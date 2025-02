Conocida como la planta de la inmortalidad, esta hierba asiática ofrece múltiples beneficios para la salud

Así como quienes aman el café de especialidad buscan conocer cada más de ese mundillo, de las diferentes variedades y las particularidades ya no solo de las principales zonas productoras, sino también de las distintas técnicas cafeteras; en el mercado del té pasa algo muy parecido. Con cada vez más propuestas en Buenos Aires para ir a probar té de especialidad, los diversos beneficios que estas infusiones tienen en nuestra salud hacen que quienes buscan remedios más naturales exploren las diferentes especias y hierbas disponibles.

La enredadera de jiaogulan crece especialmente en Asia. Canva

Quizá por esto es que vimos un revival del té de tilo, del té de manzanilla o del té de perejil, existe una hierba asiática que es conocida como la “planta de la inmortalidad” y que empezó a ganar popularidad en los últimos años.

Jiaogulan: la planta asiática de la inmortalidad

Conocida como ginseng del sur o, más popularmente, la planta de la inmortalidad, el nombre técnico de esta planta es Gynostemma pentaphyllum y se trata de una enredadera originaria de Asia, siendo China, Corea, Japón y Vietnam los países en donde más crece. Ingrediente muy importante dentro de la medicina china (tradicionalmente se la usaba para promover la longevidad y tratar dolencias), el jiaogulan es rico en saponinas triterpénicas llamadas gipenósidos y además contiene flavonoides, polisacáridos y otros compuestos antioxidantes que contribuyen a sus efectos positivos.

Según los estudios: cuáles son sus verdaderos beneficios

Debido a ser un ingrediente de una medicina milenaria, el jiaogulan fue foco de varios estudios que buscaron demostrar sus beneficios para la salud.

El jiaogulan es conocida como la planta de la inmortalidad. Canva

Por ejemplo, en 2021 se publicó Avances en el valor medicinal, los compuestos bioactivos y las actividades farmacológicas de Gynostemma pentaphyllum (Progress in the Medicinal Value, Bioactive Compounds, and Pharmacological Activities of Gynostemma pentaphyllum) el cual demostró sus ropiedades antioxidantes y adaptogénicas; los cuales ayudan a combatir el estrés oxidativo y mejoran la resistencia del organismo frente a factores estresantes, promoviendo el equilibrio general.

Dos años más tarde, 2023, se dieron a conocer los resultados del estudio: Gynostemma pentaphyllum aumenta el rendimiento físico y altera la expresión genética metabólica en humanos (Gynostemma pentaphyllum Increases Exercise Performance and Alters Metabolic Gene Expression in Humans). El equipo detrás de esta publicación investigó los efectos de la suplementación con Gynostemma pentaphyllum en el rendimiento físico y el metabolismo energético en humanos, encontraron mejoras significativas en el rendimiento de una prueba de 20 km y alteraciones beneficiosas en el metabolismo energético.

Las tres formas más populares de incoporar jiaogulan en tu alimentación es en formato infusión, tabletas o aceites. Canva

Pero dos estudios anteriores ya habían dado indicios de los muchos beneficios de esta planta asiática. El primero fue publicado en 2005 (Anti-hyperlipidemic and hypoglycemic effects of Gynostemma pentaphyllum in the Zucker fatty rat) y el segundo en 2010 (Efecto antidiabético del té de Gynostemma pentaphyllum en pacientes diabéticos tipo 2 asignados aleatoriamente). Gracias a estos dos estudios clínicos demostraron que el jiaogulan puede mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar en el control de los niveles de glucosa, siendo potencialmente beneficioso para personas con diabetes tipo 2, además de demostrado que el tratamiento con extractos de Gynostemma pentaphyllum podría reducir los niveles totales de colesterol, LDL y triglicéridos.

Cómo se puede sumar jiaogulan a tu alimentación diaria

Mientras que siempre es fundamental que antes de incorporar algún suplemento lo consultes con tu médico de cabecera o nutricionista, hoy en día el jiaogulan se consume principalmente de tres maneras

Como infusión . Al igual que otras hierbas, se prepara un té con las hojas secas de la planta.

. Al igual que otras hierbas, se prepara un té con las hojas secas de la planta. Cápsulas o tabletas . Se trata de suplementos que contienen extracto de jiaogulan.

. Se trata de suplementos que contienen extracto de jiaogulan. Extractos líquidos. Son concentrados que se pueden añadir a bebidas.

Por Cristian Phoyu

