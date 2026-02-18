LA NACION

Agenda de salidas en Buenos Aires: Afters BA, festival de hamburguesas y el cierre del Año Nuevo Chino

DJ sets en la vereda, cocina de inmigrantes con menú invitado, feria oriental sin ticket y brindis con 2x1 para estirar la tarde y arrancar la noche junto al agua

Burger Fest vuelve a Palermo con su novena edición y promete dos noches de recorrido “hamburguesero” a gran escala: 35 stands y food trucks, más de 100 variedades Gentileza/Burger Fest

Entre el miércoles 18 y el domingo 22 de febrero de 2026, la agenda porteña condensa planes de música, comida y celebraciones culturales en distintos puntos de la Ciudad. Hay propuestas gratis para cortar la semana, otras que se resuelven con reserva y algunas que suman formato festival, con grilla de artistas, puestos y bebida al paso.

La foto general incluye el cierre de Afters BA —ciclo de encuentros musicales de verano—, un festival dedicado a las hamburguesas y una doble jornada para despedir el Año Nuevo Chino en un mercado gastronómico. En paralelo, dos propuestas de mesa: un menú porteño “de exportación” con vermut y vino, y un atardecer de vinilos con 2x1 en tragos.

Miércoles 18 de febrero: última fecha de Afters BA

Afters BA baja la persiana con una fecha final en esquina de barrio, DJs y plan de salida temprana. La mecánica es simple: caer después del trabajo y quedarse el rato que dé.

Afters BA - GentilezaGentileza/Afters BA

¿Cuándo y dónde?

  • ¿Cuándo? Miércoles 18 de febrero
  • Horario: de 18 a 22
  • ¿Dónde?: Gurruchaga y Costa Rica
  • Programación: 18 a 20: SRZ; 20 a 22: Vinyl Hit Parade
  • Entrada: gratis

Jueves 19 de febrero: “Vinilos en la vereda” en Eléctrica con una pizza creada en colaboración

Eléctrica PizzaPrensa

Eléctrica Pizza abre un nuevo ciclo de encuentros al aire libre con música en vinilo y una pizza diseñada con un cocinero o un creador invitado. Para esta primera fecha, Cecilia Boullosa, conocida como @chicaelectricaa, ayudó a crear una receta que resume la identidad de la casa: una pizza con burrata, parmesano, albahaca y aceite de ajo. Además, la selectora invitada, Jime (@jimenagonik) estará a cargo de la musicalización con un recorrido por el rock, pop, hip house, funk y música negra.

¿Cuándo y dónde?

Viernes 20 de febrero: menú porteño (vol. II) en Condarco

Tras su primer pop-up en septiembre pasado, en esta ocasión Pablo Fridman y el equipo de Condarco reciben a Florencia Dragovetsky de Los Galgos. Una versión “bien de mediodía” del ritual porteño que incluye:

  • Tomates relíquia rellenos de langostinos y arroz meloso ($19.500),
  • Sánguche de miga de matambre arrollado con queso y mayonesa de salvia ($7.500),
  • Buñuelos de acelga y gouda con alioli ($12.600),
  • Revuelto de gramajo con huevos de campo, jamón natural y papas pay ($18.500),
  • Entraña a la parrilla con papas fritas a la provenzal y ensalada de zanahoria y huevo ($70.000 para compartir).
Gentileza/CondarcoGentileza/Condarco

¿Cuándo y dónde?

  • Horario: de 12.30 a 16
  • ¿Dónde?: Condarco, Av. Dorrego 901, Chacarita.
  • Se sirve por orden de llegada
  • Instagram: @condarco

Viernes 20 de febrero: atardecer de vinilos y 2x1 en Fulgor

Fulgor propone un atardecer de verano con DJ set, platitos de estación y brindis con promos: de 19 a 22, la barista @capitana.delespacio de Fuego Tostadores sirve cold brew de cortesía en distintas versiones (clásico, con tónica, con limón y más), mientras la barra suma 2x1 en vinos por copa , aperitivos con vermú y cócteles con gin.

