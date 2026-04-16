Charlotte Casiraghi. La hija de la princesa Carolina de Mónaco protagonizó un momento de película junto a su novio

El fin de semana, hubo cumbre familiar (y mucho amor) en Mónaco: fanáticos del tenis, los Grimaldi dijeron presente en la final del Masters 1000 de Montecarlo, donde Jannik Sinner se impuso a Carlos Alcaraz. En el Montecarlo Country Club, Charlene y Alberto de Mónaco estuvieron rodeados por Charlotte Casiraghi, que aprovechó la ocasión para hacer oficial su relación con el escritor francés Nicolas Mathieu, con quien sale hace dos años (eso sí: ella se sentó en el palco oficial, cerca de su tío, y él en una tribuna); la princesa Alexandra de Hannover, que volvió a Mónaco acompañada por su novio, Ben-Sylvester Strautmann; así como también Pauline y Louis Ducruet, inseparable de su mujer, Marie, y Mélanie-Antoinette de Massy, prima de Su Alteza Serenísima y presidenta de la federación de tenis del principado, además de máxima responsable de la organización del torneo.

Alberto y Charlene estuvieron acompañados por Louis Ducruet y su mujer, Marie (a la izquierda); Alexandra de Hannover y su novio (sentados detrás de ellos), y Melanie-Antoinette de Massy y Charlotte Casiraghi (a la derecha) Getty Images

Charlotte Casiraghi eligió un jean clásico con camisa rayada y blazer de doble abotonadura. El detalle del cinturón trenzado le sumó easy chic Photone

Charlene y Alberto de Mónaco entregaron los premios. La princesa eligió un traje sastre de inspiración masculina con rayas diplomáticas de Ralph Lauren y lo accesorizó con clutch de Bottega Veneta y ballerinas Roger Vivier Getty Images

Al igual que el novio de la hija de Carolina de Mónaco, Alexandre Grimaldi también se sentó en una tribuna aparte. El hijo que el príncipe Alberto tuvo durante una brevísima relación con la azafata togolesa Nicole Coste posó para los fotógrafos al llegar al court. Y aunque en ningún momento estuvo junto a su padre (al menos de manera pública), de un tiempo a esta parte se lo ve integrado en la vida social y pública del principado y mantiene muy buena relación con su tía, Estefanía, y con su prima, Pauline, con quien, además, comparte la pasión por la moda. De hecho, aunque estudia negocios empresariales en Reino Unido, ya fue embajador de marcas de lujo en diferentes campañas publicitarias.

Pauline Ducruet, hija de Estefanía, llevó un total look de Alter, su marca de ropa Getty Images

AMOR Y PRIMAS LEJANAS QUE SON CERCANAS

El hecho de que Charlotte Casiraghi haya elegido un evento público en el que estaba su tío para presentar a su novio desde hace dos años es, para muchos, una manera de decir “esto es oficial”. Sobre Nicolas se sabe que su padre era mecánico, su madre contadora, que nació en el barrio obrero de Espinal, en los Vosgos (en el noreste de Francia), y que en 2018 ganó el Premio Goncourt por su novela Sus hijos después de ellos. También, que estudió Artes del Espectáculo en la Universidad de Metz y publicó su primera novela, Animales en guerra, en 2014; aunque su obra galardonada fue la que lo puso en el radar.

El escritor Nicolas Mathieu (en pareja con Charlotte) estuvo en una de las jornadas con su hijo, Oscar Getty Images

En marzo de 2024, la revista Paris Match los fotografió juntos caminando por París y después de varias semanas de rumores que aseguraban que Charlotte y su marido, el cineasta Dimitri Rassam, se habían separado tras cuatro años de matrimonio y un hijo en común.

Durante la semifinal que se jugó el sábado 11, Charlotte y Nicolas Mathieu alentaron a Valentin Vacherot. Ella, entre tanto y tanto ganado por su compatriota, le dio un beso a su novio, con quien sale desde 2024 Photone

La modelo e influencer danesa Laila Hasanovic, novia de Jannik Sinner, aplaudió con mucho orgullo a su amor campeón Getty Images

La princesa Alexandra de Hannover, la hija menor de Carolina de Mónaco, con su novio alemán, Ben-Sylvester Strautmann Getty Images

La princesa Charlene con el ganador, Jannik Sinner Getty Images

Alexandre Grimaldi dijo presente junto a Christine Knecht de Massy, bisnieta de la princesa Antoinette (hermana del príncipe Rainiero), que sería su nueva novia Cordon Press

La final fue en la cancha principal, la Raniero III, que estaba a tope Getty Images

Quien también llamó la atención por su compañía fue Alexandre Grimaldi. A la final llegó acompañado por Christine Knecht de Massy, una prima lejana y amiga cercana, que es la mayor de las cuatro hijas de Sébastien Knecht de Massy, nieto de la princesa Antoinette, hermana del príncipe Raniero. La joven, de 25 años, es abogada y fundadora de Final Stop LVM, una empresa con sede en el principado que ofrece servicios administrativos personalizados para empresas, figuras públicas y creadores digitales.