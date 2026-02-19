Hay solo dos argentinos en el ranking: eligieron a los mejores cafés del mundo en The World’s 100 Best Coffee Shops

La selección final combina voto del público y evaluación de un panel de especialistas; cuáles son los ocho ejes de elección
El ranking The World’s 100 Best Coffee Shops 2026 publicó su Top 100 global y volvió a incluir a la Argentina con dos cafeterías de especialidad de Buenos Aires: Negro Cueva de Café, en el puesto 94 -el año pasado estaba en el 82-, y Surry Hills Coffee, en el 99 -en la edición de 2025 fue ubicado en el 94-. ¿Cómo se elige?, ¿cuáles son los criterios y el sistema de votación?, y ¿qué ocho ejes se contemplan para elaborar el listado?
La iniciativa se presenta como “un nuevo sistema de reconocimiento” y busca destacar a los espacios que sobresalen en la experiencia completa, del grano a la taza, con foco tanto en lo técnico como en el servicio y el ambiente.
Cómo se elige: criterios y sistema de votación
Según el sitio, la evaluación contempla ocho ejes:
- Calidad del café;
- Experiencia del barista;
- Atención al cliente;
- Innovación;
- Ambiente y atmósfera;
- Prácticas de sustentabilidad;
- Calidad de comida y pastelería;
- Consistencia.
La selección final combina voto del público y evaluación de un panel de especialistas: el voto online aporta 30% del puntaje y la mirada experta, 70%. Además, las nominaciones pueden surgir tanto del público como del propio panel, antes de armar una lista final del 1 al 100.
Qué dice el ranking sobre las dos cafeterías argentinas
Negro (puesto 94)
El perfil publicado por The World’s 100 Best Coffee Shops cuenta que Negro Cueva de Café nació en 2015 con la idea de acercar una “nueva y agradable experiencia” al público porteño y la destaca como pionera del café de especialidad en el área céntrica.
También señala que el servicio está a cargo de baristas entrenados y certificados.En 2020, agrega la reseña, el proyecto sumó un paso clave con tostadero propio (Fuego Tostadores) y, para sostener estándares en su cadena, desarrolló una escuela interna de formación (Negro Escuela).
¿Dónde?
- Suipacha 637, Microcentro: de lunes a viernes de 8 a 16
- Tucumán 1327, Tribunales: de lunes a viernes de 7 a 15
- El Salvador 4200, Palermo: de miércoles a lunes de 8.30 a 20.30
- Instagram: @cafenegrook
Surry Hills Coffee (puesto 99)
La descripción del ranking cuenta que Surry Hills Coffee nació en Buenos Aires en la primavera de 2019, inspirada en las “mañanas frescas y soleadas” del barrio Surry Hills, en Sydney. Su objetivo, según la reseña, es “redefinir” la experiencia de café de especialidad y brunch, con una estética minimalista y un clima relajado pensado para el encuentro.
¿Dónde?
- Arévalo 2877, Palermo
- Instagram: @surryhillsbuenosaires
El Top 100 publicado por The World’s 100 Best Coffee Shops
- Onyx Coffee LAB (Estados Unidos)
- Tim Wendelboe (Noruega)
- Alquimia Coffee (El Salvador)
- Only Coffee Project Crows Nest (Australia)
- Toby’s Estate Coffee Roasters (Australia)
- Apartment Coffee (Singapur)
- Gota Coffee Experts (Austria)
- Story of Ono (Malasia)
- Tropicalia Coffee (Colombia)
- Tanat (Francia)
- FANKØR (Ecuador)
- Arcane Estate Coffee (Estados Unidos)
- Beta Coffee (Australia)
- Nomadic Specialty Coffee (Egipto)
- Nemesis Coffee (Canadá)
- Nomad Frutas Selectas (España)
- Kafi Wasi Café Tostaduría (Perú)
- Benchmark Coffee (Emiratos Árabes Unidos)
- Hola Coffee Lagasca (España)
- BlendIn Coffee Club (Texas (Estados Unidos))
- Holaste! Specialty Coffee (Chile)
- Momos Coffee Flagship Store (República de Corea)
- Monotono Specialty Coffee (Perú)
- Ult Coffee (Japón)
- El Injerto (Guatemala)
- Three Monkeys Coffee (Perú)
- Proud Mary Coffee (Australia)
- Koffee Mameya Kakeru (Japón)
- Coffee Anthology (Australia)
- 7g Roaster (Portugal)
- Espresso Alchemy (China)
- Coffeewerk + Press (Irlanda)
- Typica Café (Bolivia)
- Yardstick (Filipinas)
- Histórico (México)
- Coffee Sind (Taiwán)
- DeLafinca Specialty Coffee (Nicaragua)
- Ottoman Coffee House (Reino Unido)
- Casa Canela (Venezuela)
- Espresso LAB (Sudáfrica)
- Seven Mystery (Canadá)
- Faro (Italia)
- Domestique (Estados Unidos)
- Harvest Coffee (Catar)
- Origen Tostadores de Café (Perú)
- KEEP Coffee Roastery (Taiwán)
- Meet LAB Coffee (Turquía)
- Mulano Coffee Shop (Ecuador)
- La Cabra (Dinamarca)
- Birch Coffee (Reino Unido)
- Ruli Coffee (República de Corea)
- Atte For Coffee (Guatemala)
- Single O (Australia)
- Rubia Coffee Roasters (Ruanda)
- Bob Coffee Lab (Rumanía)
- Unfiltered coffee (Irlanda)
- Tomorrow Coffee Roasters (Taiwán)
- Ca Passe Creme (Suiza)
- Eco Mapu (Chile)
- 43.12 Coffee (Bulgaria)
- Fika & Co. Cafe (Tailandia)
- Ditta Artigianale Specialty Coffee Roasters (Italia)
- Café Nativo (Honduras)
- Caferatto (Colombia)
- Kross Coffee Roasters (Grecia)
- Prevail Coffee (Estados Unidos)
- MOK Coffee (Bélgica)
- Azura – The Coffee Company (Omán)
- Puku Puku (Perú)
- The Golden Pig (Honduras)
- Little Victories Coffee (Canadá)
- Push x Pull (Estados Unidos)
- Galani Coffee (Etiopía)
- Wake up (Chile)
- Bouche (Bélgica)
- Café de Reyes (Guatemala)
- Savaya Coffee Market (Estados Unidos)
- Coffee Stopover Black (Taiwán)
- Fuku (Países Bajos)
- The Miners Coffee (República Checa)
- Cupping Café (Brasil)
- Coffea Guatemala (Guatemala)
- D·Origen Coffee Roasters Barcelona (España)
- Coffee Stain (Malasia)
- The Dude Specialty Coffee (Macedonia)
- Story and Soil Coffee (Estados Unidos)
- Exploradores (México)
- The Folks (Portugal)
- Casa Barista & Co.,Casco Historico (República Dominicana)
- Cypher Urban Roastery (Emiratos Árabes Unidos)
- Cafetano Coffee Roasters (Honduras)
- Coffee Five (Brasil)
- Kima Coffee (España)
- Negro (Argentina)
- Metric (Illinois (Estados Unidos))
- El Terrible Juan Café (México)
- Flat White Specialty Coffee (Catar)
- Cafeoteca (Costa Rica)
- Surry Hills Coffee (Argentina)
- Vacation Coffee (Australia)