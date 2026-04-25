Cuáles son los beneficios desconocidos de llevar un diente de ajo en el bolsillo del pantalón

El diente de ajo es un ingrediente habitual en la cocina de todo el mundo, valorado por su sabor y sus propiedades nutricionales. Sin embargo, más allá de lo gastronómico, distintas tradiciones lo consideran un elemento con un fuerte poder simbólico y energético, capaz de influir en el entorno y en el bienestar personal.

En disciplinas como el Feng Shui, el ajo es utilizado como un amuleto natural de protección y purificación. Se cree que tiene la capacidad de absorber energías negativas, envidias y vibraciones densas. Por ese motivo, algunas personas optan por llevar un diente de ajo en el bolsillo del pantalón o dentro de la cartera, como una forma de resguardo cotidiano frente a influencias externas.

Esta práctica también puede ser trasladada al hogar. Algunos expertos recomiendan colocar un diente de ajo en espacios estratégicos, como por ejemplo en el dormitorio, para limpiar el ambiente, favorecer el buen descanso y reducir los niveles de estrés. En cambio, en la puerta de entrada al hogar, este amuleto ayuda a atraer la buena suerte y fomentar la prosperidad.

El diente de ajo es un amuleto mágico (Foto: FreeP¡CK)

En ese marco, figuras populares en redes sociales también impulsaron esta creencia. La creadora de contenido mexicana Diana Lemus, conocida como “Secreto de Bruja”, aseguró en un video viral que el ajo funciona como una de las protecciones más potentes dentro de la magia blanca.

“No olvides traer con vos un diente de ajo. Te va a proteger de muchísimas cosas y hasta va a hacer que tu dinero rinda más. Si sos una persona a la que comúnmente le hacen mal de ojo o sufre envidias, y eso impacta también en lo económico, llevar ajo puede ayudarte”, sostuvo.

“Llévalo en tu cartera y eso también hará que tus días sean más tranquilos. Cualquier persona negativa se va a alejar de vos solita, sin que le hagas nada. Y esto a mí en lo personal me encanta, porque trayéndolo en la cartera también te va a alejar de cualquier cosa mala que vaya a pasar. Recordá que el ajo es totalmente mágico y es una protección natural muy poderosa”, remarcó.

Los beneficios de llevar un diente de ajo a todas partes

“Llévalo en tu bolsa, en tu monedero, en el pantalón, pero nunca se te olvide salir de tu casa sin el diente de ajo, ya que este te llevará por buen camino todos los días”, concluyó Lemus. En los comentarios del video viral, muchas personas la respaldaron al reconocer que desde que empezaron a llevar un ajo a todas partes, su suerte cambió.

Las reacciones en redes sociales al posteo viral de la bruja mexicana (Foto: Captura de pantalla de TikTok)

“Si a mí me funcionó, se los recomiendo. Yo le espolvoreo canela y, gracias a Dios, no me falta el dinero. Gracias, mi brujita”; “Yo no cargo un diente de ajo, yo cargo 1 o 2 cabezas de ajos y eso sí es verdad, cuando hay malas vibras el ajo se seca, queda color café y le salen como granitos encima” y “Si lo uso todos los días en el pantalón y la cartera”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios al pie del posteo.