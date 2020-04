"Los periodistas no somos héroes, no nos creamos héroes. Héroes son los policías, los médicos y las enfermeras", afirmó Etchecopar. Fuente: Archivo

14 de abril de 2020 • 13:34

Después de solidarse con el equipo de periodistas de Canal 26 que fueron intimidados por un policía de la Ciudad de Buenos Aires, Baby Etchecopar sostuvo que "los policías no dan más" y que "están pasados de vuelta" por el esfuerzo requerido en los operativos para controlar la cuarentena por coronavirus .

El periodista se refirió al hecho que ocurrió esta mañana en el barrio porteño de Flores cerca de las 10 am, cuando un equipo periodístico de esa señal fue interceptado por dos efectivos de la Policía de la Ciudad, y uno de ellos los apuntó con su arma reglamentaria.

"La policía está pasada de vueltas y los ciudadanos también. ¿Cómo va a tener el arma en la mano? Que feo esto, nuestra solidaridad con los periodistas", sostuvo el conductor de El Ángel por Radio 10, pero justificó: "Igualmente pobres los policías y los gendarmes, están sobrepasados de laburo, no dan más", explicó.

"Te quiero poner a vos en una avenida a escuchar a dos mil personas putearte. El otro día, en Puente Saavedra había un policía todo transpirado con diabetes que se estaba descomponiendo y me dice 'no me tomo la licencia porque quiero ayudar a mis compañeros", recordó Etchecopar.

"Hay muchos héroes anónimos. Los periodistas no somos héroes, no nos creamos héroes. Héroes son los policías, los médicos y las enfermeras", finalizó.