Hay solo dos argentinos en el ranking: eligieron a los mejores cafés del mundo en The World’s 100 Best Coffee Shops

El ranking The World’s 100 Best Coffee Shops 2026 publicó su Top 100 global y volvió a incluir a la Argentina con dos cafeterías de especialidad de Buenos Aires: Negro Cueva de Café, en el puesto 94 -el año pasado estaba en el 82-, y Surry Hills Coffee, en el 99 -en la edición de 2025 fue ubicado en el 94-. ¿Cómo se elige?, ¿cuáles son los criterios y el sistema de votación?, y ¿qué ocho ejes se contemplan para elaborar el listado?

La iniciativa se presenta como “un nuevo sistema de reconocimiento” y busca destacar a los espacios que sobresalen en la experiencia completa, del grano a la taza, con foco tanto en lo técnico como en el servicio y el ambiente.

Cómo se elige: criterios y sistema de votación

Según el sitio, la evaluación contempla ocho ejes:

Calidad del café;

Experiencia del barista;

Atención al cliente;

Innovación;

Ambiente y atmósfera;

Prácticas de sustentabilidad;

Calidad de comida y pastelería;

Consistencia.

La selección final combina voto del público y evaluación de un panel de especialistas: el voto online aporta 30% del puntaje y la mirada experta, 70%. Además, las nominaciones pueden surgir tanto del público como del propio panel, antes de armar una lista final del 1 al 100.

Qué dice el ranking sobre las dos cafeterías argentinas

Negro (puesto 94)

La reseña menciona que Negro Cueva de Café sumó un paso clave con tostadero propio y, para sostener estándares en su cadena, desarrolló una escuela interna de formación Gentileza/Negro Cueva de Café

El perfil publicado por The World’s 100 Best Coffee Shops cuenta que Negro Cueva de Café nació en 2015 con la idea de acercar una “nueva y agradable experiencia” al público porteño y la destaca como pionera del café de especialidad en el área céntrica.

También señala que el servicio está a cargo de baristas entrenados y certificados.En 2020, agrega la reseña, el proyecto sumó un paso clave con tostadero propio (Fuego Tostadores) y, para sostener estándares en su cadena, desarrolló una escuela interna de formación (Negro Escuela).

¿Dónde?

Suipacha 637, Microcentro: de lunes a viernes de 8 a 16

Tucumán 1327, Tribunales: de lunes a viernes de 7 a 15

El Salvador 4200, Palermo: de miércoles a lunes de 8.30 a 20.30

Instagram: @cafenegrook

Surry Hills Coffee (puesto 99)

La descripción del ranking cuenta que Surry Hills Coffee nació en Buenos Aires en la primavera de 2019, inspirada en las “mañanas frescas y soleadas” del barrio Surry Hills, en Sydney. Su objetivo, según la reseña, es “redefinir” la experiencia de café de especialidad y brunch, con una estética minimalista y un clima relajado pensado para el encuentro.

¿Dónde?

Arévalo 2877, Palermo

Instagram: @surryhillsbuenosaires

