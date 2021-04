Charlas íntimas, celos y un amor imposible: Carlos y Camilla a 16 años de su boda

Ni ellos lo deben poder creer. Dos mayores de setenta que celebran los 16 primeros años de su matrimonio. Provocan ternura por la posibilidad de encontrar el amor de grandes. Pero en el caso de Carlos y Camilla, la pareja genera simpatía por la victoria de lo imposible: décadas de amor prohibido, mentiras, engaños y desprecios al final terminaron bien. Ganaron. Lo que ellos, los protagonistas, creían improbable, un sueño ideal, hoy es la normalidad. Después de los escándalos y secretos, la historia de amor de Carlos y Camilla venció al tiempo y a la mirada ajena.

Este 9 de abril se cumplieron 16 años del casamiento del príncipe Carlos con Camilla Shand (ex Parker Bowles, el apellido de quien fue su marido hasta 1995 y con quien se casó en 1973 cuando Carlos eligió la sensatez por encima del amor y se fue de viaje con la Royal Navy para pasar ocho meses en el Caribe).

Habían tenido una relación desde 1971. Se trataba de un vínculo de amor y amistad en el que los dos compartían intereses comunes y eran buenos compañeros uno con el otro. El problema era que Camilla no era aprobada por la familia real, no era una candidata lo suficientemente “angelical y virginal” tal como era la idea de la reina. De ahí que tampoco se haya quedado esperando con lágrimas en los ojos el regreso de Carlos, sino que ese mismo año tomó las riendas de su vida y se casó con otro.

Cuando Carlos se enteró quedó devastado. “Teníamos una relación tan agradable y bonita”, le escribió a su tío Lord Mountbatten. “Yo pensaba que duraría para siempre”, aseguró. No lo sabía entonces, pero en efecto, así sería.

Después de la boda de Camilla, el príncipe Carlos se concentró en la búsqueda de una esposa adecuada hasta que en 1981 anunció el compromiso con Lady Diana Spencer, una joven de buena familia.

Lo que vino después fue una caída libre en cámara lenta de los protagonistas de la historia. Él seguía enamorado de Camilla y ella sufría trastornos alimentarios, además de los constantes desprecios de su marido y de la familia real. De acuerdo con la biografía oficial de Carlos, en el 86 Camilla y él volvieron a ser amantes.

El triángulo amoroso llegó a su punto álgido cuando 1992 la prensa publicó grabaciones de una conversación íntima de 1989 entre Carlos y Camilla. Esta es la transcripción de la conversación telefónica más famosa de la historia:

Carlos: ¿Qué pasa conmigo? El problema es que te necesito varias veces a la semana.

Camilla: Mmmm… y yo a ti. Te necesito toda la semana. Todo el tiempo.

Carlos: Oh, Dios. Si pudiera vivir dentro de tus pantalones o algo así. ¡Sería todo mucho más fácil!

Camilla: (Ríe): ¿En qué te vas a convertir, en ropa interior? (Los dos ríen). Oh, así que te vas a convertir en ropa interior.

Carlos: O, dios no lo quiera, un Tampax. ¡Qué suerte la mía! (Ríe).

Camilla: ¡Eres un completo idiota! (Ríe). ¡Oh, qué idea tan maravillosa!

Carlos y Camilla el día de su boda

Lo que viene después es conocido: Camilla se divorcia en 1995 y en 1996 lo hace Carlos; al año siguiente se produce la fatídica muerte de la princesa Diana y en 1999 ambos se presentan en público por primera vez. Mientras tanto, la reina Isabel desaprobaba fuertemente su relación.

En la biografía del periodista británico Tom Bower, Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles, el autor escribió que la reina supuestamente llamó a Camilla “esa mujer malvada” y dijo que “no quería tener nada que ver con ella”. Aunque con el tiempo, vale aclarar, se acercó mucho más a su nuera.

Como para coronar la relación con todos los obstáculos posibles, la boda tuvo que posponerse 24 horas para que el príncipe Carlos pudiera asistir al funeral del papa Juan Pablo II en nombre de la reina. Así fue como, finalmente, los malos de la película se reivindicaron con el amor que hoy, 16 años después, siguen prodigándose como hace cuatro décadas.

LA NACION