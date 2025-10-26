Con una flecha clavada en el cuello y un balazo en el abdomen, lo rescataron justo a tiempo: “Alguien lo estaba cazando”

Cuando llegó al consultorio veterinario todos quedaron impactados por la imagen que tenían frente a sus ojos. Esa misma mañana, lo habían encontrado en East Prairie, en Missouri, con una flecha que atravesaba su garganta.

Sin tiempo que perder, una vez que estuvo en el espacio seguro de Stray Rescue of St. Louis, le administraron analgésicos. “Se mostraba tan amable, tan dulce y tan gentil que todos sentimos mucha bronca e impotencia de tan solo pensar en cómo alguien había sido tan cruel al hacerle algo así”, escribieron en la cuenta de Facebook del refugio.

Lo acomodaron en un recinto especialmente preparado para él. Y, una vez que le realizaron las radiografías, los médicos y voluntarios pudieron ver claramente que la flecha lo había atravesado y había quedado encajada cerca de su columna vertebral y esófago. Como si eso no hubiera sido suficientemente horrible, también tenía una bala alojada en el abdomen. “Evidentemente alguien quería muerto al perro”, dijeron desde Stray Rescue of St. Louis, que rescata a animales abandonados, golpeados, heridos, aterrorizados, derrotados y traicionados.

Mientras preparaban al perro para entrar al quirófano, nuevos estudios evidenciaron que la flecha estaba perforando la tráquea. No sería fácil de extraer y necesitaba un especialista capacitado para hacer la operación. “Lo aseguramos en la camilla y lo arropamos con mantas y una almohada para mostrarle que no todos los seres humanos son monstruos. Despedimos a Lucky Charm (como lo bautizamos) con mucho cariño y muchos besos. Fue muy duro, pero era su única oportunidad y se merecía todo nuestro esfuerzo”.

La cirugía duró cuatro difíciles horas en las que los especialistas trabajaron para remover la flecha que había perforado la tráquea y el esófago. Afortunadamente, no había producido daño en la columna vertebral. “Los cirujanos dijeron que Lucky Charm había salido muy bien de la operación y que ¡había desayunado como un campeón! Aunque todavía no estaba fuera de peligro y esas 24 horas siguientes serían críticas, todo indicaba que en unos días, el perro podría salir de la internación”.

Siete días después, Lucky Charm estuvo listo para irse a un hogar de tránsito. En ese tiempo, se había convertido en noticia en medios nacionales y locales. “La gente no podía creer que alguien usara a un perro para una práctica de tiro tan inhumana y aterradora. Desde ese momento tuvo que seguir una dieta estricta a base de alimento blando y no puede usar collar durante al menos una semana más mientras se recupera. Tiene una cicatriz muy grande en la garganta pero se nota que el brillo en sus ojos ahora ha cambiado”.

Tiempo después, finalmente llegó el desenlace que todos estaban esperando. Rebecca, la mujer que lo había transitado desde el alta médica, se había enamorado de Lucky Charm y había decidido adoptarlo formalmente. “En poco tiempo se volvió extremadamente consentido y dicen que la fama se subió a la cabeza”, contó entre risas su nueva madre. “Le encantan los juguetes y dormir la siesta y acurrucarse encima de ellos. Ahora es un cachorro feliz”, dijo emocionada.

Ocho meses después, Stray Rescue todavía desconoce quién disparó a Lucky Charm con una flecha y una bala, pero busca respuestas. El maltrato animal por parte de personas sin antecedentes penales es un delito menor de Clase A en Missouri, punible con hasta un año de cárcel y/o una multa de hasta dos mil dólares.

