 4 días. Paramos en lugares increíbles especialmente dedicados a este tipo de experiencias, en Washington, Savannah Georgia y Richmond Virginia, sitios muy seguros. Lo volvería a repetir", afirma la emprendedora argentina.

La cultura de las casas rodantes, muy arraigada en la sociedad norteamericana, también registró un impulso en ciudades europeas donde la pandemia pegó fuerte. Entre junio y agosto, los meses de vacaciones, las agencias extendieron los alquileres de unidades a septiembre y octubre, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar), que registró un alza de 1200 vehículos matriculados. Entre las medidas implementadas, lanzaron el sello Caravaning Anticovid, un paquete de medidas sanitarias que incluye procedimientos de desinfección rigurosos.

"Fue un lindo experimento, aunque un poco agotador", confiesa Inés Grion, periodista argentina con base en Roma. Con su marido y las dos nenas emprendieron un viaje por la Toscana y Calcata, un circuito que querían conocer hacía tiempo: "La movida es interesante, se viaja despacio y cada parada regalaba una sorpresa nueva".

El verano 2021 promete una colección de experiencias. A la búsqueda de nuevos horizontes, los aventureros rodantes dejarán sus huellas marcadas en el pavimento.

