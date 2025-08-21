Bonvivir Wine Experience en Palermo: cuándo y dónde es la feria para degustar más de 200 de vinos top

BONVIVIR —el club de vinos más grande de Argentina— cumple quince años y celebra la segunda edición de Bonvivir Wine Experience, su feria de vinos durante un atardecer especial, más de 40 bodegas y alrededor de 200 etiquetas para degustar. La cita es en el Salón Tribuna Oficial del Hipódromo de Palermo el miércoles 24 de septiembre, desde las 19.

“Cumplir 15 años es emocionante y una oportunidad única para celebrar el camino recorrido junto a las bodegas y nuestros socios. Esta feria es mucho más que un encuentro con grandes vinos: es el reflejo del espíritu de Bonvivir, que invita a descubrir y disfrutar la diversidad del vino argentino en todas sus expresiones”, explica Alejandra Denis, gerente de Negocio.

El cambio de escenario respecto del debut abierto al público —en diciembre de 2024, en el Monasterio de Santa Catalina— refuerza el pulso de experiencia: arquitectura emblemática, circulación amplia y curaduría afinada por el panel de sommeliers del club. El resultado es un recorrido ágil por estilos y regiones, con estaciones de degustación y presentaciones especiales que ponen en primer plano el trabajo de selección de BONVIVIR.

La feria será, además, una celebración del recorrido de BONVIVIR: quince años acercando a los amantes del vino a las bodegas más relevantes del país, con más de 25.000 socios activos, una comunidad que supera los 111.000 seguidores en redes y una plataforma con más de 500 etiquetas cuidadosamente seleccionadas. Desde 2010, BONVIVIR consolidó una propuesta singular en el mercado argentino: vinos curados por sommeliers, envíos a todo el país y selecciones mensuales pensadas para acompañar el descubrimiento y el disfrute del vino local.

Más que una oferta de etiquetas, BONVIVIR propone una experiencia integral. Su comunidad no solo compra vino: participa de catas, recorre historias, se vincula con bodegas y forma parte de encuentros virtuales, viajes y lanzamientos especiales que amplían el mapa enológico. La experiencia del cliente es uno de los pilares del club. La excelencia sostenida y la atención al detalle constituyen un diferencial que explica el nivel de valoración y recomendación que la marca sostiene a lo largo del tiempo. Para BONVIVIR, el vino funciona como un puente: hacia el conocimiento, el encuentro y la pertenencia.

“Cada copa compartida refleja la pasión, la dedicación y confianza de quienes hacen grande a nuestro vino. Brindemos juntos en esta feria por todo lo que está por venir” Teresa García Santillán, sommelier y brand ambassador de BONVIVIR.

En el marco del 15° aniversario, habrá foco en la Colección Especial Aniversario Blend de Altura 2023, elaborado junto a Bodega Colomé y presentado en formato mágnum (1,5 litros), una edición limitada que condensa el espíritu de curaduría del club.

Cómo comprar entradas con descuento y otros beneficios de Bonvivir Wine Experience

Las entradas se compran de manera exclusiva en el sitio de EntradaUno. El esquema de beneficios incluye un 20% de descuento con credencial de Club La Nación, 3 cuotas sin interés con Banco Galicia. Además, para promover el consumo responsable, se ofrece cupón de Cabify para regresar de manera segura y puestos de hidratación de la mano de AQA.

Beber con moderación - Se prohíbe su venta a menores de 18 años