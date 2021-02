Con una foto en la ducha, Chiquis Rivera envió un poderoso mensaje de aceptación

La cantante Janney Marín Rivera, más conocida como Chiquis Rivera, compartió en sus redes sociales un video en el cual se la puede ver desnuda en la ducha mientras envía un mensaje de amor propio y autoaceptación.

“Ama, abraza y valora tu cuerpo. No dejes que nadie te dicte la talla del vestido que ‘deberías’ ser”, escribió la artista junto al video en el que se puede ver su figura detrás del vidrio de la ducha mientras dibuja un corazón.

La publicación ya tiene más de 180.000 Me gusta y más de 3300 comentarios. La cantante de 35 años fue varias veces víctima de comentarios inapropiados debido a su cuerpo y su forma de vestir. Ante esto, Chiquis se encarga de alzar la voz y visibilizar esta problemática que afecta a una gran parte de la sociedad, sobre todo, a las mujeres.

El pasado Halloween, la artista se disfrazó de Miss Piggy para apoyar a todas las mujeres que sufren críticas por su apariencia. “Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas, como a mí me ha pasado muchas veces, por su físico. Hoy soy la super power #MissPiggy que representa a las mujeres que nos amamos como somos y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza. Gracias a todas las mujeres que me dan fuerza para seguir de pie”, escribió la cantante.

LA NACION