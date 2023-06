Consideró que la decisión de los jurados fue injusta y sorprendió a otra deportista con un gesto solidario

escuchar

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, durante la competencia de tiro deportivo, la mexicana Alejandra Cervantes y la cubana Laina Pérez protagonizaron un suceso inusual que puso a prueba su ética deportiva y su sentido de justicia.

En la prueba de diez metros de pistola de aire individual que se llevó a cabo el pasado domingo 25 de junio, México logró las tres primeras posiciones con Andrea Ibarra obteniendo el oro, Alejandra Zavala llevándose la plata y Alejandra Cervantes el bronce.

Este dominio mexicano en el podio generó un dilema, ya que la competencia regional organizada por el Centro Caribe Sports establece una regla que prohíbe a un país controlar las tres posiciones de medallas en una competencia.

En tal caso, el cuarto lugar debe ascender a la posición siguiente. Conforme a esta regla, la cubana Laina Pérez, quien originalmente ocupaba el cuarto lugar, debería haber recibido la medalla de bronce en una ceremonia posterior.

Sin embargo, cuando Pérez recibió la medalla, decidió de inmediato regresarla a la mexicana Alejandra Cervantes y argumentó que era injusto despojarla del fruto de su esfuerzo.

El solidario gesto de la deportista

“El que hizo el reglamento, no fue atleta y si lo fue, se le olvidó enseguida. Creo que es injusto que alguien que se lo gane, por ser del mismo país que las dos anteriores, no se lo pueda llevar a su casa y realmente no tiene ninguna justificación, creo que es absurdo”, señaló la Pérez.

La generosidad y el sentido de justicia de Pérez fueron elogiados por la comunidad deportiva. Su gesto desinteresado demostró su respeto hacia Cervantes y su reconocimiento de que ella merecía conservar la medalla de bronce como resultado de su arduo trabajo y dedicación.

Por su parte, Alejandra Cervantes compartió su desacuerdo con la situación en un video publicado por el portal Todo, Menos Futbol, y expresó su malestar por la forma en que se llevó a cabo la premiación.

La deportista cubana le devolvió la medalla a la atleta mexicana (Foto: Todo, Menos Futbol)

“Es algo que se siente feo, porque ya pasó todo el proceso de premiación, del gesto. Se me hace un poco injusto porque una se esfuerza para estar en este momento”, señaló la deportista.

Sin embargo, a pesar de su desacuerdo, Cervantes también reconoció y agradeció el gesto de generosidad de la cubana.

“Ella es muy buena persona, no está exigiendo el lugar. Por parte de los atletas está muy bien. Es un protocolo que siento, no está padre”, finalizó.

El Tiempo (Colombia)