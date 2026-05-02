Qué significa acariciar a los perros, según la psicología

En el reino animal, los perros encabezan el ranking de especies más domesticadas. Su fácil adaptación al entorno los convierte, generalmente, en un integrante más de la familia. Desde el momento en el que el can llega a un nuevo hogar, es muy común adoptar la práctica de acariciarlo constantemente, en una prueba cabal de cariño y aceptación. A raíz de esta costumbre, la psicología estudió el porqué de la acción y llegó a conclusiones reveladoras.

Uno de los tantos estudios publicados en la revista Nature habla de un “modelo de causalidad conductual” que está basado en las experiencias positivas de acariciar a un animal. Si uno sabe cómo acariciar al animal y logra tal simbiosis se forma una cadena emocional que lo lleva a repetir la acción las veces que uno lo crea necesario.

Los tips recomendados para acariciar a una mascota (Foto: IA)

El propio estudio afirma, también, que se debe acariciar al animal de manera adecuada, ya que podría provocarle estrés al perro y eso desencadenar en eventos traumáticos tanto para el animal como para la persona.

Uno de los ítems más recomendados es acercarse al animal de manera lenta y tranquila, para analizar el panorama. Cuando el can comience a olfatear, dará el visto bueno para continuar con la interacción. También es clave evitar movimientos rápidos o bruscos, ya que podrían generar miedo o estrés en el perro.

Cómo acariciar a un perro: cuáles son las zonas recomendadas

Las zonas más recomendadas para acariciar a los perros suelen ser el pecho, los costados, el cuello y detrás de las orejas. Además, existen otras formas para fortalecer el vínculo afectivo como cepillarlo con regularidad y jugar o compartir tiempo para lograr una unión afectiva.

Ventajas de acariciar a un perro

Este tipo de acciones contribuyen a la salud del animal, como por ejemplo, reducir el estrés y la ansiedad. En el caso de los amos, también genera beneficios importantes: fortalecen el sistema inmunológico, lo que ayuda a combatir alergias y diversas enfermedades.

Cuando estas interacciones se combinan con actividades como paseos y juegos, también pueden ayudar a reducir el sedentarismo, tanto en los dueños como en sus mascotas.

Qué tener en cuenta a la hora de acariciar a un perro Pexels

Por lo tanto, entender y respetar el lenguaje corporal del perro es clave para fomentar una convivencia segura, tanto para el animal como para los miembros de la familia.