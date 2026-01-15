Con estilo natural. Quién es la arquitecta brasileña que conquista Punta del Este

PUNTA DEL ESTE.- En las últimas dos décadas, Punta del Este se volvió terreno fértil para una arquitectura contemporánea que mira al paisaje como protagonista. Entre los estudios que más contribuyeron a esa transformación está Obra Prima, dirigido por la arquitecta brasileña Carolina Proto, radicada en Uruguay desde hace 20 años y con trabajo activo en Brasil, Estados Unidos y Europa.

Su nombre es una referencia en proyectos residenciales y de hospitalidad que dialogan con el territorio, con una mirada que combina sensibilidad brasileña y comprensión profunda de cada lugar.

Formada en São Paulo, y con años de obra en Uruguay, su trabajo combina esa tradición con la arquitectura del sur de Brasil, la uruguaya y la argentina, que comparten ciertos fundamentos en su relación material con el territorio. Dentro de sus obras más reconocidas están los hoteles Fasano.

Carolina Proto, directora del estudio de arquitectura Obra Prima, a cargo de Casa Living Manantiales.

Su último proyecto en Punta del Este es Casa Living Manantiales, un desarrollo residencial ubicado en La Carolina del Mar, un exclusivo barrio cerrado de Manantiales, que reúne una serie de elementos difíciles de repetir en una misma geografía: la laguna, el bosque y el mar conviven a pocos metros, creando un marco natural singular. Proto lo resume así: la tierra tiene una característica muy especial, porque ofrece vistas a dos aguas y naturalezas muy distintas. En un mismo departamento, dice, se puede mirar la calma de Laguna Blanca o abrirse hacia el Atlántico, con sus sonidos, su vegetación y su energía.

Ese vínculo con el paisaje no es un dato accesorio: es el punto de partida del proyecto. Casa Living Manantiales fue concebido para integrarse y acompañar esa transición permanente entre naturaleza, luz y formas de habitar.

Terrazas que integran el mar al ambiente.

Amplio y luminoso, este living ofrece vistas panorámicas al mar y la laguna.

Diseñado por Obra Prima, Casa Living Manantiales está compuesto por tres edificios con 18 departamentos cada uno —dos dormitorios, tres dormitorios + home y penthouses exclusivos— desarrollados en planta baja y cuatro pisos, con el último nivel retirado.

En la azotea, cada edificio contará con 8 espacios de parrilleros individuales, y en el subsuelo habrá cocheras dobles y bauleras. En el lobby se destacan dos núcleos de ascensores, una resolución funcional pensada para un uso cotidiano y simultáneo.

El proyecto se completa con una variada propuesta de amenities como Club House, pileta descubierta, pileta climatizada, gimnasio, spa y un sector deportivo con canchas de pádel y de tenis.

La influencia brasileña aparece no tanto como gesto formal, sino como filosofía de proyecto. Proto habla de una búsqueda constante de integración con el paisaje, de espacios abiertos, sombra y transiciones suaves entre el interior y el exterior, una herencia del modernismo brasileño, que hoy es apreciado en todo el mundo.

Entrada a La Carolina del Mar y Casa Living Manantiales.

La morfología del proyecto también responde a una mirada contextual. Casa Living ocupa uno de los puntos más altos de Manantiales, lo que exigía un desafío: priorizar las vistas y minimizar la presencia. “No queríamos un proyecto monumental”, señala Proto. La elección de líneas puras, proporciones contenidas y el uso del negro en las fachadas busca qie los edificios se pierdan en el paisaje antes que imponerse sonre él.

La materialidad sigue la misma lógica: pisos de madera, techos revestidos en madera, baños en piedra natural y una apuesta sostenida por proveedores, mano de obra y materiales locales. Si elegimos Uruguay, tratamos de usar cosas de Uruguay, dice Proto, en una definición que mezcla pragmatismo y respeto al lugar.

La primera impresión al entrar al terreno resume el espíritu del proyecto. Proto recuerda la sorpresa de encontrarse con un punto donde se podía oír el mar, ver la laguna y percibir la atmósfera del bosque en un mismo recorrido: fue wow, realmente un lugar privilegiado. Ese carácter, sumado a la escala familiar de los departamentos —cómodos pero no excesivos—, refuerza la identidad de Manantiales, donde la arquitectura contemporánea convive con una idea de vida más baja, más horizontal, menos estridente que otros barrios del Este.

Vista aérea de Casa Living Manantiales hacia el mar.

Vista aérea de Casa Living Manantiales hacia Laguna Blanca.

Casa Living Manantiales no se propone reinventar la costa, sino interpretarla: asumirla como materia, paisaje y experiencia. Lo interesante es que en ese gesto, discreto y preciso, aparece algo más grande: la forma en que la arquitectura brasileña —con su luz, su sombra, su cultura del habitar— continúa ganando espacio en los proyectos más relevantes de Punta del Este.

En enero 2025 se lanzaron los primeros dos edificios con entrega prevista para fines de 2027, y actualmente cuentan con el 75% de las unidades vendidas. Durante el verano 2026 se prevé el lanzamiento del tercer edificio el cual mantendrá el mismo diseño de fachada de los dos primeros, pero contará con diferentes tipologías.

En paralelo al avance de la obra, en el propio predio funciona un showroom todos los días de 9.30 a 20hs. que permite recorrer el proyecto con realidad virtual. Las visitas se realizan con agenda previa o pueden coordinarse directamente en el lugar.

El complejo Casa Living Manantiales tendrá tres edificios con 4 pisos cada uno.

