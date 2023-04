Coronación de Carlos III: por qué no fue invitada Lady Pamela Hicks, dama de honor de Isabel II y descendiente de la reina Victoria

escuchar

La realeza británica se prepara para coronar a un nuevo rey después de más de siete décadas. El gran evento tendrá lugar el sábado 6 de mayo y se reconocerá oficialmente a Carlos III del Reino Unido. Sin embargo, esta ceremonia no será igual a la que protagonizó su madre en 1953. Si bien los protocolos se mantendrán, la lista de invitados fue significativamente reducida. Unas de las grandes ausentes será Lady Pamela Hicks, la descendiente más longeva de la reina Victoria, quien también fue dama de honor de Isabel II en su casamiento con el príncipe Felipe.

La ceremonia de coronación del rey, donde deberá presentar su juramento, se ve envuelta en algunas polémicas, que no son ajenas a las últimas décadas de la corona británica. Si bien el príncipe Harry estará presente, su esposa Meghan Markle se quedará en su casa de California con sus hijos Archie Harrison y Lilibet Diana. Sin embargo, ella no será la única ausente.

La coronación de Carlos III

Lady Pamela Mountbatten, actualmente Hicks, tiene un vínculo muy fuerte con la familia real. Hija de Luis Mountbatten, Conde de Birmania y Edwina Mountbatten, por vía paterna, es prima hermana del difunto príncipe Felipe. Supo tener una fuerte amistad con Isabel II desde que eran niñas, incluso fue su dama de honor de su boda en 1947.

Si bien participó de varios hitos importantes de la monarquía británica, a sus 94 años, se ausentará de uno de los eventos reales más importantes del último siglo, y no por decisión propia. Su hija, India Hicks, que además es ahijada de Carlos, hizo un posteo en Instagram para desearle un feliz cumpleaños y además para revelar el llamado telefónico que recibió del Palacio de Buckingham. “Dado que la audición de mi madre se había vuelto un poco menos confiable, me había convertido en su audífono humano, la mayoría de sus amigos sabían que me llamaban si había algo importante que transmitir”, expresó y reveló por qué su madre no estará en la coronación.

Lady Pamela, íntima amiga de Isabel II, no estará presente en la coronación de Carlos III Instagram @indiahicksstyle

“Uno de los secretarios personales del rey estaba pasando un mensaje de su parte. Explicaron que esta coronación iba a ser muy diferente a la de la Reina. 8000 invitados se reducirían a 1000 para aliviar la carga (económica) del Estado”, explicó en el posteo.

“El rey enviaba su gran cariño y disculpas, por ofender a muchos familiares y amigos con la lista reducida. Mi madre no se ofendió en absoluto”, sostuvo y advirtió que para su madre esto fue “muy sensato”: “Invitaciones basadas en la meritocracia, no en la aristocracia. ‘Voy a seguir con gran interés los acontecimientos de este nuevo reinado’”.

Isabel y Lady Pamela, íntimas amigas desde la juventud Instagram @indiahicksstyle

Asimismo, India contó que recientemente vieron fotos antiguas y que su madre recordó una divertida historia que tuvo con Isabel, cuando eran jóvenes, y adjunto la postal. “Hoy mi madre cumple 94 años y debe ser una de las pocas personas que quedan con tal memoria intacta, a punto de vivir una tercera coronación”. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto de Lady Pamela sentada en un banco de madera en el jardín con un ramo de flores en la mano.

LA NACION