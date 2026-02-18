Agenda de salidas en Buenos Aires: Afters BA, festival de hamburguesas y el cierre del Año Nuevo Chino

DJ sets en la vereda, cocina de inmigrantes con menú invitado, feria oriental sin ticket y brindis con 2x1 para estirar la tarde y arrancar la noche junto al agua
- 6 minutos de lectura'
Entre el miércoles 18 y el domingo 22 de febrero de 2026, la agenda porteña condensa planes de música, comida y celebraciones culturales en distintos puntos de la Ciudad. Hay propuestas gratis para cortar la semana, otras que se resuelven con reserva y algunas que suman formato festival, con grilla de artistas, puestos y bebida al paso.
La foto general incluye el cierre de Afters BA —ciclo de encuentros musicales de verano—, un festival dedicado a las hamburguesas y una doble jornada para despedir el Año Nuevo Chino en un mercado gastronómico. En paralelo, dos propuestas de mesa: un menú porteño “de exportación” con vermut y vino, y un atardecer de vinilos con 2x1 en tragos.
Miércoles 18 de febrero: última fecha de Afters BA
Afters BA baja la persiana con una fecha final en esquina de barrio, DJs y plan de salida temprana. La mecánica es simple: caer después del trabajo y quedarse el rato que dé.
¿Cuándo y dónde?
- ¿Cuándo? Miércoles 18 de febrero
- Horario: de 18 a 22
- ¿Dónde?: Gurruchaga y Costa Rica
- Programación: 18 a 20: SRZ; 20 a 22: Vinyl Hit Parade
- Entrada: gratis
Jueves 19 de febrero: “Vinilos en la vereda” en Eléctrica con una pizza creada en colaboración
Eléctrica Pizza abre un nuevo ciclo de encuentros al aire libre con música en vinilo y una pizza diseñada con un cocinero o un creador invitado. Para esta primera fecha, Cecilia Boullosa, conocida como @chicaelectricaa, ayudó a crear una receta que resume la identidad de la casa: una pizza con burrata, parmesano, albahaca y aceite de ajo. Además, la selectora invitada, Jime (@jimenagonik) estará a cargo de la musicalización con un recorrido por el rock, pop, hip house, funk y música negra.
¿Cuándo y dónde?
- Día y horario: jueves 19 de febrero, desde las 20
- ¿Dónde?: Honduras 5903, Palermo
- Instagram: @electricapizza y @barelectrica
Viernes 20 de febrero: menú porteño (vol. II) en Condarco
Tras su primer pop-up en septiembre pasado, en esta ocasión Pablo Fridman y el equipo de Condarco reciben a Florencia Dragovetsky de Los Galgos. Una versión “bien de mediodía” del ritual porteño que incluye:
- Tomates relíquia rellenos de langostinos y arroz meloso ($19.500),
- Sánguche de miga de matambre arrollado con queso y mayonesa de salvia ($7.500),
- Buñuelos de acelga y gouda con alioli ($12.600),
- Revuelto de gramajo con huevos de campo, jamón natural y papas pay ($18.500),
- Entraña a la parrilla con papas fritas a la provenzal y ensalada de zanahoria y huevo ($70.000 para compartir).
¿Cuándo y dónde?
- Horario: de 12.30 a 16
- ¿Dónde?: Condarco, Av. Dorrego 901, Chacarita.
- Se sirve por orden de llegada
- Instagram: @condarco
Viernes 20 de febrero: atardecer de vinilos y 2x1 en Fulgor
Fulgor propone un atardecer de verano con DJ set, platitos de estación y brindis con promos: de 19 a 22, la barista @capitana.delespacio de Fuego Tostadores sirve cold brew de cortesía en distintas versiones (clásico, con tónica, con limón y más), mientras la barra suma 2x1 en vinos por copa , aperitivos con vermú y cócteles con gin.
En la cocina aparecen nuevas opciones como paté de pollo con vino tinto y hongos de pino, focaccia con fior di latte y mortadela con pistachos, halloumi con sriracha, ternera en larga cocción y polenta crocante sobre crema de espinacas y limón, en un deck con vista a los bosques de Palermo. Panda (@carabiag) le pondrá sonido al encuentro con balearic, house, disco y funk.
- Cuándo: sábado 21 de febrero
- Horario: de 19 a 22
- Dónde: Fulgor (Av. del Libertador 3598, Palermo)
- Instagram: @fulgorcafe
Viernes 20 y sábado 21 de febrero: Burger Fest en el Hipódromo
Burger Fest vuelve a Palermo con su novena edición y promete dos noches de recorrido “hamburguesero” a gran escala: 35 stands y food trucks, más de 100 variedades (de carne vacuna, cerdo, cordero y pollo, además de opciones vegetarianas y sin TACC) y métodos para todos los gustos —plancha, parrilla, kamado, ahumador—.
La propuesta suma patio cervecero, barras de coctelería, vinos de bodegas boutique y un sector dulce con helados, postres e infusiones; en caso de lluvia, se reprograma para el 27 y 28 de febrero.
¿Cuándo y dónde?
- Cuándo: viernes 20 y sábado 21 de febrero
- Horario: de 18 a 1
- Dónde: Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego, Palermo)
Sábado 21 de febrero: Nuit de Tribu en Sendero
Sendero suma una nueva edición de Nuit de Tribu en la Costanera con una noche enfocada en el house y sus variantes más orgánicas, pensada para el baile y el encuentro: cabina compartida entre Gonzalo Iribarren (residente y curador musical) y Juan Servado, barra de coctelería alineada al clima festivo y gastronomía para acompañar, en un espacio que mezcla pista y río en la misma postal.
¿Cuándo y dónde?
- Cuándo: sábado 21 de febrero
- Horario: de 20 a 2
- Dónde: Sendero (Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte)
- Instagram: @senderocostanera
Sábado 21 de febrero: Buena Vibra 2026 en Ciudad Universitaria
El Festival Buena Vibra ya es un clásico del verano con bandas, DJs y puestos gastronómicos. La grilla anuncia a Wos, Connociendo Rusia, El Kuelgue, Marilina Bertoldi, Usted Señalemelo, Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja, entre otros.
¿Cuándo y dónde?
- Fechas: sábado 21 de febrero de 2026.
- Horarios: desde las 15.30.
- Sede: Campo de Deportes Ciudad Universitaria UBA.
- ¿Dónde?: Av. Pres. Dr. Raúl Alfonsín s/n, Ciudad Universitaria, CABA.
- Entradas desde $80.000: Pre Venta General 2.
Sábado 21 y domingo 22 de febrero: cierre del Año Nuevo Chino en Mercat
Dos días de celebraciones con cultura en vivo, feria y gastronomía. El programa suma danzas tradicionales, artes marciales, vestimenta típica (hanfu) y el ritual de “tocar al dragón” para pedir bendición y buena fortuna para 2026.
“Este evento es una invitación a celebrar y compartir una de las festividades más importantes de la cultura oriental. Buscamos crear un espacio que funcione como un punto de encuentro para conocer y vivir una de las tradiciones milenarias más celebradas del mundo”, señala Sergio Asato, curador y productor de Mercat Villa Crespo.
¿Cuándo y dónde?
- Horario: de 12 a 20
- ¿Dónde?: Mercat Villa Crespo (Thames 747)
- Entrada: libre y gratuita
- Actividad destacada: charla de Ana Kwo, directora del Centro Cultural Chino