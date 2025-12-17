Chocaron una camioneta y un camión en la Ruta 158: murió un hombre

Un violento choque entre una camioneta y un camión cisterna dejó una víctima fatal este miércoles sobre la Ruta Nacional 158, en jurisdicción de la localidad cordobesa de Carnerillo. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 251: el conductor del vehículo menor murió en el lugar como consecuencia del impacto, mientras que el chofer del transporte de cargas fue asistido por personal médico y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con el el portal Cadena 3, el accidente se produjo en un tramo recto de la traza y las circunstancias que lo provocaron permanecen bajo investigación judicial. Las primeras actuaciones policiales señalaron que la colisión fue frontal y que la camioneta recibió el golpe de lleno, sin margen de maniobra.

Los servicios de emergencias llegaron rápidamente al lugar, pero los profesionales de la salud no pudieron reanimar al conductor de la camioneta. En tanto, el chofer del camión cisterna fue asistido en el sitio y, según la información oficial, no presenta lesiones de gravedad.

El accidente ocurrió este miércoles en la Ruta Nacional 158

A raíz del siniestro, ambos vehículos quedaron atravesados sobre la calzada, lo que obligó a disponer un corte parcial del tránsito. Efectivos policiales y personal de seguridad vial trabajan en la zona para ordenar la circulación, mientras los peritos de Criminalística realizan las tareas para esclarecer lo ocurrido.

La policía, indicó Cadena 3, recomienda a los automovilistas circular con extrema precaución o utilizar caminos alternativos. La investigación continuará durante las próximas horas, con el objetivo de establecer responsabilidades y reconstruir la mecánica del accidente.

Tres personas resultaron heridas tras el brutal impacto, en Santa Fe Radio Rafaela

Accidente en Santa Fe

En la jornada del martes, otro choque de gran magnitud, esta vez en el kilómetro 343 de la ruta 34 en Santa Fe, dejó tres personas heridas y volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial en la región.

Alrededor de las 15.30, una camioneta 4x4 que circulaba por la ruta provincial 39 ingresó al cruce con la ruta nacional 34, en la zona rural de Arrufó, sin reducir la velocidad, y embistió de lleno a un camión cerealero que avanzaba con chasis y dos acoplados.

El impacto fue tan brutal que el transporte de carga se partió y volcó sobre la calzada, con el cereal esparcido a lo largo del asfalto. Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia a centros de salud cercanos. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

Bomberos voluntarios y personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial desplegaron un operativo en el lugar para asistir a las víctimas y controlar el tránsito, que permaneció interrumpido durante varias horas.

Según indicaron fuentes oficiales a LA NACION, la zona donde se desencadenó el hecho es señalada desde hace años como uno de los más peligrosos del departamento San Cristóbal, donde confluyen dos rutas asfaltadas sin semáforos, rotondas ni señalización preventiva

La construcción de una rotonda en esa intersección fue licitada y adjudicada por el gobierno de Santa Fe como parte de un plan que incluye la repavimentación de 60 kilómetros de rutas provinciales. Sin embargo, la obra permanece paralizada porque requiere la autorización de la Dirección Nacional de Vialidad, trámite que lleva casi un año sin resolución.

Según informó el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, la adjudicación formal se realizó el 9 de febrero y los trabajos de repavimentación avanzan con 40 kilómetros ya ejecutados, aunque la rotonda específica sigue pendiente.