Recuperaron una casona de San Telmo firmada por el Ing. Huergo en 1891 y el resultado es brillante

El piso que está sobre la tienda deco y café Rajatabla forma parte del rescate del mismo edificio histórico, en este caso, como vivienda de uno de los miembros de la familia

“La manía de refaccionar casas viejas nos viene de nuestros padres: toda la vida vivimos comprando propiedades antiguas y arreglándolas. Reciclábamos una, la vendíamos y comprábamos dos arruinadas. ¡Todo San Telmo nos recorrimos!”.

Rajatabla, tienda deco y café, ocupa la planta baja del edificio que reformaron Dolores y Pilar. La planta alta es la vivienda de una de ellas, que hoy vamos a visitar. Santiago Ciuffo

Entre risas y recuerdos, Pilar y Dolores nos reciben en su más reciente aventura: recuperar una casona firmada por el ingeniero Huergo en 1891 sobre el pasaje San Lorenzo que convirtieron en el local y café de Rajatabla y, arriba, en la vivienda de una de ellas. Son dos de tres hermanas (la tercera, creadora del restaurante Caseros, en la avenida homónima) que llevan décadas renovando taperas en las callecitas históricas de este barrio porteño. “Vivimos acá desde siempre, ¡y siempre quejándonos de San Telmo, pero sin podernos ir! A los mozos de todos lados los conocemos desde que somos chicas, están las charlas con todos los vecinos... viste cómo es este barrio. Amores que matan”, dicen con humor.

Reconstrucción amorosa

“Cuando llegamos, el piso superior estaba literalmente destrozado: decir que tenía problemas de humedad es poco, ¡entraba agua en cada ambiente! Se hundía por partes, los cielorrasos eran un desastre. Hubo que reconstruir casi todo”. La obra, dirigida por la arquitecta Soledad Bersuker, duró año y medio, durante el cual armaron otro techo de chapa por sobre el original, y levantaron los pisos para reforzar las carpetas.

Escaleras arriba, en el hall de entrada de la vivienda con fantásticos mosaicos originales, obra de Juan Pablo Fernández Bravo, artista amigo de la familia. Santiago Ciuffo

Por suerte, lograron salvar mucha de la pinotea existente, que complementaron con un lote de demolición conseguido en La Boca. Para el resto de los espacios diseñaron calcáreos en tonos de manteca y morado buscando que no desentonaran con la arquitectura.

Juego de sillones franceses comprados en el mercado de San Telmo que a lo largo de los años fueron tapizados de pana verde, lino claro, y actualmente lucen un terciopelo rosado-ladrillo que combina con la alfombra antigua y las carpinterías. Santiago Ciuffo

“Había un par de ambientes a los que no podíamos ni entrar: si pisabas, te hundías con el piso. Pero en este tipo de proyectos uno se fija en la planta, en la orientación, en la luz”.

Pegados a la fachada con su balcón corrido, el living y el estudio de Pilar proponen dos universos diferentes que conviven en armonía. En el escritorio, carpinterías en blanco contrastan con el empapelado botánico traído de Londres. Santiago Ciuffo

“Tengo el plano original de la casa, y la idea fue que estructuralmente no cambiara mucho. Tenía buen clima y una luminosidad poco común en casas antiguas. Venida abajo, sí; pero era linda”, dice Pilar. Las prioridades, bien puestas.

Santiago Ciuffo

“Mi hermana es de pintar la madera, pero el dueño anterior, un encanto de persona, se había tomado el trabajo de lavar las carpinterías del living durante años. No se podía arruinar semejante trabajo, tenía que lucirse”, dice Dolores.

La cocina, diseñada como un ambiente más

Vista desde la cocina-comedor hacia el living con puerta doble que acabamos de ver. Santiago Ciuffo

En el mismo ambiente y apoyada en el piso, una gran obra enmarcada de Matías Corral, fotógrafo radicado en Francia. “La había puesto arriba de la cama; aunque me encanta, no me terminó de convencer ahí", nos dijo Pilar. Santiago Ciuffo

“Me mudé hace seis meses, pero faltan mil pendientes. Tengo que pulir la escalera, limpiar los vidrios. Soy muy de apoyar cuadros en el piso: voy rotando las cosas y viendo cómo quedan”, comparte Pilar.

En lo que originalmente eran dos habitaciones, se abrió una arcada para dar lugar a una espaciosa cocina-comedor. Santiago Ciuffo

“No me gustan los LED ni los muebles de cocina, prefiero armarla como un ambiente más de la casa. Pongo veladores, viejas lámparas portátiles de arquitectura, que salen dos pesos y son maravillosas. Es un sector en el que paso un montón de tiempo”, dice Pilar.

Las alacenas son muebles reciclados que provienen de una mercería en Munro, y el bajomesada era de un coleccionista en Venado Tuerto. La vieja cocina doble fue un hallazgo que viajó desde Misiones y hoy se disfruta a diario bajo la luz del sol. Santiago Ciuffo

“Me gustan los lugares habitados, armados con cariño. Tal cuadrito es de un amigo, tal otro es de mi vieja… Ese sentir les da a los espacios algo que valoro muchísimo”.

Paso al sector privado

“El ingeniero Huergo era un adelantado. Diseñó este planteo de luz cenital con lucarnas y pisos traslúcidos que iluminan la planta baja. Como estaban tapados con cerámicos, recuperamos la estructura y le volvimos a poner vidrio”, dicen las hermanas sobre uno de los aspectos fundamentales de la reforma, que le dio más luz e interés a la vivienda y benefició enormemente a Rajatabla, abajo.

El largo y alto pasillo que lleva a los dormitorios y, al fondo, la terraza, con mosaicos calcáreos hechos a pedido. Santiago Ciuffo

Para reconstruir cielorrasos y molduras se sumaron numerosos yeseros, pero Pilar quedó tan encantada con los resultados en el dormitorio principal que desistió de pintar, y solamente le aplicaron sellador. “Es una pared viva: van cambiando los dibujos y los tonos. En los días de humedad, el contraste es mucho mayor: a veces parece blanco y, por momentos, vira al beige o al gris".

En su cuarto, Pilar quiso dejar a la vista las huellas del material, que cambia según las condiciones climáticas. Santiago Ciuffo

El baño se renovó respetando su estilo, pero cambiando la paleta del piso y los cerámicos. La bañadera de fundición, esmaltada por dentro y oxidada por fuera, resalta bajo el haz de luz que proyecta la claraboya original de 1891. Santiago Ciuffo

El cuarto de la hija de Pilar es el gran privilegiado, con acceso directo a la terraza, que se logró después de demoler los viejos ambientes de servicio. Está revestida con los mismos calcáreos a pedido que cubren parte de la cocina, el pasillo y los baños.

Aire y luz, ingredientes fundamentales si se quiere actualizar realmente una vivienda antigua. Santiago Ciuffo

Un sólido juego de comedor en madera dura y plantas nativas, todo lo que necesita esta terraza para disfrutarse a diario. Santiago Ciuffo