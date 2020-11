Nicolás Bosco subió un video a Instagram en el que cuenta que busca recaudar dinero para cubrir la internación y la intervención que le realizaron a su madre, que sufrió complicaciones tras una infección urinaria Crédito: Captura Instagram

Un joven cordobés organizó una rifa para poder solventar los gastos médicos de la internación y operación de su madre en una clínica local. Nicolás Bosco, de 19 años, señaló que necesitaba ese dinero porque durante el transcurso de la pandemia su familia había quedado sin obra social y en dos entidades públicas no atendieron a su mamá.

Como los ahorros familiares se estaban acabando, el joven decidió apelar a la solidaridad de la gente.

Nicolás realizó el anuncio de la rifa y el pedido de ayuda económica dos días atrás en su cuenta de Instagram. Allí narraba que su mamá, de 53 años, había sufrido una urgencia días atrás que tenía que ver con una infección urinaria que le produjo una complicación por la que su madre empezó a delirar.

"Por este tema del coronavirusella tenía pánico de ir a atenderse entonces no nos decía nada que tenía problemas para hacer pis", contó Nicolás al informativo matutino de la señal local Canal 10, Crónica Matinal.

María, mamá de Nicolás, ya se encuentra mejor, aunque continua en terapia intensiva Crédito: Gza. Nicolás Bosco

"Esta última semana empezó con delirios porque una toxina se le fue a la cabeza. Los últimos cinco días no estaba consciente y la llevamos. Los médicos no saben todavía cómo llegó viva", agregó el joven, que vive junto a su familia en el barrio Alto Verde, en el norte de la ciudad de Córdoba.

El periplo de María

Nicolás contó entonces que en dos hospitales públicos no atendieron a su madre. "No quiero decir el nombre de los hospitales por respeto a la gente que trabaja ahí, porque sé que no todos son así", aclaró el muchacho. En el primero, según lo que relató el joven, no recibió atención porque le pedían un informe previo de su problema médico, y en el segundo, porque directamente "hubo maltrato". "Un individuo me trató mal y dijo que tenía que esperar, que no le importaba mi problema", señaló.

Terminaron llevando a su madre al sanatorio Allende, en el Cerro de las Rosas, una entidad privada. Allí les informaron lo que tenía la mujer y decidieron intervenirla. Y la atendieron muy bien, según el joven.

La familia debió achicar gastos por la baja económica que trajo la pandemia, y dos meses atrás dio de baja su obra social Crédito: Gza. Nicolás Bosco

"Mi mamá es monorenal, tuvo una obstrucción en el uréter que fue deteriorando el funcionamiento normal de su riñón. Al funcionar mal las toxinas en la sangre estaban altísimas, por eso los síntomas de delirio, temblores, etc.", explicó Nicolás a este medio.

"Nos pidieron una cantidad grande de plata. Por suerte todo salió bien, pero mi mamá se encuentra en terapia intensiva ahora, y todo va sumando y la plata se va acabando", narraba el joven en el video que publicó en Instagram.

En su grabación, Nicolás señalaba que "con esta economía de m... nadie tiene lo suficiente para bancar una obra social, y mucho menos la de una familia de cuatro integrantes".

En tanto, en su entrevista televisiva, el joven aseguraba que su madre se había dado de baja de la cobertura de salud dos meses atrás. "Ella no quiso quedarse sola con la obra social. Tratamos de convencerla, pero se dio de baja igual", contó Nicolás, que agregó que eso había obligado a la familia a costear los gastos médicos de su propio bolsillo.

Si bien los padres de Nicolás son trabajadores independientes, la situación de la pandemia los llevó irremisiblemente a "achicar" sus gastos.

Surge la idea de la rifa

Ante el apremio económico fue que a este joven cordobés que estudia comunicación social se le ocurrió la idea, junto a unos amigos, de hacer una rifa. Compartió entonces un CBU para la gente interesada en colaborar.

El valor de la rifa es de $100, pero, en el video Nicolás aclaraba: "Si no tienen ese dinero, me dan $20, $30, lo que cuente para donar".

Nicolás y su mamá María, en una foto de algunos años atrás Crédito: Gza. Nicolás Bosco

El muchacho contó que, hasta el momento, el apoyo y la solidaridad de la gente había sido inmensa. "A la gente no le importó la rifa. Muchos me donaron mucho más que el valor de $100. Me han dado $1000. Están todos anotados por el premio, pero no es solo por la rifa, fue la solidaridad lo que destaco, de mucha gente que, además, no conozco", agregó.

Asimismo, Nicolás señaló que, hasta ese momento, los costos de la atención de su madre, que ya se encontraba mejor, había llegado a los $200.000. Aseguró además que su mamá María, "sigue mejorando", aunque todavía se encuentra en terapia y recalcó: "Ella está consciente, ya es cien por ciento mi mamá. Antes no te conocía, ni nada".

Si bien la rifa terminó siendo una excusa para demostrar la solidaridad de la gente en los momentos difíciles, Nicolás contó cuáles son los premios: "Tres docenas de empanadas en "La María" -es un negocio muy conocido de acá de Córdoba-. El segundo premio es una orden de compra de mil pesos en un local de ropa. El tercero es 2 docenas de empanadas. El cuarto una pulsera de plata".

