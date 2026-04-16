Reina Máxima. Una valija “color esperanza”, su encuentro con Melania Trump, una camiseta de fútbol y hasta un partido de dominó

Junto a su marido, el rey Guillermo Alejandro, estuvieron en Filadelfia, Washington y Miami y pasaron la noche con los Trump en la Casa Blanca
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Máxima y Guillermo de los Países Bajos aterrizaron el lunes en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, Pensilvania, como parte de una visita de tres días a Estados Unidos con escalas, además, en Washington D.C y Miami. Se trata de un viaje pensado para subrayar y fortalecer los vínculos entre ambos países que, sin embargo, también generó polémica por el timing en el que se da, dada la tensión por la guerra de Irán.
Experto piloto (vuela desde hace años para KLM y pronto deberá volver a entrenarse ya que la aerolínea renovará su flota y cambiará los Boeing por los Airbus), el Rey ofició de copiloto del vuelo en el que también estaba el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten. Como es costumbre, desde que aterrizaron Máxima cautivó con cada look, pensado en detalle para que la moda hable por ella, algo que cada vez hacen más las royals.
LUGARES HISTÓRICOS Y FÚTBOL AMERICANO
En Pensilvania, Máxima eligió destacar el talento neerlandés con un set compuesto por top, pantalón ancho y chal, todo con brillos, firmado por Jan Taminiau, uno de sus diseñadores de cabecera. Experta como pocas en darles nuevas oportunidades a sus estilismos (puede repetir muchas veces aquello que le gusta y le queda bien), a este se lo habíamos visto en 2017, durante una reunión con la organización Single Supermom.
La agenda arrancó con la bienvenida del gobernador Josh Shapiro y su mujer, Lori, que los guiaron en un recorrido por el Independence Hall, donde se conmemorará el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos y hablaron del papel que los Países Bajos desempeñaron en ella. También se reunieron con empresarios y visitaron el Jefferson Health Training Complex, donde entrena Philadelphia Eagles, el equipo de fútbol americano local. Para este primer tramo del día, Máxima volvió a apostar al verde, esta vez con un vestido midi del diseñador danés Claes Iversen, que es el mismo que llevó en octubre pasado, con motivo de la proclamación del Gran Duque Guillermo y la Gran Duquesa Stéphanie de Luxemburgo.
LOOKAZOS Y PIJAMADA
Por la tarde, Sus Majestades volaron a Washington y Donald y Melania Trump los recibieron a pura sonrisa en la Casa Blanca. Primero hubo una reunión y siguió una comida privada, a la que Jetten describió como “abierta y constructiva”. Más allá de lo estrictamente laboral, es imposible no destacar el momentazo fashionista que se vivió con Melania y Máxima juntas.
Las dos aman la moda y tienen guardarropas con piezas exquisitas. En el caso de Máxima, además, tiene a mano el fabuloso Cofre Real y es capaz de darles su propia impronta a joyas históricas. En este caso, las dos coincidieron en llevar sus melenas sueltas y con ondas. Mientras Melania acertó con un vestido con flores bordadas a contratono de Erdem, la Reina rindió homenaje cromático a la Casa Real que representa y a su país con un vestido de Claes Iversen.
Por otra parte, en un gesto totalmente inusual, los Orange Nassau pasaron la noche en la Casa Blanca en lugar de usar Blair House, la residencia oficial para los invitados situada enfrente del ala oeste de la Casa Blanca, que es donde se hospedarán Carlos III y Camilla, cuya visita se espera para fin de mes.
Seguramente, semejante gesto fue una forma de devolver la atención que tuvieron los Reyes de los Países Bajos con el mandatario norteamericano, que el año pasado pasó una noche en el Palacio de Huis ten Bosch –donde los Reyes viven con sus hijas, las princesas Amalia, Alexia y Arianne–, cuando estuvo en La Haya para asistir a la cumbre anual de la OTAN celebrada allí.
La última escala se dio en Miami, donde visitaron una escuela pública con murales de estilo neerlandés-caribeño y un museo de arte latinoamericano y caribeño, entre otras actividades. El miércoles 15 volvieron a casa.
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