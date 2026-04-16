Reina Máxima. Una valija “color esperanza”, su encuentro con Melania Trump, una camiseta de fútbol y hasta un partido de dominó

Máxima y Guillermo de los Países Bajos aterrizaron el lunes en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, Pensilvania, como parte de una visita de tres días a Estados Unidos con escalas, además, en Washington D.C y Miami. Se trata de un viaje pensado para subrayar y fortalecer los vínculos entre ambos países que, sin embargo, también generó polémica por el timing en el que se da, dada la tensión por la guerra de Irán.

Los Reyes aterrizaron el lunes en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, Pensilvania Cordon Press

El Rey fue copiloto en el vuelo, a bordo del Boeing 737 de la Corona Getty Images

Experto piloto (vuela desde hace años para KLM y pronto deberá volver a entrenarse ya que la aerolínea renovará su flota y cambiará los Boeing por los Airbus), el Rey ofició de copiloto del vuelo en el que también estaba el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten. Como es costumbre, desde que aterrizaron Máxima cautivó con cada look, pensado en detalle para que la moda hable por ella, algo que cada vez hacen más las royals.

Máxima impactó con un set monocromático y con brillos compuesto por top, pantalón ancho y chal de Jan Taminiau. Lo acompañó con stilletos Gianvito Rossi, clutch de Natan y un anillo con esmeralda y brazalete con eslabones de oro Cordon Press

LUGARES HISTÓRICOS Y FÚTBOL AMERICANO

En Pensilvania, Máxima eligió destacar el talento neerlandés con un set compuesto por top, pantalón ancho y chal, todo con brillos, firmado por Jan Taminiau, uno de sus diseñadores de cabecera. Experta como pocas en darles nuevas oportunidades a sus estilismos (puede repetir muchas veces aquello que le gusta y le queda bien), a este se lo habíamos visto en 2017, durante una reunión con la organización Single Supermom.

En el Independence Hall de Filadelfia, Máxima usó un vestido con escote cruzado de Claes Iversen, que estrenó el año pasado en la proclamación del Gran Duque Guillermo y la Gran Duquesa Stéphanie de Luxemburgo. Lo accesorizó con una gran perla gris rodeada de seis grandes diamantes y otras dos perlas similares, pero más chicas. Esta pieza, de la que se desconoce exactamente su procedencia, aparece en un retrato de la reina Guillermina en 1897 y ya lo usó en otras oportunidades, al igual que los pendientes y la pulsera con forma de flor Getty Images

El clutch, con piedras y modelo Knot de Bottega Veneta, es parte de su colección Getty Images

La agenda arrancó con la bienvenida del gobernador Josh Shapiro y su mujer, Lori, que los guiaron en un recorrido por el Independence Hall, donde se conmemorará el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos y hablaron del papel que los Países Bajos desempeñaron en ella. También se reunieron con empresarios y visitaron el Jefferson Health Training Complex, donde entrena Philadelphia Eagles, el equipo de fútbol americano local. Para este primer tramo del día, Máxima volvió a apostar al verde, esta vez con un vestido midi del diseñador danés Claes Iversen, que es el mismo que llevó en octubre pasado, con motivo de la proclamación del Gran Duque Guillermo y la Gran Duquesa Stéphanie de Luxemburgo.

La Reina recibió de regalo la camiseta del equipo de fútbol americano Philadelphia Eagles con su nombre

LOOKAZOS Y PIJAMADA

Por la tarde, Sus Majestades volaron a Washington y Donald y Melania Trump los recibieron a pura sonrisa en la Casa Blanca. Primero hubo una reunión y siguió una comida privada, a la que Jetten describió como “abierta y constructiva”. Más allá de lo estrictamente laboral, es imposible no destacar el momentazo fashionista que se vivió con Melania y Máxima juntas.

Los Trump reciben a sus huéspedes en la Casa Blanca Getty Images

La Reina llevó un broche a juego con los pendientes que los Orange tienen desde la década de los 60, cuando la reina Juliana visitó México. Allí le regalaron unas originales piezas compuestas por diamantes y ópalo de fuego, una de las variedades más apreciadas de esta piedra Getty Images

Las dos aman la moda y tienen guardarropas con piezas exquisitas. En el caso de Máxima, además, tiene a mano el fabuloso Cofre Real y es capaz de darles su propia impronta a joyas históricas. En este caso, las dos coincidieron en llevar sus melenas sueltas y con ondas. Mientras Melania acertó con un vestido con flores bordadas a contratono de Erdem, la Reina rindió homenaje cromático a la Casa Real que representa y a su país con un vestido de Claes Iversen.

Las dos mujeres coincidieron en llevar sus melenas sueltas y con ondas Getty Images

Máxima rindió homenaje al color nacional de Países Bajos con un vestido midi con falda lápiz, cintura marcada y drapeado de Claes Iversen. El naranja, además, es uno de sus colores favoritos ya que adora los colores vibrantes. Melania Trump, en tanto, apostó por un vestido midi decorado con flores creadas con cinta de gasa a contratono de Erdem Getty Images

Por otra parte, en un gesto totalmente inusual, los Orange Nassau pasaron la noche en la Casa Blanca en lugar de usar Blair House, la residencia oficial para los invitados situada enfrente del ala oeste de la Casa Blanca, que es donde se hospedarán Carlos III y Camilla, cuya visita se espera para fin de mes.

Un grupo de chicos agitan banderas neerlandesas durante la visita de Sus Majestades a una escuela pública de Miami en donde artistas de los Países Bajos y del Caribe, que forman parte del Reino, pintaron murales AP

Seguramente, semejante gesto fue una forma de devolver la atención que tuvieron los Reyes de los Países Bajos con el mandatario norteamericano, que el año pasado pasó una noche en el Palacio de Huis ten Bosch –donde los Reyes viven con sus hijas, las princesas Amalia, Alexia y Arianne–, cuando estuvo en La Haya para asistir a la cumbre anual de la OTAN celebrada allí.

En Miami, Máxima volvió a apostar por el mismo traje de Natan, que lució en 2023 durante el Día del Príncipe. Como se sabe, los colores fuertes son sus favoritos AP

La última escala se dio en Miami, donde visitaron una escuela pública con murales de estilo neerlandés-caribeño y un museo de arte latinoamericano y caribeño, entre otras actividades. El miércoles 15 volvieron a casa.

En el barrio Pequeña Habana, de Miami, el Rey y la Reina se animaron a un partido de dominó con los locales

¡Brazos en alto! El espontáneo festejo de Máxima