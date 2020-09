Una estatua de la Virgen de Luján permaneció intacta entre la tierra arrasada por los incendios (El Doce)

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 13:53

Se habla de milagro en Capilla del Monte, Córdoba. Un bombero voluntario que ayudaba a paliar los incendios, que ya devoraron más de 40.000 hectáreas de terreno en esa provincia, encontró una estatua de la Virgen de Luján intacta en una ubicación que había sido arrasada por el fuego.

"El día miércoles habíamos ido a trabajar a un reinicio [del fuego] y cuando volvíamos, me encontré con esa grutita al pie del cerro. Me causó admiración, curiosidad, asombro. Porque con todo lo que había pasado, un incendio voraz que venía destruyendo todo, la llama de más de cinco metros de altura a ella no le hizo absolutamente nada. Me pareció muy raro", relató asombrado Daniel Zabala en diálogo con el noticiero del Canal 12.

Bomberos trabajan para contener el fuego en un campo de Córdoba Fuente: LA NACION

"Estaba intacta. De frente tenía un vidrio que, por la temperatura, se tendría que haber partido, y no le pasó absolutamente nada. El fuego la pasó por arriba", continuó relatando el bombero cordobés.

Creyente, el bombero Daniel Zabala aseguró que se trató de un milagro (El Doce) 03:07

Video

"Uno sabe cuando sale pero no sabe cuando regresa. Yo siempre le pido a Dios, y creo que de alguna manera nos guía y nos cuida", agregó sobre su labor.

"El fuego había pasado el día anterior. Nosotros recién al otro día la vimos con mis compañeros. Me causó mucha curiosidad y asombro. Viendo la magnitud de las llamas, al otro día encontrarnos con la gruta y con que no le había hecho absolutamente nada. Acá hay un milagro", aseguró Zabala.