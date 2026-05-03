El dinero “compra” la felicidad, según un experto de Harvard que enumeró las claves del bienestar

La eterna discusión sobre si el dinero compra la felicidad encontró una respuesta técnica en los estudios de la psicología moderna. Daniel Gilbert, psicólogo social y profesor de la Universidad de Harvard, sostiene que los ingresos económicos cumplen un rol fundamental en el bienestar de las personas.

Según el especialista, el dinero permite a los individuos alejarse de la miseria humana y alcanzar un estado de tranquilidad necesario para el desarrollo personal. Durante una conferencia académica, Gilbert afirmó: “El dinero hace absolutamente feliz a la gente porque les saca de casi todas las formas de miseria humana”. Esta postura se fundamenta en la capacidad de los recursos monetarios para resolver carencias básicas que impiden el pleno disfrute de la vida.

Gilbert es uno de los académicos más importantes en su área (Foto: Instagram)

Para el académico, la ausencia de dinero genera padecimientos directos en el cuerpo y la mente. “Cuando la gente tiene hambre, frío o está enferma, no es feliz”, sentenció el experto frente a su audiencia.

La investigación detalló que el impacto del dinero resulta especialmente notable en los sectores con menos recursos. En estos casos, cada aumento en los ingresos se traduce en un incremento directo del bienestar general. La lógica es clara: el dinero funciona como una herramienta de acceso a derechos básicos como la alimentación, la vivienda segura, la atención médica adecuada y la estabilidad económica necesaria para la planificación del futuro.

Sin embargo, Gilbert aclaró que esta relación no posee un crecimiento infinito. El psicólogo explica que, una vez superados ciertos niveles de riqueza, el efecto del dinero sobre la felicidad tiende a estabilizarse. En ese punto, el incremento de los ingresos pierde relevancia frente a otros factores de la vida diaria.

El estudio del comportamiento humano integra también las observaciones de los premios Nobel Daniel Kahneman y Angus Deaton. Ambos investigadores analizaron en 2010 la correlación entre la riqueza y las conexiones sociales. Sus conclusiones indican que las relaciones humanas poseen un impacto mayor en el estado de ánimo de las personas que el incremento del dinero.

Los afectos son clave para el bienestar de las personas (Foto: Freepik)

El bienestar emocional profundo surge, en gran medida, del tiempo compartido con seres queridos y del mantenimiento de vínculos afectivos sólidos. Por lo tanto, Gilbert propuso una receta para la felicidad donde el dinero garantiza la base material necesaria para la supervivencia y el confort, mientras que los vínculos sociales aportan el impulso emocional más significativo para el ser humano.

La combinación de ambos aspectos permite, según la psicología académica, alcanzar niveles superiores de satisfacción personal y estabilidad. La evidencia recolectada por Gilbert y sus colegas sugiere que, aunque el dinero elimina sufrimientos físicos y situaciones de vulnerabilidad, el contacto humano constituye el pilar fundamental del ánimo positivo.

En conclusión, el dinero soluciona problemas materiales, pero el afecto completa la experiencia del bienestar total. Un buen pasar económico puede resolver muchas necesidades concretas de la vida cotidiana: pagar una vivienda, acceder a alimentos, cubrir gastos de salud o educación y brindar cierta estabilidad. Sin embargo, esas soluciones materiales no alcanzan por sí solas para construir una vida plenamente satisfactoria. El afecto, expresado en vínculos, compañía, comprensión y apoyo emocional, aporta un componente esencial que el dinero no puede comprar.