Fulgor propone un atardecer de verano con DJ set, platitos de estación y brindis con promosGentileza/Fulgor

En la cocina aparecen nuevas opciones como paté de pollo con vino tinto y hongos de pino, focaccia con fior di latte y mortadela con pistachos, halloumi con sriracha, ternera en larga cocción y polenta crocante sobre crema de espinacas y limón, en un deck con vista a los bosques de Palermo. Panda (@carabiag) le pondrá sonido al encuentro con balearic, house, disco y funk.

  • Cuándo: sábado 21 de febrero
  • Horario: de 19 a 22
  • Dónde: Fulgor (Av. del Libertador 3598, Palermo)
  • Instagram: @fulgorcafe

Viernes 20 y sábado 21 de febrero: Burger Fest en el Hipódromo

Burger Fest vuelve a Palermo con su novena edición y promete dos noches de recorrido “hamburguesero” a gran escala: 35 stands y food trucks, más de 100 variedades (de carne vacuna, cerdo, cordero y pollo, además de opciones vegetarianas y sin TACC) y métodos para todos los gustos —plancha, parrilla, kamado, ahumador—.

Viernes 20 y sábado 21 de febrero: Burger Fest en el HipódromoBurger Fest

La propuesta suma patio cervecero, barras de coctelería, vinos de bodegas boutique y un sector dulce con helados, postres e infusiones; en caso de lluvia, se reprograma para el 27 y 28 de febrero.

¿Cuándo y dónde?

  • Cuándo: viernes 20 y sábado 21 de febrero
  • Horario: de 18 a 1
  • Dónde: Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego, Palermo)

Sábado 21 de febrero: Nuit de Tribu en Sendero

Sendero suma una nueva edición de Nuit de Tribu en la Costanera con una noche enfocada en el house y sus variantes más orgánicas, pensada para el baile y el encuentro: cabina compartida entre Gonzalo Iribarren (residente y curador musical) y Juan Servado, barra de coctelería alineada al clima festivo y gastronomía para acompañar, en un espacio que mezcla pista y río en la misma postal.

Una nueva edición de Nuit de Tribu en Sendero con una noche enfocada en el house y sus variantes más orgánicas, pensada para el baile y el encuentroGentileza/Sendero

¿Cuándo y dónde?

  • Cuándo: sábado 21 de febrero
  • Horario: de 20 a 2
  • Dónde: Sendero (Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte)
  • Instagram: @senderocostanera

Sábado 21 de febrero: Buena Vibra 2026 en Ciudad Universitaria

El Festival Buena Vibra ya es un clásico del verano con bandas, DJs y puestos gastronómicos. La grilla anuncia a Wos, Connociendo Rusia, El Kuelgue, Marilina Bertoldi, Usted Señalemelo, Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja, entre otros.

Wos volverá a ser uno de los shows centrales del Festival Buena VibraLucas Ignacio Mangi - LA NACION

¿Cuándo y dónde?

  • Fechas: sábado 21 de febrero de 2026.
  • Horarios: desde las 15.30.
  • Sede: Campo de Deportes Ciudad Universitaria UBA.
  • ¿Dónde?: Av. Pres. Dr. Raúl Alfonsín s/n, Ciudad Universitaria, CABA.
  • Entradas desde $80.000: Pre Venta General 2.

Sábado 21 y domingo 22 de febrero: cierre del Año Nuevo Chino en Mercat

Dos días de celebraciones con cultura en vivo, feria y gastronomía. El programa suma danzas tradicionales, artes marciales, vestimenta típica (hanfu) y el ritual de “tocar al dragón” para pedir bendición y buena fortuna para 2026.

El cierre del Año Nuevo Chino en Mercat Villa CrespoGentileza/Mercat Villa Crespo

“Este evento es una invitación a celebrar y compartir una de las festividades más importantes de la cultura oriental. Buscamos crear un espacio que funcione como un punto de encuentro para conocer y vivir una de las tradiciones milenarias más celebradas del mundo”, señala Sergio Asato, curador y productor de Mercat Villa Crespo.

¿Cuándo y dónde?

  • Horario: de 12 a 20
  • ¿Dónde?: Mercat Villa Crespo (Thames 747)
  • Entrada: libre y gratuita
  • Actividad destacada: charla de Ana Kwo, directora del Centro Cultural Chino
