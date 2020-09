Con suscripción récord. Cumple 10 años el club de vinos más importante del país

Con 23.000 socios activos desde Ushuaia hasta La Quiaca, Club Bonvivir celebra su décimo aniversario.

La historia de los clubes de vino en Argentina tuvo un quiebre definitivo con la aparición de Club Bonvivir. Corría el 2010 y el entusiasmo por los vinos argentinos estaba en alza mientras cientos de nuevas etiquetas llegaban al mercado. Ante esta situación muchos consumidores veían sus sueños hechos realidad, mientras que otros buscaban una guía que les permitiera dar con los mejores descorches. Sin dudas, un escenario ideal para el lanzamiento de un club de vinos.

"Desde el primer momento, nos propusimos ser referentes entre los amantes del vino y aquellos que no se animaban a dar el primer paso pero también para los que no le prestaban mayor atención al vino", recuerda hoy Alejandra Rodríguez Denis, Gerente de negocios de Club Bonvivir. "Para esto no solo nos preocupamos de seleccionar los mejores vinos sino también convertirnos en comunicadores de la cultura del vino argentino".

En su lanzamiento, Club Bonvivir se presentó con su selección exclusiva conformada por tres diferentes etiquetas cada mes y, para fines del 2010, ya recibían 850 socios que además podían acceder a todos los secretos del vinos en www.bonvivir.com .

La propuesta de valor de Club Bonvivir durante la última década fue desarrollar un club de vinos inédito para los argentinos. Por esto mismo, se dispusieron a seleccionar vinos elaborados por todas las bodegas locales. Casi 200 bodegas diferentes participaron desde 2010 en las selecciones del club, cuyos vinos son elegidos a ciegas por un panel conformado desde el primer día por los mismos expertos: Teresa García Santillán, Gerente de Desarrollo Comercial, y los sommeliers, Verónica Gurisatti y Alejandro Iglesias.

El proceso de selección de las etiquetas pronto se convirtió en un sello de calidad ya que demanda al panel de expertos catar periódicamente las etiquetas que las bodegas consideran adecuadas para el club. Anualmente llegan a catar más de 600 diferentes vinos, incluso en 2020 cuando tuvieron que realizar las catas de manera virtual, para dar con los que mejor se adaptan a su búsqueda.

No solo se trata de dar con los mejores sino también de ofrecer a los socios diversidad de estilos, cepas, orígenes y productores.

Innovación y servicio

En Club Bonvivir siempre tuvieron en claro que su propuesta debía ir a la par de la evolución de la bodegas argentinas, que constantemente alimentan el entusiasmo de los winelovers con lanzamientos y novedades.

Fue por esto que, en 2012, lanzaron su selección Alta Gama con vinos de un segmento premium del mercado. En 2017, incorporaron la selección Exclusiva Blanca, que es una variante de la propuesta original, pero incorporando vinos blancos, mientras que en 2018 presentaron las Colecciones Bonvivir, ediciones temáticas y especiales, sólo disponibles para los socios del club, que atienden las diferentes tendencias estacionales de las que todo amante del vino debe estar al tanto. Finalmente, 2020 fue el año en que nació Puro Malbec una selección ideal para los fanáticos del los tintos más emblemáticos de Argentina.

Pero en paralelo a todas estas innovaciones, también desarrollaron su tienda online con cientos de productos y beneficios para su comunidad. Servicios que en todo momento son supervisados por un estricto control de atención al socio.

Este año, Club Bonvivir lleva entregadas 1.050.000 botellas de vino.

"Club Bonvivir no solo nos ha permitido llegar con los vinos a sus socios sino también alcanzar un nivel altísimo de difusión para nuestra bodega y las de muchos amigos. Esto es una oportunidad muy importante para llegar a todo el país con nuestras etiquetas", cuenta Karim Mussi de Bodega Altocedro y uno de los tantos winemakers que desde hace años participa de las selecciones del club.

Este proceso, finalmente posicionó a Bonvivir como el club de vinos más importante de Argentina con 23.000 socios activos desde Ushuaia hasta La Quiaca. Llevado a números más fáciles de comprender, este alcance representa en un año como 2020, más de 250.000 cajas de vino entregadas al año, es decir, 1.050.000 botellas de vinos argentinos que llegan sin cargo al domicilio de los socios.

10 años y un vino inolvidable

Para celebrar su década de crecimiento ininterrumpido, Club Bonvivir presentó un vino de edición limitada, elaborado exclusivamente para la ocasión por una de las bodegas favoritas de los socios del club conjuntamente con su panel de cata. "En este vino quisimos resumir el espíritu de BONVIVIR", explica Alejandra Rodríguez Denis, "en todo este tiempo aprendimos sobre el gusto y el paladar de nuestros socios, y para celebrar esta ocasión nos animamos a elaborar una etiqueta conmemorativa con a Héctor y Pablo Durigutti, dos reconocidos winemakers que nos acompañan desde el primer año".

Club Bonvivir 10 AÑOS Corte Aniversario 2018 es un assemblage de uvas de Luján de Cuyo y Valle de Uco cuya composición es 40% Cabernet Franc, 30% Malbec y 30% Cabernet Sauvignon del cuál solo se elaboraron 2000 botellas. Embotellado en formato magnum- de un litro y medio - y presentado en un elegante cofre de madera es, además, un vino exclusivo para los socios del club.

