Confucio, filósofo chino: “Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe; he aquí el verdadero saber”

Confucio, el pensador chino cuyas enseñanzas influyeron durante siglos en la educación, la moral y la organización política de Asia oriental, sostuvo que la verdadera sabiduría no consiste en tener una respuesta para cada pregunta, sino en reconocer qué se conoce y cuáles son los límites del entendimiento. El origen de esta reflexión se encuentra en un texto clásico que reúne conversaciones con sus discípulos.

Confucio y su reflexión sobre el saber: qué significa reconocer lo que conocemos

La frase atribuida a Confucio plantea una distinción fundamental entre aquello que una persona sabe y aquello que todavía desconoce .

fundamental entre y . Aunque su formulación puede parecer repetitiva, la idea central es que el conocimiento auténtico exige identificar con claridad los límites de la propia comprensión.

Las Analectas (o Lunyu), texto clásico que recopila las conversaciones con sus discípulos, recogen esta enseñanza dirigida expresamente a su alumno Zilu (Fuente: Pexels)

El pasaje aparece en las Analectas, también conocidas como Lunyu, una recopilación de pensamientos, conversaciones y enseñanzas del filósofo que sus discípulos reunieron después de su muerte.

En uno de esos diálogos, el pensador se dirige a Zilu, a quien también llama Yu, para explicarle qué significa conocer verdaderamente.

La enseñanza se expresa de la siguiente manera: “Yu, te enseñaré lo que es el conocimiento. Saber que se sabe lo que se sabe, y saber que no se sabe lo que no se sabe: en esto consiste el verdadero conocimiento”.

El filósofo Confucio y su relación con la idea de la sabiduría

Según la entrada biográfica de Britannica, Confucio fue uno de los maestros , filósofos y teóricos políticos más reconocidos de China .

fue uno de los , y más reconocidos de . Sus ideas influyeron profundamente en la cultura de su tierra y en otras sociedades de Asia oriental.

Nació en 551 A.C. en el estado de Lu, en un territorio que actualmente forma parte de la provincia china de Shandong, y murió en 479 A.C.

Su vida transcurrió durante el período de Primavera y Otoño, una etapa en la que el orden político tradicional atravesaba dificultades y los gobernantes regionales competían por ampliar su poder.

El pensador chino, nacido en el año 551 a.C. en el antiguo estado de Lu, desarrolló su doctrina durante el período de Primavera y Otoño

Su pensamiento se desarrolló en un escenario en el que las relaciones entre los dirigentes, las obligaciones morales y la estabilidad de la sociedad constituían problemas centrales.

Britannica señala que fue uno de los primeros maestros de China que procuró ampliar el acceso a la educación y contribuyó a establecer la enseñanza como una actividad profesional.

Sus ideas también ayudaron a desarrollar los principios éticos, morales y sociales que dieron forma al confucianismo, una tradición que marcaría durante siglos la vida intelectual y política de la región.

Confucio y Sócrates: dos formas de pensar sobre el conocimiento

La frase de Confucio también guarda una semejanza conceptual con una de las ideas más conocidas de la tradición filosófica occidental: la reflexión asociada con Sócrates, resumida habitualmente en la expresión “solo sé que no sé nada”.

Aunque ambas formulaciones tienen sus propias particularidades, comparten una preocupación por la relación entre el conocimiento y la conciencia de los propios límites.

En ambos casos, reconocer que una persona no posee todas las respuestas constituye un punto de partida para examinar sus creencias.

Confucio: su viaje por China en búsqueda de aplicar el conocimiento

En la enseñanza de Confucio, la formación también estaba vinculada con la conducta.

La preparación intelectual debía acompañarse de cualidades morales y de la capacidad de desenvolverse adecuadamente en las relaciones humanas.

La trayectoria del filósofo lo situó como uno de los primeros maestros en democratizar el acceso a la educación (Fuente: Pexels)

Confucio ocupó distintos cargos administrativos y llegó a desempeñarse como ministro de Obras y de Justicia o de Asuntos Penales.

El filósofo tuvo un papel destacado en cuestiones relacionadas con el orden público y en misiones diplomáticas.

Sin embargo, sus desacuerdos con familias aristocráticas que disputaban el poder al gobernante de Lu terminaron por llevarlo a dejar su cargo y su hogar.

A partir de entonces, emprendió un largo período de viajes durante el cual buscó dirigentes dispuestos a escuchar sus propuestas sobre el buen gobierno.

El recorrido se prolongó durante 14 años. Confucio visitó distintos territorios y trató de encontrar una posición desde la cual pudiera poner en práctica sus ideas, aunque su búsqueda no obtuvo el resultado que esperaba.